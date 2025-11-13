Německý kancléř Merz kvůli korupčnímu skandálu zavolal Zelenskému

Libor Novák

13. listopadu 2025 15:50

Friedrich Merz (CDU)
Friedrich Merz (CDU) Foto: CDU/CSU

Německý kancléř Friedrich Merz vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskyho k ráznému řešení korupčních problémů v zemi. Učinil tak během čtvrtečního telefonátu v době, kdy Kyjev čelí následkům rozsáhlého skandálu s úplatky, který otřásl ukrajinskou vládou.

Mluvčí kancléře Merze uvedl: „Kancléř zdůraznil očekávání německé vlády, že Ukrajina bude důrazně pokračovat v boji proti korupci a v reformách, zejména v oblasti právního státu.“

Ukrajinskou vládu tento týden zasáhl korupční skandál, který zahrnuje obvinění z úplatků ve státní jaderné energetické společnosti v celkové výši zhruba 100 milionů dolarů. Přestože Zelenskyj nebyl přímo zapleten, skandál se dotýká jeho nejbližšího okolí a vedl k rezignaci dvou ministrů.

Němečtí vládní představitelé se obávají, že zprávy o korupci na Ukrajině by mohly podkopat veřejnou podporu pro zemi zmítanou válkou. Kancléř Merz se dlouhodobě snaží Ukrajinu silně podporovat v době, kdy mnoho evropských představitelů vnímá, že administrativa prezidenta Trumpa váhá s vojenskou podporou USA. Německo přitom poskytlo Ukrajině více vojenské pomoci než kterákoli jiná evropská země.

Prezident Zelenskyj v reakci na Merzovu výzvu „přislíbil úplnou transparentnost", dlouhodobou podporu nezávislým protikorupčním orgánům a další rychlá opatření k znovuzískání důvěry ukrajinského lidu, evropských partnerů a mezinárodních dárců.

Zelenskyj zároveň poděkoval kancléři za německou vojenskou pomoc, „zejména v oblastech protivzdušné obrany a ochrany energetické infrastruktury Ukrajiny“. Mluvčí kancléře dodal, že Německo bude společně se svými západními partnery zvyšovat tlak na Moskvu, aby ji přesvědčilo k seriózním jednáním. To zahrnuje i „pokračující práci na efektivnějším využití imobilizovaných ruských státních aktiv“.

před 2 hodinami

Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040

Související

AfD (Alternativa pro Německo) Analýza

Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus

Alternativa pro Německo (AfD) se z původně euroskeptického hnutí proměnila v nejvlivnější krajně pravicovou sílu současného Německa. Využila chaosu a nejednoty vládní koalice „semaforu“ i frustrace veřejnosti z ekonomické stagnace a migrace. Na východě země se stala hlasem „zrazeného lidu“, který se cítí odtržený od západních elit. Ačkoli AfD formálně nehlásá totalitarismus, její etnonacionalistická ideologie a útoky na demokratické instituce připomínají logiku, jež kdysi umožnila vzestup nacismu.
Friedrich Merz (CDU)

Merz a Macron varují: Evropská demokracie čelí největším útokům od dob studené války

Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron společně varovali, že Evropa se musí naléhavě posílit, aby se ubránila „ose“ autokratických států. Podle Merze je liberální demokracie napadána s větší agresivitou než kdykoli od dob studené války. Oba lídři pronesli svá slova na akci u příležitosti 35. výročí znovusjednocení Německa.

Více souvisejících

Friedrich Merz (CDU) Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

