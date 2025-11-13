Německý kancléř Merz kvůli korupčnímu skandálu zavolal Zelenskému

Německý kancléř Friedrich Merz vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskyho k ráznému řešení korupčních problémů v zemi. Učinil tak během čtvrtečního telefonátu v době, kdy Kyjev čelí následkům rozsáhlého skandálu s úplatky, který otřásl ukrajinskou vládou.
Mluvčí kancléře Merze uvedl: „Kancléř zdůraznil očekávání německé vlády, že Ukrajina bude důrazně pokračovat v boji proti korupci a v reformách, zejména v oblasti právního státu.“
Ukrajinskou vládu tento týden zasáhl korupční skandál, který zahrnuje obvinění z úplatků ve státní jaderné energetické společnosti v celkové výši zhruba 100 milionů dolarů. Přestože Zelenskyj nebyl přímo zapleten, skandál se dotýká jeho nejbližšího okolí a vedl k rezignaci dvou ministrů.
Němečtí vládní představitelé se obávají, že zprávy o korupci na Ukrajině by mohly podkopat veřejnou podporu pro zemi zmítanou válkou. Kancléř Merz se dlouhodobě snaží Ukrajinu silně podporovat v době, kdy mnoho evropských představitelů vnímá, že administrativa prezidenta Trumpa váhá s vojenskou podporou USA. Německo přitom poskytlo Ukrajině více vojenské pomoci než kterákoli jiná evropská země.
Prezident Zelenskyj v reakci na Merzovu výzvu „přislíbil úplnou transparentnost", dlouhodobou podporu nezávislým protikorupčním orgánům a další rychlá opatření k znovuzískání důvěry ukrajinského lidu, evropských partnerů a mezinárodních dárců.
Zelenskyj zároveň poděkoval kancléři za německou vojenskou pomoc, „zejména v oblastech protivzdušné obrany a ochrany energetické infrastruktury Ukrajiny“. Mluvčí kancléře dodal, že Německo bude společně se svými západními partnery zvyšovat tlak na Moskvu, aby ji přesvědčilo k seriózním jednáním. To zahrnuje i „pokračující práci na efektivnějším využití imobilizovaných ruských státních aktiv“.
Související
Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus
Merz a Macron varují: Evropská demokracie čelí největším útokům od dob studené války
Friedrich Merz (CDU) , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Německý kancléř Merz kvůli korupčnímu skandálu zavolal Zelenskému
před 1 hodinou
Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu
před 2 hodinami
Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040
před 2 hodinami
Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří
před 3 hodinami
Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší
před 4 hodinami
Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost
před 5 hodinami
Rubio: USA docházejí možnosti, jak dále uvalovat sankce na Rusko
před 6 hodinami
Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války
před 6 hodinami
Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa
před 7 hodinami
Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil
před 9 hodinami
Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu
včera
Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury
včera
Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc
včera
Nechtěl více otázek. Princ William prozradil, jak řekli dětem o nemocné mamince
včera
Tragédie v propasti Macocha. Policie vyšetřuje úmrtí ženy
včera
V Česku se potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky
včera
Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání
včera
Nad Českem se může objevit polární záře. Už druhý den za sebou
včera
Už nechce být jen peněženkou Evropy. Zbrojení Německa mění poměr sil, stává se dominantní mocností
včera
Trump poslal dopis izraelskému prezidentovi. Vyzval ho, aby udělil milost Netanjahuovi
Izraelský prezident Isaac Herzog ve středu potvrdil, že obdržel dopis od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ve kterém ho žádá o omilostnění premiéra Benjamina Netanjahua. Netanjahu momentálně čelí soudnímu řízení ve třech samostatných korupčních kauzách.
Zdroj: Libor Novák