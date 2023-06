Navalnyj se poprvé vyjádřil ke vzpouře wagnerovců

Zatímco v úvodním zápase evropského šampionátu hráčů do 21 let v Rumunsku a Gruzii nebojácný výkon Čechů nakonec na úspěch proti Anglii nestačil, když s ní nakonec prohráli 0:2, ve druhém zápase skupiny už svěřenci kouče Jana Suchopárka splnili to, co sám český stratég sliboval, tedy, že góly budou padat v dalších zápasech. Němce totiž uzemnili v utkání s Českem trefy Sejka a Vitíka. Naši západní sousedé si tak připsali po úvodní remíze s Izraelem (1:1) další ztrátu, to Češi mají před středečním duelem s Izraelem velkou šanci postoupit.