Netanjahu: Hamás může propustit první rukojmí už v neděli

Propuštění rukojmích závisí na schválení kabinetu a vlády. Pokud bude tento plán schválen a dohoda úspěšně implementována, mohlo by se první kolo propuštění uskutečnit podle předem připraveného plánu již během neděle. Tento vývoj přichází v době, kdy mezinárodní společenství tlačí na zprostředkování příměří a zlepšení humanitární situace v regionu.

V pátek se v Káhiře sešli mediátoři z Egypta, Kataru, Spojených států a Izraele, aby projednali technické detaily spojené s realizací příměří v pásmu Gazy. Podle egyptské státní televize Al-Qahera News začala technická jednání zaměřená na stanovení mechanismů pro implementaci této dohody, a to za účasti týmů z Egypta, Kataru, USA a Izraele. Tyto rozhovory by měly připravit půdu pro spuštění dohodnutého plánu, jehož prvním krokem je právě propuštění rukojmích.

Mezitím generální tajemník OSN António Guterres vyzval k okamžitému ukončení izraelské okupace a vojenských operací v jižním Libanonu. Tento požadavek vznesl během návštěvy členů mírových sil OSN (UNIFIL), které dohlížejí na dodržování příměří v oblasti. Guterres uvedl, že pokračující přítomnost izraelské armády na území, které spadá pod operace UNIFIL, a její vojenské aktivity na libanonském území představují porušení rezoluce 1701 Rady bezpečnosti OSN. Tato rezoluce byla přijata po válce mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh v roce 2006 a její dodržování je klíčové pro zachování stability v regionu.

Během svého prohlášení Guterres také uvedl, že od listopadového příměří bylo objeveno více než 100 zbrojních skladů, které patří Hizballáhu nebo dalším ozbrojeným skupinám působícím v jižním Libanonu. Přítomnost těchto skladů a ozbrojeného personálu mimo libanonskou armádu a jednotky UNIFIL je v rozporu s podmínkami příměří a zvyšuje napětí v oblasti. Guterres vyzval všechny strany, aby respektovaly rozhodnutí OSN a přispěly k deeskalaci konfliktu.

Podle informací agentury AFP by první skupina propuštěných rukojmích měla zahrnovat tři izraelské ženy, které nejsou v aktivní vojenské službě. Hamás však považuje všechny izraelské občany vojenského věku za vojáky, což znamená, že jejich klasifikace může zahrnovat i civilisty, kteří byli uneseni během útoku 7. října. Seznam prvních 33 rukojmích, kteří by měli být propuštěni v rámci této fáze, získala agentura AFP, která uvedla, že první tři osoby na seznamu jsou ženy mladší 30 let, jež nebyly v době útoku Hamásu v aktivní službě.

Propuštění rukojmích je součástí širšího plánu na deeskalaci napětí v regionu a nastolení trvalejšího příměří. Mezinárodní společenství, včetně Spojených států, Egypta a Kataru, sehrává klíčovou roli v zprostředkování dohody mezi Izraelem a Hamásem. Tento proces je však mimořádně komplikovaný a citlivý, zejména vzhledem k hluboké nedůvěře mezi oběma stranami a přetrvávajícímu násilí v regionu.