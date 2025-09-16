"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky

Izraelské obranné síly (IDF) zahájily pozemní ofenzívu do Gazy a vstoupily do "další fáze" konfliktu. Podle mluvčího IDF jde o "velký krok vpřed", protože Gaza City je považována za hlavní pevnost Hamásu, kde se údajně nachází 2 000 až 3 000 bojovníků. Do operace, na kterou se armáda připravovala celé týdny, jsou zapojeny pozemní i vzdušné síly.
Vojenský postup do Gazy má být "postupný", přičemž se síly budou den ode dne zvyšovat, jak armáda proniká hlouběji do centra. Mluvčí uvedl, že z města odešlo zhruba 350 000 Palestinců. Zároveň zdůraznil, že se armáda zaměřuje i na humanitární operace a bude se snažit prioritizovat bezpečnost civilistů a rukojmích.
Obyvatelé Gazy popisují situaci jako "opravdu špatnou". Jeden z nich, Imad, řekl, že noční útok byl jeden z nejtěžších, jaké zažil, a viděl "bomby všude", které cílily na mnoho budov. Dále dodal, že kouř a oheň bylo v noci jasně vidět na obloze a zvuky explozí se ozývaly z různých částí pásma.
Imad dále řekl, že na sociálních sítích viděl lidi, kteří bloudili v ulicích a nevěděli, kam jít. Nemocnice jsou plné zraněných, kteří nemohou být ošetřeni, ani převezeni do jižní části Gazy. Imad uzavřel, že není optimistický, ale doufá v lepší situaci.
Jeden z obyvatel, Ghazi al-Aloul, který uprchl ze severní Gazy, řekl BBC, že noc byla "peklo", a nyní spí u vchodu do nemocnice Al-Quds v Tel al-Hawa. “Není to moje volba, byl jsem k tomu donucen po tom, co jsem s rodinou téměř měsíc prchal ze severu," řekl.
Noční útoky byly doprovázeny dělostřeleckou palbou, útoky dronů a vrtulníků. Útoky byly koncentrovány na centrální čtvrť al-Daraj, uprchlický tábor Beach na západě a Sheikh Radwan na severu. Sami Abu Dalal, obyvatel al-Daraj, popsal noc jako "extrémně obtížnou", s neustálými údery, palbou z dronů a detonacemi. "Celé obytné bloky byly srovnány se zemí, mnoho obyvatel zemřelo, zmizelo nebo bylo zraněno," dodal.
Obyvatel Tel al-Hawa, Taysir Abu Diya, uvedl, že útok postupoval ze tří hlavních směrů, a to z oblasti Sheikh Radwan, z al-Sudaniya a z Tel al-Hawa. Postup armády byl doprovázen intenzivními nálety, těžkým ostřelováním a vrtulníky Apache, které neustále střílely nad různými částmi města.
Zpravodaj BBC v Gaze, Rushdi Abualouf, uvedl, že izraelský premiér potvrdil, že v Gaze City byla zahájena "mocná operace". Záběry ze začátku úterý ukazují záblesky a výbuchy, které osvětlují oblohu nad Gazou.
