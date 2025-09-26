Netanjahu vystoupí na Valném shromáždění OSN. Očekává se ostrý projev

Libor Novák

26. září 2025 15:24

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Depositphotos

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu má na pátečním zasedání Valného shromáždění OSN vystoupit s ostře odmítavým postojem vůči vzniku palestinského státu. Čelí však nečekanému tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, který usiluje o dohodu týkající se Pásma Gazy.

Netanjahu promluví v OSN jen několik dní poté, co Francie, Spojené království a další západní mocnosti uznaly Stát Palestina. K tomuto kroku je dovedla frustrace z neúprosné, dva roky trvající izraelské ofenzivy v Gaze. Nejdéle sloužící izraelský premiér vždy palestinský stát odmítal a jeho krajně pravicoví spojenci zvažovali anexi Západního břehu, čímž by pohřbili jakoukoli naději na nezávislou Palestinu.

Trump, který je obvykle Netanjahuovým pevným spojencem, nicméně před anexí varoval. Prezident se snaží prosadit mírový plán pro Gazu, který by zahrnoval odzbrojení Hamásu. „Nedovolím Izraeli anektovat Západní břeh,“ prohlásil Trump novinářům v Bílém domě. „Ne, nedovolím to. To se nestane.“

Trump ve čtvrtek telefonicky hovořil s Netanjahuem, který se má v pondělí vydat do Washingtonu. Izraelský premiér, na něhož byl vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu kvůli obviněním z válečných zločinů, včetně použití hladovění jako zbraně, letěl do New Yorku nezvyklou trasou přes úzký Gibraltarský průliv.

Před přísně střeženým luxusním hotelem na Manhattanu, kde se Netanjahu ubytoval, bylo spatřeno asi dvacet protestujících a podobný počet jeho zastánců. V den jeho projevu je v plánu pochod z Times Square, který bude volat po premiérově zatčení.

Bílý dům podporuje plán, podle kterého by Tony Blair stanul v čele dočasné správy Pásma Gazy. Podle zpráv izraelských médií by tato správa zpočátku fungovala bez přímého zapojení Palestinské samosprávy (PA). Navrhovaný orgán, nazvaný Mezinárodní přechodná správa Gazy (GITA), by měl mandát fungovat jako „nejvyšší politická a právní autorita Gazy“ až po dobu pěti let.

Studie zveřejněná v British Medical Journal (BMJ) zjistila, že zranění civilistů v Gaze jsou povahou i rozsahem srovnatelná s těmi, která utrpí profesionální vojáci v intenzivních bojových operacích. Některé typy poranění, jako jsou popáleniny nebo zranění nohou, jsou mezi civilisty v Gaze běžnější než mezi americkými vojáky v nedávných konfliktech v Iráku a Afghánistánu.

Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které by mohlo vést k vyloučení izraelské vysílací společnosti Kan z příštího ročníku Eurovision Song Contest. Prezidentka EBU ve čtvrtek zaslala dopis, ve kterém uvedla, že ohledně účasti Izraele panuje „bezprecedentní rozmanitost názorů“, a proto je nutný „širší demokratický základ“.

UEFA by mohla již příští týden rozhodnout o pozastavení účasti Izraele ve svých soutěžích. Na fotbalovou řídící organizaci sílí tlak zevnitř i zvenčí sportovního prostředí. Podle čtvrtečních zpráv se očekává hlasování výkonného výboru UEFA, které by určilo, zda se Izrael zúčastní kvalifikace na mistrovství světa a Maccabi Tel Aviv Evropské ligy.

OSN v pátek zveřejnila dlouho očekávanou aktualizaci databáze firem, které podnikají v izraelských osadách. Seznam čítá 158 společností z jedenácti zemí. Mezi firmami, které na seznamu zůstávají, jsou například Airbnb, Booking.com, Motorola Solutions a Trip Advisor, zatímco některé, jako Alstom a Opodo, byly odstraněny.

Většina společností je z Izraele, ale další pocházejí z Kanady, Číny, Francie, Německa, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska, Španělska, Spojeného království a Spojených států. Zpráva vyzvala tyto společnosti k „přijetí vhodných opatření k řešení nepříznivých dopadů na lidská práva“. Vysoký komisař OSN pro lidská práva, Volker Türk, odsoudil politiku Izraele týkající se osad na okupovaném palestinském území Západního břehu jako válečný zločin.

Tvorba databáze OSN vyvolala značné kontroverze již v roce 2020. Izrael a jeho hlavní spojenec, Washington, tehdy ostře odsoudily její vznik. Přestože měla být databáze aktualizována každoročně, od roku 2020 byla revidována jen jednou, v roce 2023. Páteční zveřejnění je první aktualizací, která zahrnuje nová jména. Celkem bylo přidáno 68 nových firem.

