Nová hrozba po svět? Severní Korea poprvé představila jadernou ponorku

Státní média v sobotu podle CNN zveřejnila fotografie, na nichž je ponorka označovaná jako „strategická řízená raketová ponorka s jaderným pohonem“. Současně informovala o návštěvě severokorejského vůdce Kim Čong-una v klíčových loděnicích, kde se staví válečné lodě.

Podrobnosti o nové ponorce Korejská centrální zpravodajská agentura (KCNA) neposkytla, ale uvedla, že Kim byl při své návštěvě loděnic seznámen s průběhem její výstavby.

Podle odborníka na ponorky Mun Kün-sika z univerzity Hanyang v Soulu se zdá, že se jedná o plavidlo o hmotnosti 6 000 až 7 000 tun, které je schopné nést přibližně deset raket. Použití termínu „strategické řízené střely“ podle něj naznačuje, že ponorka může být vyzbrojena jadernými zbraněmi. „To by pro nás i pro USA bylo naprosto hrozivé,“ uvedl Mun.

Vývoj jaderné ponorky byl součástí seznamu sofistikovaných zbraní, které Kim Čong-un slíbil zavést během politické konference v roce 2021 v reakci na údajné rostoucí vojenské hrozby ze strany Spojených států. Mezi další plánované zbraně patří mezikontinentální balistické rakety na tuhé palivo, hypersonické střely, špionážní satelity a vícenásobně hlavicované střely. Od té doby Severní Korea podnikla řadu testů, aby tyto technologie získala.

Ponorky schopné odpalovat střely z podvodní pozice představují vážné riziko, protože je jejich protivníci obtížně odhalí před odpálením raket.

Vznikají však otázky, jak Severní Korea, sužovaná tvrdými sankcemi a hospodářskými problémy, získala potřebné zdroje a technologie pro vývoj jaderné ponorky.

Podle Mun Kün-sika by za tím mohla stát technologická pomoc z Ruska výměnou za dodávky severokorejských zbraní a případně i vojenské podpory ruským silám na Ukrajině. Dále uvedl, že Severní Korea by mohla novou ponorku spustit na vodu během jednoho až dvou let a následně provést její testy před plným nasazením.

Severní Korea má jednu z největších ponorkových flotil na světě s odhadovanými 70 až 90 dieselovými ponorkami. Většina z nich je však zastaralá a schopná odpalovat pouze torpéda a miny, nikoli rakety.

V roce 2023 Pchjongjang tvrdil, že uvedl do provozu svou první „taktickou jadernou útočnou ponorku“, ale zahraniční odborníci o tomto tvrzení pochybovali a spekulovali, že se ve skutečnosti jednalo o dieselovou ponorku, jejíž vývoj byl odhalen už v roce 2019. Mun poznamenal, že zatím neexistuje žádné potvrzení, že by tato ponorka byla skutečně zařazena do aktivní služby.

Severní Korea od roku 2016 provedla sérii testů balistických raket odpalovaných z podmořských platforem, ale všechny tyto testy probíhaly ze stejné 2 000tunové ponorky s jediným odpalovacím tubusem. Mnoho expertů se proto domnívá, že jde spíše o testovací plavidlo než o plně funkční operační ponorku.

V posledních dnech Severní Korea zesílila ostrou rétoriku proti USA a Jižní Koreji, a to v souvislosti s nadcházejícími každoročními vojenskými cvičeními obou zemí, která začnou v pondělí.

Při své inspekci loděnic Kim Čong-un zdůraznil, že Severní Korea usiluje o modernizaci hladinových i podvodních bojových plavidel současně.

Podle KCNA Kim prohlásil, že cílem je vyvinout „válečné lodě, které budou nesrovnatelně převyšovat nepřátelské síly“, aby mohly čelit „zakódované kanónové diplomacii nepřátelských sil“.