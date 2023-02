Nizozemsko omezí počet ruských diplomatů, viní je ze špionáže

Severní Korea dnes odpálila balistickou raketu do moře východně od Korejského poloostrova. Oznámila to jihokorejská armáda. Podle japonských úřadů šlo o mezikontinentální balistickou raketu (ICBM), která dopadla do Japonského moře více než 200 kilometrů západně od ostrova Hokkaidó do japonské výlučné ekonomické zóny. Krok tvrdě kritizovaly země skupiny G7, Spojené státy i Jižní Korea.