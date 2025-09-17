Netanjahu chce mít z Izraele "super Spartu". Ve světě se ale mění ve vyvrhele

Libor Novák

17. září 2025 13:18

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu Foto: X Benjamin Netanjahu

Pouhé hodiny před zahájením pozemní ofenzivy ve městě Gaza premiér Benjamin Netanjahu připravoval zemi na ekonomickou izolaci a vyzýval Izrael, aby se stal "super Spartou" Blízkého východu. Tato vize militarizované, částečně soběstačné společnosti, která se spoléhá na vlastní výrobu a omezené obchodní styky, vyvolala mezi Izraelci neklid. Mnoho z nich se totiž obává, že se jejich země stane vyvrhelem na mezinárodní scéně.

Izrael se v úterý vydal po této cestě dál. Zatímco tanky postupovaly do centra Gazy, komise OSN zveřejnila podrobnou zprávu, která uzavírá, že se Izrael dopouští genocidy. Téhož dne se Evropská komise připravovala na projednání možného pozastavení části obchodní dohody s Izraelem, zatímco počet zemí, které chtějí uznat Palestinu, se neustále zvyšuje.

Podle ekonoma Arnon Bar-Davida, který stojí v čele největší odborové federace, Histadrut, si Izrael nezaslouží být „Spartou“. Zaslouží si mír. Podle něj je izraelská společnost vyčerpaná a její postavení ve světě je špatné. Skupina 80 předních izraelských ekonomů varovala, že dobytí a zničení celé Gazy „ohrožuje bezpečnost a ekonomickou odolnost státu Izrael a mohlo by ho vzdálit od skupiny rozvinutých zemí“. .

Netanjahu ve svém projevu obvinil ze stále větší izolace Izraele cizince. Prohlásil, že Čína a Katar organizují útok na Izrael v západních médiích a na sociálních sítích. Dále dodal, že v západní Evropě existují početné islamistické menšiny, které se přiklánějí k Hamásu a Íránu, a ty vyvíjejí tlak na vlády. Jeho poznámky zřejmě odkazovaly na Spojené království, Francii a Belgii, od kterých se očekává, že na Valném shromáždění OSN uznají Palestinu.

Podle Yaira Golana, předsedy Demokratů v Knesetu, se Netanjahu snaží zůstat u moci za každou cenu. Cílem je, aby se vyhnul předčasným volbám a především korupčním obviněním, kterým čelí. I když se s kritikou setkával po celé dva roky, po celou dobu války se mu daří zůstat v úřadu. Podpora Washingtonu, včetně amerického ministra zahraničí Marca Rubia, mu v tom pomohla.

Netanjahuovi koaliční partneři z krajní pravice vítají obleženou mentalitu, kterou se premiér snaží podpořit, protože to odsouvá možnost kompromisu a zahraničního vlivu, který by bránil v postupu k velkému Izraeli. Ten je podle nich možné postavit na ruinách palestinských území.

Amihai Attali, pravicový komentátor, se domnívá, že pro Izrael je nejdůležitější vést tuto náboženskou válku, i když to bude vyžadovat ekonomické potíže. V deníku Yedioth Ahronoth napsal, že je to sice únavné a náročné, ale Izrael nemá jinou možnost, než „uchopit meč“.

před 5 hodinami

Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít

Související

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize

V souvislosti s válkou v Gaze se rozvinula krize, která vyvolala intenzivní kulturní kritiku Izraele v celé Evropě. Španělsko se stalo nejnovější zemí, která pohrozila bojkotem Eurovize, a to v době, kdy se podle webu Politico stále více států přiklání k tomu, aby byl Izrael vyloučen. Některé evropské vlády sice považují kulturní bojkot za oprávněný, jiné, včetně izraelských představitelů a židovských skupin, varují, že to může vést k antisemitismu.
Situace v Gaze po izraelských náletech

Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít

Desetitisíce Palestinců se pokouší o přesun na jih Pásma Gazy. Děje se tak po tom, co Izrael oznámil, že začal s pozemní ofenzivou na Gazu, největší městskou oblast v enklávě. Tento útok je reakcí na mezinárodní kritiku, a to i navzdory tomu, že mezinárodní společenství varuje, že takové kroky zhorší už tak hrozivou humanitární situaci. Na území Gazy se podle OSN částečně rozšířil hladomor a humanitární pomoc se k civilistům dostává jen obtížně.

