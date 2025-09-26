Netanjahu vystoupí na Valném shromáždění OSN. Očekává se ostrý projev

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu má na pátečním zasedání Valného shromáždění OSN vystoupit s ostře odmítavým postojem vůči vzniku palestinského státu. Čelí však nečekanému tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, který usiluje o dohodu týkající se Pásma Gazy.
Netanjahu promluví v OSN jen několik dní poté, co Francie, Spojené království a další západní mocnosti uznaly Stát Palestina. K tomuto kroku je dovedla frustrace z neúprosné, dva roky trvající izraelské ofenzivy v Gaze. Nejdéle sloužící izraelský premiér vždy palestinský stát odmítal a jeho krajně pravicoví spojenci zvažovali anexi Západního břehu, čímž by pohřbili jakoukoli naději na nezávislou Palestinu.
Trump, který je obvykle Netanjahuovým pevným spojencem, nicméně před anexí varoval. Prezident se snaží prosadit mírový plán pro Gazu, který by zahrnoval odzbrojení Hamásu. „Nedovolím Izraeli anektovat Západní břeh,“ prohlásil Trump novinářům v Bílém domě. „Ne, nedovolím to. To se nestane.“
Trump ve čtvrtek telefonicky hovořil s Netanjahuem, který se má v pondělí vydat do Washingtonu. Izraelský premiér, na něhož byl vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu kvůli obviněním z válečných zločinů, včetně použití hladovění jako zbraně, letěl do New Yorku nezvyklou trasou přes úzký Gibraltarský průliv.
Před přísně střeženým luxusním hotelem na Manhattanu, kde se Netanjahu ubytoval, bylo spatřeno asi dvacet protestujících a podobný počet jeho zastánců. V den jeho projevu je v plánu pochod z Times Square, který bude volat po premiérově zatčení.
Bílý dům podporuje plán, podle kterého by Tony Blair stanul v čele dočasné správy Pásma Gazy. Podle zpráv izraelských médií by tato správa zpočátku fungovala bez přímého zapojení Palestinské samosprávy (PA). Navrhovaný orgán, nazvaný Mezinárodní přechodná správa Gazy (GITA), by měl mandát fungovat jako „nejvyšší politická a právní autorita Gazy“ až po dobu pěti let.
Studie zveřejněná v British Medical Journal (BMJ) zjistila, že zranění civilistů v Gaze jsou povahou i rozsahem srovnatelná s těmi, která utrpí profesionální vojáci v intenzivních bojových operacích. Některé typy poranění, jako jsou popáleniny nebo zranění nohou, jsou mezi civilisty v Gaze běžnější než mezi americkými vojáky v nedávných konfliktech v Iráku a Afghánistánu.
Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které by mohlo vést k vyloučení izraelské vysílací společnosti Kan z příštího ročníku Eurovision Song Contest. Prezidentka EBU ve čtvrtek zaslala dopis, ve kterém uvedla, že ohledně účasti Izraele panuje „bezprecedentní rozmanitost názorů“, a proto je nutný „širší demokratický základ“.
UEFA by mohla již příští týden rozhodnout o pozastavení účasti Izraele ve svých soutěžích. Na fotbalovou řídící organizaci sílí tlak zevnitř i zvenčí sportovního prostředí. Podle čtvrtečních zpráv se očekává hlasování výkonného výboru UEFA, které by určilo, zda se Izrael zúčastní kvalifikace na mistrovství světa a Maccabi Tel Aviv Evropské ligy.
OSN v pátek zveřejnila dlouho očekávanou aktualizaci databáze firem, které podnikají v izraelských osadách. Seznam čítá 158 společností z jedenácti zemí. Mezi firmami, které na seznamu zůstávají, jsou například Airbnb, Booking.com, Motorola Solutions a Trip Advisor, zatímco některé, jako Alstom a Opodo, byly odstraněny.
Většina společností je z Izraele, ale další pocházejí z Kanady, Číny, Francie, Německa, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska, Španělska, Spojeného království a Spojených států. Zpráva vyzvala tyto společnosti k „přijetí vhodných opatření k řešení nepříznivých dopadů na lidská práva“. Vysoký komisař OSN pro lidská práva, Volker Türk, odsoudil politiku Izraele týkající se osad na okupovaném palestinském území Západního břehu jako válečný zločin.
Tvorba databáze OSN vyvolala značné kontroverze již v roce 2020. Izrael a jeho hlavní spojenec, Washington, tehdy ostře odsoudily její vznik. Přestože měla být databáze aktualizována každoročně, od roku 2020 byla revidována jen jednou, v roce 2023. Páteční zveřejnění je první aktualizací, která zahrnuje nová jména. Celkem bylo přidáno 68 nových firem.
Tony Blair plány na poválečnou Gazu, bez vysídlení obyvatel - YouTube odkazuje na audio zprávu, která se zabývá návrhem Tonyho Blaira na přechodnou správu Gazy, což je jedna z klíčových informací v článku.
Související
Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě
Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě
před 1 hodinou
Netanjahu vystoupí na Valném shromáždění OSN. Očekává se ostrý projev
před 2 hodinami
Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům
před 3 hodinami
Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair
před 4 hodinami
Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb
před 4 hodinami
Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat
před 5 hodinami
Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla
před 6 hodinami
Pod našima nohama bují obří problém. Města napříč světem zaplavují krysy, a jejich počet prudce stoupá
před 7 hodinami
Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím
před 8 hodinami
Trumpovo tažení proti odpůrcům nabírá na obrátkách. Obžalovali exšéfa FBI
před 9 hodinami
Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí
včera
Metro čeká o víkendu další výluka. Áčko zastoupí tramvaje
včera
Tragická nehoda na jihu Čech. Hasiči vyprošťovali řidičku, spolujezdkyně zemřela
včera
Česko o víkendu oslaví svou státnost. Obchody se podřídí zákonu
včera
Za vraždou seniora v Praze je skupina cizinců. Některé zadrželi v zahraničí
včera
Nedvěd se v Itálii domluvil na podmíněném trestu. Na práci pro FAČR se nic nemění
včera
Pavel v OSN: Rusko vede nemilosrdnou válku, za oponou klamů a iluzí útočí i na Polsko
včera
Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy
včera
Místo záchrany devastace. Vědci analyzovali nejpopulárnější nápady na obnovu Arktidy, některé ji mohou zničit
včera
Tankům definitivně odzvonilo? Rusko začalo budovat specializovanou dronovou infrastrukturu
Šáhid-136, které Rusové nazývají Geran-2, se stávají klíčovou součástí ruské vojenské strategie. Tyto íránské drony jsou pro Rusko levným a účinným způsobem, jak vyvíjet tlak na ukrajinskou obranu. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků odhalil novou strategii ruské armády, která spočívá ve vytváření specializovaných základen pro jejich hromadné vypouštění.
Zdroj: Libor Novák