Nové dějství obchodní války. Uvalíme další cla, vyhrožuje Trump Číně

V pátek se začala psát nová kapitola obchodní války mezi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump pohrozil odvetou vůči nejnovějším opatřením Pekingu ohledně vzácných nerostů. Washington je podle Trumpa připraven uvalit na Čínu další cla nad rámec těch současných.
"Právě jsem se dozvěděl, že Čína zaujala neobyčejně agresivní postoj k obchodu, když světu poslala extrémně nepřátelský dopis, v němž uvádí, že od 1. listopadu zavádí rozsáhlé exportní kontroly na téměř každý produkt, který vyrábí. Dokonce i na některé, které nevyrábí," spustil Trump na síti Truth Social.
Podle šéfa Bílého domu dopadnou nová čínská opatření, která prý Peking plánoval už před mnoha lety, bez výjimky na všechny země. "V mezinárodním obchodu je to něco neslýchaného," konstatoval.
Trump pohrozil Číně odvetnými opatřeními ze strany Spojených států amerických od letošního listopadu. "Zavedeme stoprocentní cla na Čínu nad rámec jakýchkoliv cel, která (Čína) momentálně platí. Zároveň také zavedeme exportní kontroly na veškerý kritický software," napsal americký prezident.
"Nechce se věřit, že Čína něco takového udělala, ale udělala. A zbytek je minulostí," dodala hlava americké federace.
Trump už v předchozím průběhu pátečního dne zaútočil na Peking kvůli zpřísnění pravidel ohledně vzácných nerostů. Čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi pohrozil, že zruší plánované jednání obou prezidentů.
Donald Trump , clo , USA (Spojené státy americké) , Čína , Si Ťin-pching