Tony Blair plány na poválečnou Gazu, bez vysídlení obyvatel - YouTube odkazuje na audio zprávu, která se zabývá návrhem Tonyho Blaira na přechodnou správu Gazy, což je jedna z klíčových informací v článku. 

před 3 hodinami

Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair

Související

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se cestou na zasedání OSN v New Yorku opět vyhnul vzdušnému prostoru několika evropských zemí a zvolil výrazně delší letovou trasu. Netanjahu čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) kvůli obviněním z válečných zločinů, včetně použití hladovění jako válečné metody.
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek rázně prohlásil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. V Bílém domě před novináři, před pátečním projevem Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, Trump kategoricky uvedl: "Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane." Dodal také, že už "bylo dost" a je načase "přestat". S Netanjahuem, s nímž se setká v pondělí, hovořil Trump již dříve, stejně jako s dalšími lídry z Blízkého východu.

Více souvisejících

Benjamin Netanjahu OSN

Aktuálně se děje

před 40 minutami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se cestou na zasedání OSN v New Yorku opět vyhnul vzdušnému prostoru několika evropských zemí a zvolil výrazně delší letovou trasu. Netanjahu čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) kvůli obviněním z válečných zločinů, včetně použití hladovění jako válečné metody.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Robert Fico

Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům

Slovenský parlament v pátek schválil změnu ústavy, která stanovuje, že všichni občané jsou buď mužského, nebo ženského pohlaví. Zároveň novela omezuje adopci pouze na manželské heterosexuální páry a zakazuje surogátní mateřství. Tento kontroverzní krok vlády Roberta Fica vyvolává obavy o dodržování lidských práv a vede k otevřenému střetu s právem Evropské unie.

před 3 hodinami

Tony Blair

Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair

Bývalý britský ministerský předseda sir Tony Blair se účastní jednání o možnosti vést přechodnou poválečnou správu v Pásmu Gazy. Britská stanice BBC uvedla, že by tento návrh mohl mít podporu Bílého domu. Podle plánu by Blair stál v čele řídícího orgánu, který by byl podporován OSN a arabskými státy Perského zálivu, a kontrolu by pak následně předal zpět do rukou Palestinců. 

před 4 hodinami

Deepfake Babiš

Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb

Deepfake videa, falešné vizuály a manipulované nahrávky se stávají běžnou součástí české politiky. To, co začínalo jako recese nebo laciný vtip, dnes ohrožuje samotnou férovost volební soutěže. Příklady ze Spojených států ukazují, že jediný podvrh dokáže ovlivnit tisíce voličů. V prostředí, kde je důvěra v politiku na kritickém minimu, je riziko pro Českou republiku o to větší.

před 4 hodinami

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat

Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které může vést k vyloučení izraelského vysílatele Kan z příštího ročníku písňové soutěže Eurovize. Tento krok přichází v reakci na to, že několik členských zemí pohrozilo, že by Eurovizi 2026 bojkotovalo, pokud by Izraeli byla účast opět povolena.

před 5 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla

Britská vláda prohlásila, že naléhavě jedná se Spojenými státy o clech na farmaceutické výrobky. To se děje poté, co prezident USA Donald Trump oznámil zavedení nového 100% cla pro farmaceutické firmy, pokud nezahájí výrobu přímo v USA. Britský vládní mluvčí sdělil, že si jsou vědomi obav průmyslu a budou nadále tlačit na takový výsledek, který odráží sílu vztahu obou zemí.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek rázně prohlásil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. V Bílém domě před novináři, před pátečním projevem Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, Trump kategoricky uvedl: "Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane." Dodal také, že už "bylo dost" a je načase "přestat". S Netanjahuem, s nímž se setká v pondělí, hovořil Trump již dříve, stejně jako s dalšími lídry z Blízkého východu.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.

Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí

Podzimní počasí bude v Česku přítomno i v příštím týdnu. Maximální teploty zůstanou pod dvacítkou, ale lidé si nejspíš užijí více sluníčka než v posledních dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

včera

Pavel Nedvěd

Nedvěd se v Itálii domluvil na podmíněném trestu. Na práci pro FAČR se nic nemění

V rámci ostře sledovaného případu na Apeninském poloostrově, v němž je fotbalový klub Juventus Turín obviněn z falšování účetnictví při hráčských přestupech, římský soud rozhodl o trestech pro jednotlivé obžalované včetně bývalého viceprezidenta Pavla Nedvěda. Právě on se měl se soudem v pondělí dohodnout na trestu ve výši rok a dva měsíce podmíněně. V reakci na to se šéf českého fotbalu David Trunda nechal slyšet, že tento trest nemá vliv na Nedvědovu současnou práci pro Fotbalovou asociaci ČR, kde nyní zastává funkci manažera reprezentace.

včera

včera

Seismograf, ilustrační fotografie.

Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy

Část Česka zasáhlo ve čtvrtek brzy ráno slabé zemětřesení. O otřesech na západě Čech, které místní obyvatelé pocítili, informoval Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Podle odborníků není vyloučeno, že budou následovat další otřesy. 

včera

včera

Tankům definitivně odzvonilo? Rusko začalo budovat specializovanou dronovou infrastrukturu

Šáhid-136, které Rusové nazývají Geran-2, se stávají klíčovou součástí ruské vojenské strategie. Tyto íránské drony jsou pro Rusko levným a účinným způsobem, jak vyvíjet tlak na ukrajinskou obranu. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků odhalil novou strategii ruské armády, která spočívá ve vytváření specializovaných základen pro jejich hromadné vypouštění.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy