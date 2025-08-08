Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou

Libor Novák

8. srpna 2025 8:29

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Prime Minister of Israel

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán premiéra Benjamina Netanjahua na převzetí kontroly nad městem Gaza, a to i přes mezinárodní obavy z humanitární krize v Pásmu Gazy a značný nesouhlas izraelské veřejnosti. Úřad premiéra potvrdil, že Izraelské obranné síly se připraví na operaci, přičemž ale zajistí humanitární pomoc civilistům mimo bojové zóny. Rozhodnutí přichází v době, kdy se v Izraeli konaly masové protesty. Ty vyjádřily obavy, že rozšíření vojenských akcí ohrozí rukojmí.

Celé hlasování proběhlo v době, kdy po celé Izraeli propukly masivní protesty. Demonstranti vyjadřovali obavy, že rozšíření vojenských operací může ohrozit osudy rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze.

Navíc Izrael čelil mezinárodnímu tlaku, aby konflikt ukončil a umožnil do oblasti dodávat více potravin, jelikož tam hrozí rozsáhlý hladomor. Zdroje uvádějí, že podle plánu by měla operace trvat až pět měsíců.

Během této doby by zhruba milion Palestinců z města Gaza a okolí musel být opět evakuován do táborů v jižní části Pásma. Izraelský představitel sdělil, že armáda v těchto oblastech vybuduje obytné komplexy, kde ubytuje vysídlené lidi.

Podle analytika CNN, Baraka Ravida, je cílem armády evakuovat veškeré palestinské civilisty, po čemž by mělo následovat obléhání a pozemní útok na město. Zda však budou obsazeny i další oblasti mimo Gazu, není zatím jasné.

Kabinet se navíc usnesl na pěti principech, které mají vést k ukončení války. Patří sem odzbrojení Hamásu, návrat všech rukojmích, demilitarizace Pásma Gazy, zavedení izraelské bezpečnostní kontroly a zřízení nové civilní správy, která by nebyla spojená s Hamásem ani s Palestinskou samosprávou.

Většina ministrů údajně odmítla jiný, alternativní plán, protože se domnívali, že by nevedl k porážce Hamásu a k osvobození rukojmích. O jaký konkrétní plán se jednalo a kdo ho předložil, však nebylo upřesněno.

Premiér Netanjahu se sice dříve vyjádřil, že Izrael nemá zájem Gaze vládnout, nicméně schválený plán počítá s vojenskou kontrolou. Proti tomuto rozhodnutí se důrazně ohradila opozice. Lídři izraelské levicové i centristické opozice označili tento krok za katastrofální.

Opoziční lídr Jair Lapid tvrdí, že jde o krok, který je v přímém rozporu s postoji izraelské armády a obranných složek. Lapid na sociální síti X uvedl, že premiéra do tohoto rozhodnutí dotlačili krajně pravicoví ministři Itamar Ben Gvir a Bezalel Smotrich.

Podle něj tento krok „přinese mnoho měsíců bojů, smrt rukojmím a mnoha dalším vojákům, bude stát izraelské daňové poplatníky desítky miliard a způsobí diplomatický kolaps“. Další opoziční politik, Jair Golan, který vede stranu demokratů, šel ještě dál. Rozhodnutí kabinetu označil za „rozsudek smrti pro rukojmí a další pozůstalé rodiny“.

Golan dále poznamenal, že kvůli politickým rozhodnutím a vizím do budoucna, budou izraelští vojáci hlídkovat v ulicích Pásma Gazy po celé generace. Hlavní velitel armády, Eyal Zamir, údajně před schválením plánu varoval před úplným převzetím Pásma.

Jeho obavy se týkaly nejen obrovských finančních nákladů, ale i rizika pro vojáky. Místní obyvatel, Mahmoud al-Qurashli, který musel z domova utéct, řekl: „V podstatě celá Gaza se vtěsnala do západní části města. V tuto chvíli už není rozdíl, jestli Izrael obsadí město, nebo ne“.

včera

Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy

Související

Nemocnice v Pásmu Gazy

Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy

Americký pediatr Tom Adamkiewicz, který působí v nemocnici Nasser v Gaze, vyzval zvláštního vyslance Donalda Trumpa, aby se přijel na místo osobně přesvědčit o katastrofální situaci. V rozhovoru pro Sky News uvedl, že většina pacientů v nemocnici vykazuje známky podvýživy. Podle něj "mnoho dětí během dne doslova omdlévá". Adamkiewicz, který v těžkých podmínkách pracuje s místními kolegy, dodal, že situace je obzvlášť složitá, protože podvýživou trpí i chronicky nemocné děti.
Palestina

EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu

Nejvyšší představitelka Evropské komise, Teresa Ribera, označila současné dění v Pásmu Gazy za něco, co „velmi připomíná“ genocidu. Jde o jedno z dosud nejostřejších vyjádření z Bruselu k válce, která začala teroristickým útokem Hamásu 7. října 2023.