Více souvisejících

Izrael Benjamin Netanjahu

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Benjamin Netanjahu

Netanjahu chce mít z Izraele "super Spartu". Ve světě se ale mění ve vyvrhele

Pouhé hodiny před zahájením pozemní ofenzivy ve městě Gaza premiér Benjamin Netanjahu připravoval zemi na ekonomickou izolaci a vyzýval Izrael, aby se stal "super Spartou" Blízkého východu. Tato vize militarizované, částečně soběstačné společnosti, která se spoléhá na vlastní výrobu a omezené obchodní styky, vyvolala mezi Izraelci neklid. Mnoho z nich se totiž obává, že se jejich země stane vyvrhelem na mezinárodní scéně.

před 1 hodinou

Předvolební meeting koalice SPOLU v čele s Petrem Fialou v Brně (11.09.2025)

Fiala se konečně změnil z naškrobeného profesora ve zdatného politika. Pozdě

Premiér Petr Fiala se na sklonku svého mandátu snaží změnit způsob komunikace s veřejností a dohání, co v terénní kampani dlouho zanedbával. V kontrastu s agresivní mobilizací ze strany Andreje Babiše však působí spíše defenzivně. Otázkou zůstává, zda jeho pozdní obrat může ještě něco změnit, protože průzkumy naznačují, že premiérské křeslo mu utíká mezi prsty.

před 1 hodinou

Alexej Navalnyj

Testy prokázaly, že Navalného ve vězení otrávili, tvrdí vdova

Ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj, který zemřel 16. února 2024 ve věznici v Kharp, byl s největší pravděpodobností otráven. Testy vzorků jeho biologického materiálu, které se podařilo jeho týmu dostat do laboratoří dvou západních zemí, to potvrdily. Uvedla to vdova Julija Navalná.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize

V souvislosti s válkou v Gaze se rozvinula krize, která vyvolala intenzivní kulturní kritiku Izraele v celé Evropě. Španělsko se stalo nejnovější zemí, která pohrozila bojkotem Eurovize, a to v době, kdy se podle webu Politico stále více států přiklání k tomu, aby byl Izrael vyloučen. Některé evropské vlády sice považují kulturní bojkot za oprávněný, jiné, včetně izraelských představitelů a židovských skupin, varují, že to může vést k antisemitismu.

před 3 hodinami

Evropská unie

Politico: EU se chce zavděčit Trumpovi. Chystá protičínské sankce

Evropská unie se chystá navrhnout sankce proti dalším čínským společnostem, které jsou podle ní napojené na válečné úsilí Kremlu. Toto diplomatické gesto má za cíl přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyvinul tlak na Rusko a ukončil válku na Ukrajině. Během víkendu Trump uvedl, že se připojí k sankcím proti Vladimiru Putinovi, ale jen pokud NATO zastaví veškerý dovoz ropy z Ruska a uvalí cla na Čínu ve výši 50 až 100 procent.

před 4 hodinami

Tyler Robinson

Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu

Podle prokuratury se muž, který je obviněn ze zastřelení aktivisty Charlieho Kirka, k činu přiznal v tajné zprávě pro svého spolubydlícího, který byl zároveň jeho partnerem. Tyler Robinson je nyní obviněn ze sedmi trestných činů a prokuratura pro něj žádá trest smrti.

před 5 hodinami

Situace v Gaze po izraelských náletech

Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít

Desetitisíce Palestinců se pokouší o přesun na jih Pásma Gazy. Děje se tak po tom, co Izrael oznámil, že začal s pozemní ofenzivou na Gazu, největší městskou oblast v enklávě. Tento útok je reakcí na mezinárodní kritiku, a to i navzdory tomu, že mezinárodní společenství varuje, že takové kroky zhorší už tak hrozivou humanitární situaci. Na území Gazy se podle OSN částečně rozšířil hladomor a humanitární pomoc se k civilistům dostává jen obtížně.

před 6 hodinami

včera

Prezident Trump

Robert Redford byl skvělý, zavzpomínal Trump na zesnulého herce

Celý svět, ale zejména Spojené státy americké v úterý rozesmutnila zpráva o smrti slavného herce Roberta Redforda, jedné z hollywoodských legend. Bez komentáře ji nemohl nechat ani americký prezident Donald Trump, který Redforda v krátkém prohlášení ocenil. 

včera

včera

včera

Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem

Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají

Hnutí ANO má nakročeno k jasnému volebnímu vítězství, ale s rostoucím náskokem roste i tlak na odpovědnost. Otázkou zůstává, s kým bude chtít vládnout a jakou cestou se Česká republika vydá v době rostoucí nejistoty doma i v zahraničí. První signály, že si ANO uvědomuje vážnost situace, zazněly z úst jeho místopředsedy Karla Havlíčka. Velmi brzy se ukáže, zda půjde jen o další prázdné populistické sliby, nebo skutečný závazek.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Petr Pavel

Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu

Prezident Petr Pavel plánuje v týdnu před volbami do Poslanecké sněmovny vystoupit s projevem, který by měl být vysílán v hlavním vysílacím čase. Hlavním cílem jeho poselství je uklidnit veřejnost a vyzvat voliče k účasti ve volbách. Zároveň hodlá zdůraznit důvěryhodnost českého volebního systému.

včera

Zemřel slavný americký herec Robert Redford

Světovou kinematografii v úterý zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 89 let zemřel slavný americký herec a režisér Robert Redford. Informoval o tom americký deník New York Times

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy