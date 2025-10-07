Nobelův výbor řeší nečekaný problém. Nemá ponětí, kde je laureát Nobelovy ceny

Nobelův výbor se nemůže spojit s jedním z letošních laureátů Ceny za fyziologii a lékařství. Fred Ramsdell si totiž „užívá života naplno“ a vyrazil na túru, během níž je mimo dosah jakékoli sítě. Ramsdell tak v současné době pravděpodobně netuší, že se stal jedním z držitelů prestižního ocenění.
Cenu získal v pondělí společně s Mary Brunkowovou ze Seattlu a Šimonem Sakagučim z japonské Ósacké univerzity. Trio si ocenění vysloužilo za přelomové objevy týkající se fungování imunitního systému. Kvůli Ramsdellově digitální očistě v divočině Idahtu s ním ale nemohl Nobelův výbor navázat spojení a oznámit mu novinku.
Jeffrey Bluestone, Ramsdellův přítel a spoluzakladatel jeho laboratoře, potvrdil, že se mu také nepodařilo výzkumníka kontaktovat. Podle něj si Ramsdell ocenění zaslouží, ale je zřejmě na túře v odlehlé oblasti Idaha. Thomas Perlmann, generální tajemník Nobelova výboru, se sice na tiskové konferenci vyjádřil, že se zkoušeli spojit i s Brunkowovou, jejíž laboratoř leží devět hodin za Stockholmem, ale s ní se nakonec spojení podařilo navázat.
Všichni tři laureáti získali cenu za výzkum, při kterém identifikovali „bezpečnostní strážce“ imunitního systému, takzvané regulační T-buňky. Jejich práce se zaměřuje na „periferní imunitní toleranci“, která brání imunitnímu systému v poškozování vlastního těla. Tento objev vytvořil základ pro nové výzkumné pole a podpořil vývoj potenciálních lékařských terapií, které se nyní testují v klinických zkouškách.
První klíčový objev učinil v roce 1995 Šimon Sakaguči, kterému je 74 let. Objevil do té doby neznámou třídu imunitních buněk, jež chrání tělo před autoimunitními chorobami. Zbylí dva laureáti, Brunkowová, které je 64 let a je senior projektovou manažerkou v Institute for Systems Biology v Seattlu, a Ramsdell, senior poradce ve společnosti Sonoma Biotherapeutics, učinili další klíčový objev v roce 2001.
S podobnými obtížemi při kontaktování laureátů se Nobelův výbor potýkal již dříve. Například v roce 2020 měli problém se vítězi Ceny za ekonomii. Když Bobu Wilsonovi zazvonil telefon uprostřed noci, odpojil ho, a výbor tak musel zavolat jeho manželce. Když se pak výboru nepodařilo dovolat se druhému laureátovi, Paulu Milgromovi, musel ho vzbudit právě Wilson. Záznam z Milgromovy bezpečnostní kamery zachytil moment, kdy se o své Nobelově ceně dozvěděl.
Sociální demokracie (SOCDEM) se potýká s další vážnou krizí po neúspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Strana se do Sněmovny nedostala ani v rámci uskupení Stačilo!, které utvořila s komunisty. V reakci na tento výsledek oznámila předsedkyně Jana Maláčová na sociální síti X, že celé grémium SOCDEM podá ke dni mimořádného sjezdu rezignaci.
Zdroj: Libor Novák