Více souvisejících

Pásmo Gazy Benjamin Netanjahu

Aktuálně se děje

před 39 minutami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán premiéra Benjamina Netanjahua na převzetí kontroly nad městem Gaza, a to i přes mezinárodní obavy z humanitární krize v Pásmu Gazy a značný nesouhlas izraelské veřejnosti. Úřad premiéra potvrdil, že Izraelské obranné síly se připraví na operaci, přičemž ale zajistí humanitární pomoc civilistům mimo bojové zóny. Rozhodnutí přichází v době, kdy se v Izraeli konaly masové protesty. Ty vyjádřily obavy, že rozšíření vojenských akcí ohrozí rukojmí.

před 2 hodinami

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3

Poté, co si Viktoria Plzeň poradila ve 2. předkole Ligy mistrů se Servette Ženeva, když v ženevské odvetě dokázala vyhrát 3:1, možná čeští fotbaloví fanoušci doufali v podobný výkon i v dalším venkovním zápase v boji o Ligu mistrů. Jenže Rangers i navzdory tomu, že prochází po příchodu nového kouče jejich kádr změnami, na svém hřišti vládli a i díky dvěma brankám Gassamy a trefě Desserse z přísné penalty nedali Západočechům žádnou šanci.

Aktualizováno včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu

To, o čem se v předchozích dnech a hodinách spekulovalo, se nakonec v pondělí večer potvrdilo. Největší opora Viktorie Plzeň, ofenzivní záložník Pavel Šulc, odchází do francouzského velkoklubu Olympique Lyon. S držitelem sedmi ligových titulů podepsal čtyřiadvacetiletý český reprezentant smlouvu až do roku 2029 s tím, že do plzeňské kasy za něj přiteče minimálně - alespoň podle médií - 7,5 milionu eur (v přepočtu 184 milionů korun). S bonusy by to mohlo být až 10 milionů eur (přes 245 milionů korun).

včera

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj a Putin tváří v tvář? Jednou a bez výsledku, Moskva mezitím připravila invazi

Po více než třech letech krvavého konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se rýsuje možnost, že se prezidenti obou zemí – Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj – znovu osobně setkají. První a dosud poslední jednání proběhlo ještě v prosinci 2019, krátce po Zelenského nástupu do úřadu, v rámci tzv. normandského formátu za přítomnosti Francie a Německa. Tehdejší pokus o oživení mírového procesu však ztroskotal na sporných otázkách jako je kontrola hranic, časový harmonogram voleb nebo přímá role separatistů v Donbasu.

včera

Módí, Naréndra (indický premiér)

Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu

Indický premiér Naréndra Módí přiznal, že by mohl „zaplatit vysokou cenu“ za to, že se nepodvolil obchodním hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tímto Módí obhajoval svůj postoj, kdy odmítá otevírat indickou ekonomiku mezinárodní konkurenci a nepřestává nakupovat ruskou ropu. Módí zdůraznil, že na prvním místě jsou pro něj zájmy indických farmářů, rybářů a chovatelů dobytka. Dodal, že si je vědom vysoké ceny, ale je připraven ji zaplatit.

včera

Prezident Trump

Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server

Ukončení války na Ukrajině. To bylo téma schůzky, ke které došlo mezi ruským prezidentem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem ve středu. Podle informací polského serveru Onet jednal Witkoff s Putinem o návrhu na příměří, který pro Rusko vypracovaly Spojené státy ve spolupráci s evropskými mocnostmi. Moskva dostala velmi výhodnou nabídku, ale v případě jejího odmítnutí by museli i ti největší zastánci Ruska ztratit jakékoliv iluze o možnosti uzavření kompromisní dohody.

včera

Nemocnice v Pásmu Gazy

Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy

Americký pediatr Tom Adamkiewicz, který působí v nemocnici Nasser v Gaze, vyzval zvláštního vyslance Donalda Trumpa, aby se přijel na místo osobně přesvědčit o katastrofální situaci. V rozhovoru pro Sky News uvedl, že většina pacientů v nemocnici vykazuje známky podvýživy. Podle něj "mnoho dětí během dne doslova omdlévá". Adamkiewicz, který v těžkých podmínkách pracuje s místními kolegy, dodal, že situace je obzvlášť složitá, protože podvýživou trpí i chronicky nemocné děti.

včera

sport

Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný

Nadcházející Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, čelí vážným obavám kvůli extrémním vedrům. Letošní Club World Cup, který byl v USA jakousi generálkou na blížící se šampionát, ukázal, jakou hrozbu může horko pro zdraví fotbalistů představovat. Během červencového finále mezi Chelsea a PSG, které se odehrálo na stadionu MetLife v New Jersey, se hráči museli vyrovnat nejen se soupeřem, ale i s teplotami, které dosahovaly téměř 30 °C.

včera

Palestina

EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu

Nejvyšší představitelka Evropské komise, Teresa Ribera, označila současné dění v Pásmu Gazy za něco, co „velmi připomíná“ genocidu. Jde o jedno z dosud nejostřejších vyjádření z Bruselu k válce, která začala teroristickým útokem Hamásu 7. října 2023.

včera

Donald Trump

Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti

Neúnavné používání cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož cílem je přinutit zahraniční partnery k výhodným dohodám, se brzy setká s realitou mezinárodní geopolitiky. Podle poradců je Trumpovo odhodlání výrazně stupňovat ekonomickou válku proti Rusku v reakci na válku na Ukrajině skutečné a hrozba uvalení rozsáhlých cel na Indii se brzy stane realitou. Současně se ale blíží termín prodloužení obchodního příměří s Čínou, druhou největší ekonomikou světa, což vyžaduje opatrnější postup Bílého domu.

včera

včera

včera

V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí

Nově zavedená cla amerického prezidenta Donalda Trumpa právě vstoupila v platnost. Jde o další vlnu cel, která se dotýká desítek obchodních partnerů Spojených států. Vzhledem k rozsahu a výši cel by se tato událost mohla stát nejvýraznější změnou v globální ekonomice za téměř celé století. Tyto kroky navazují na několik měsíců bilaterálních jednání, z nichž některá zabránila ještě vyšším poplatkům.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy