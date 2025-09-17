Netanjahu chce mít z Izraele "super Spartu". Ve světě se ale mění ve vyvrhele

Pouhé hodiny před zahájením pozemní ofenzivy ve městě Gaza premiér Benjamin Netanjahu připravoval zemi na ekonomickou izolaci a vyzýval Izrael, aby se stal "super Spartou" Blízkého východu. Tato vize militarizované, částečně soběstačné společnosti, která se spoléhá na vlastní výrobu a omezené obchodní styky, vyvolala mezi Izraelci neklid. Mnoho z nich se totiž obává, že se jejich země stane vyvrhelem na mezinárodní scéně.
Izrael se v úterý vydal po této cestě dál. Zatímco tanky postupovaly do centra Gazy, komise OSN zveřejnila podrobnou zprávu, která uzavírá, že se Izrael dopouští genocidy. Téhož dne se Evropská komise připravovala na projednání možného pozastavení části obchodní dohody s Izraelem, zatímco počet zemí, které chtějí uznat Palestinu, se neustále zvyšuje.
Podle ekonoma Arnon Bar-Davida, který stojí v čele největší odborové federace, Histadrut, si Izrael nezaslouží být „Spartou“. Zaslouží si mír. Podle něj je izraelská společnost vyčerpaná a její postavení ve světě je špatné. Skupina 80 předních izraelských ekonomů varovala, že dobytí a zničení celé Gazy „ohrožuje bezpečnost a ekonomickou odolnost státu Izrael a mohlo by ho vzdálit od skupiny rozvinutých zemí“. .
Netanjahu ve svém projevu obvinil ze stále větší izolace Izraele cizince. Prohlásil, že Čína a Katar organizují útok na Izrael v západních médiích a na sociálních sítích. Dále dodal, že v západní Evropě existují početné islamistické menšiny, které se přiklánějí k Hamásu a Íránu, a ty vyvíjejí tlak na vlády. Jeho poznámky zřejmě odkazovaly na Spojené království, Francii a Belgii, od kterých se očekává, že na Valném shromáždění OSN uznají Palestinu.
Podle Yaira Golana, předsedy Demokratů v Knesetu, se Netanjahu snaží zůstat u moci za každou cenu. Cílem je, aby se vyhnul předčasným volbám a především korupčním obviněním, kterým čelí. I když se s kritikou setkával po celé dva roky, po celou dobu války se mu daří zůstat v úřadu. Podpora Washingtonu, včetně amerického ministra zahraničí Marca Rubia, mu v tom pomohla.
Netanjahuovi koaliční partneři z krajní pravice vítají obleženou mentalitu, kterou se premiér snaží podpořit, protože to odsouvá možnost kompromisu a zahraničního vlivu, který by bránil v postupu k velkému Izraeli. Ten je podle nich možné postavit na ruinách palestinských území.
Amihai Attali, pravicový komentátor, se domnívá, že pro Izrael je nejdůležitější vést tuto náboženskou válku, i když to bude vyžadovat ekonomické potíže. V deníku Yedioth Ahronoth napsal, že je to sice únavné a náročné, ale Izrael nemá jinou možnost, než „uchopit meč“.
Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize
Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít
