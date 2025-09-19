Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu

Libor Novák

19. září 2025 14:12

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)
Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock) Foto: FDFA Communication

Podle italských médií se Francie potýká s velkým politickým chaosem. Za necelé dva roky se v zemi vystřídalo pět premiérů, což je stav, který předčí i poválečnou nestabilitu v Itálii. Po předčasných volbách v červenci 2024 navíc francouzský parlament nedokáže vytvořit většinu, která by byla schopna schválit státní rozpočet.

Tato situace vyvolává na mezinárodní scéně obavy. Nedávno agentura Fitch snížila hodnocení francouzského dluhu, což může znamenat, že si vláda bude půjčovat za vyšší úroky. Pro francouzskou ekonomiku to není dobrá zpráva.

Již letos náklady na obsluhu dluhu dosáhly 67 miliard eur. Z dlouhodobého hlediska by se mohly vyšplhat až na 100 miliard eur ročně, což by překonalo i výdaje na obranu a školství. Podle politického komentátora Nicolase Bavereze se Francie v kritickém okamžiku, kdy je ohrožena její suverenita a svoboda, ocitá v paralýze chaosu, bezmoci a dluhu. 

Prezident Emmanuel Macron věří, že se mu podaří zemi z této situace dostat, i když mu zbývá jen osmnáct měsíců do konce druhého funkčního období. Po neúspěšných pokusech Michela Barniera a Françoise Bayroua se rozhodl svěřit nového premiéra do rukou loajálního spolupracovníka Sébastiena Lecornu. Ten má za úkol sjednat kompromis mezi středem, levicí a konzervativci, aby se podařilo schválit rozpočet. Tato mise je ale mimořádně obtížná. 

Lecornu by se měl dohodnout s umírněnými z levice a pravice, tedy se socialisty a konzervativci. Socialisté totiž chtějí snížit cíle snižování dluhu, chtějí zavést daň pro nejbohatší podnikatele a zrušit důchodovou reformu z roku 2023. Právě tyhle požadavky jsou ale nepřijatelné pro probyznysově orientované konzervativce, kteří se podle ekonoma Philippa Aghiona naopak chystají hlasovat proti takovému rozpočtu.

Složité jednání ještě více komplikuje fakt, že se blíží komunální a prezidentské volby. Žádná strana nechce ztratit tvář a ustoupit ze svých požadavků. Podle Bavereze se Macron stal pro lidi „hlavním terčem“ a má plnou odpovědnost za tento „ztroskotaný stát“. Mnozí se obávají, že Francie se může stát novým „nemocným mužem Evropy“.

I když někteří tvrdí, že základy francouzské ekonomiky jsou stále stabilní a nezaměstnanost není tak vysoká jako v Británii, podle ekonoma Philippa Dessertina se země nachází v podobné situaci jako na hrázi, která se sice zdá pevná, ale zespodu se rozpadá. Pokud se nic nezmění, může se podle něj jednoho dne zhroutit. 

před 5 hodinami

Úmysl, nebo omyl? Ruské drony nad Polskem i týden po incidentu tříští Západ

Související

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Další členské země NATO se chystají přesunout své jednotky a především stíhačky k východní hranici aliance. Informovala o tom BBC. Jde o reakci na průnik nepřátelských dronů na území Polska, které je naprosto přesvědčeno, že šlo o ruské bezpilotní stoje. K nové misi na východním křídle se již připojili Dánové, Francouzi či Němci. 
François Bayrou

Experti: Bayrou spáchal sebevražedné politické rozhodnutí

Francouzský premiér François Bayrou neuspěl v hlasování o důvěře a následně předal rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Hlasování, ve kterém pro něj hlasovalo jen 194 poslanců, zatímco 364 bylo proti, je podle expertů interpretováno jako politické sebevražedné rozhodnutí. 

