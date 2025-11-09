O odvetě si rozhodneme sami, reagují Rusové na zpřísnění unijní vízové politiky

Nebudeme skákat, jak pískáte. Tak by se ve zkratce dala popsat reakce Moskvy na zpřísnění vízových pravidel pro ruské občany, ke kterému přistoupila Evropská unie. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová zdůraznila, že Rusko si o případných odvetných opatřeních rozhodne samo.
"Mnohá rozhodnutí, která udělali, nás mají vyprovokovat k nějaké formě odvetných opatření, pravděpodobně zrcadlově stejných, která by poškodila naši zemi," řekla Zacharovová v televizním rozhovoru podle státní agentury TASS.
Podle mluvčí ruské diplomacie si o tom Evropa může nechat jen zdát. "Protože odvetná opatření by sice následovala, ale zakládala by se zejména na našich národních zájmech," podotkla s tím, že Moskva může na nejnovější unijní rozhodnutí reagovat klidně i asymetricky, pokud to bude nejvhodnější.
Evropská unie zpřísnila vízová pravidla pro ruské občany i kvůli obavám ze sabotáží. Víza pro opakovaný vstup na území bloku už nebudou Rusům vydávána. Zájemci budou muset žádat o povolení ke vstupu při každé cestě. Evropská komise v prohlášení uvedla, že cílem nových pravidel je ochrana bezpečnosti.
Podle webu DW se předpokládá, že Unie vydá omezený počet výjimek pro ruské disidenty, nezávislé novináře a bojovníky za lidská práva.
"Zahájení války a očekávání volného pohybu po Evropě je těžké ospravedlnit. Evropská unie zpřísňuje vízová pravidla pro ruské občany kvůli pokračujícím narušením prostřednictvím dronů a sabotážím na evropské půdě. Cestování do EU je výsada, nikoli samozřejmost," napsala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na sociální síti X.
Podle údajů Evropské komise bylo za posledních několik let vydáno zhruba 500 tisíc víz pro ruské občany. Dříve to za stejnou dobu byly až čtyři miliony. Přesto se vízová politika stala terčem kritiky ze strany východoevropských zemí, zejména v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala.