Více souvisejících

Francie Emmanuel Macron

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu

Podle italských médií se Francie potýká s velkým politickým chaosem. Za necelé dva roky se v zemi vystřídalo pět premiérů, což je stav, který předčí i poválečnou nestabilitu v Itálii. Po předčasných volbách v červenci 2024 navíc francouzský parlament nedokáže vytvořit většinu, která by byla schopna schválit státní rozpočet.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Aktualizováno před 3 hodinami

Otevírání obálky s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka Prohlédněte si galerii

Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova

Dnes v deset hodin dopoledne začal na zámku v Lánech dlouho očekávaný ceremoniál k otevření obálky s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Historici za účasti prezidenta Petra Pavla ji otevřeli přesně dvacet let poté, co ji Masarykův tajemník Jan Sum uložil do Národního archivu s datem otevření na dnešní den. Jak historici po otevření zjistili, jednalo se o dokument v angličtině o pěti stranách a nešlo o dopis, nýbrž o záznam Jana Masaryka. Dokument navíc podle prvního zkoumání není z roku 1937, ale z roku 1934, kdy se Masaryk cítil špatně a domníval se, že umírá.

před 3 hodinami

Jednání o vyslovení nedůvěry vlády (17.6.2025)

Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“

Politici opět slibují zázraky – levnější hypotéky, vyšší důchody, víc bytů, vyšší mzdy. Jenže rozpočet praská ve švech a o nutném zvýšení daní, pokud mají být tyto honosné sliby skutečně splněny, raději nikdo nemluví. Všichni čekají, že to vyřeší „někdo jiný“. A tím „někým“ budeme zřejmě zase my všichni. Stejně, jako tomu bylo vždycky.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Red Arrows proletěla nad Karlovým mostem Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows

Pražské nebe ve čtvrtek zaplnila výjimečná letecká show. Nad Karlovým mostem se v rámci Dne Vzdušných sil AČR a k připomínce 80 let od konce druhé světové války představily v doprovodu britské akrobatické skupiny Red Arrows i české stíhačky JAS-39 Gripen.

včera

včera

včera

Zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně

Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou 3. a 4. října. Lídři koalice zdůrazňují, že i přes tvrzení opozice je Česká republika úspěšnou zemí, které se daří ekonomicky, a je jen na voličích, zda tento trend bude pokračovat. Jejich program slibuje pevné ukotvení země na Západě, funkční stát a investice do obrany a infrastruktury.

včera

Gaza

OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální

Situace v Gaze se stává podle OSN "nic menšího než katastrofální". V současné době izraelské tanky a jednotky pokračují v postupu, což vyvolává rostoucí mezinárodní odsouzení. Izraelská armáda provádí v Gaze pozemní ofenzivu, jejímž cílem je zničit infrastrukturu teroristů a eliminovat ozbrojence Hamásu, o nichž se domnívá, že jich je v Gaze až 3 000. Izraelští představitelé rovněž uvádějí, že se snaží osvobodit zbývající rukojmí.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká

Ve svém dnešním prohlášení Donald Trump vyjádřil naději na brzké ukončení konfliktu na Ukrajině, ale dodal, že se tato situace Spojených států netýká. Zároveň připustil, že se řešení války ukázalo být složitější, než původně očekával, a že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal.

včera

včera

včera

včera

Předvolební meeting koalice SPOLU v čele s Petrem Fialou v Brně (11.09.2025)

Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici

Politici před volbami nadbíhají těm, kdo tvoří volební většinu – a mladí to nejsou. Přitom právě oni čelí nejisté budoucnosti, drahému bydlení, ignorovaným tématům a systému, který od nich očekává výkony, ale nic negarantuje. Ať už jde o důchody, rovnost, duševní zdraví nebo migraci, mladá generace zůstává mimo hru. A pokud se ozve, slyší hlavně: buďte vděční.

včera

včera

Ukrajina má dva plány. Zelenskyj možná bude shánět desítky miliard dolarů

Ukrajina má dva plány, v případě jednoho z nich potřebuje sehnat 60 miliard dolarů, naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hlavním plánem pro Kyjev je ukončení války, mírové rozhovory s Ruskem se ale v poslední době zastavily. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy