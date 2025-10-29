Odhodlání větší než kdy dřív. Putin chce pokračovat ve válce, zní z USA

Ruský prezident Vladimir Putin je podle aktuálních závěrů amerických zpravodajců ještě odhodlanější pokračovat ve válce na Ukrajině a uspět na bojišti. Informovala o tom americká stanice NBC News. Putin se měl v minulém týdnu setkat s americkým protějškem, ale Donald Trump nakonec jednání zrušil.
Nejnovější analýza zpravodajců byla představena členům Kongresu. Moskva podle jejích závěrů není připravena na kompromis, který se pokouší diplomaticky vyjednat americký prezident Donald Trump. Stanovisko Kremlu se tak v očích západních tajných služeb od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu na konci února 2022 v zásadě nemění.
Zpravodajci se dokonce domnívají, že je Putin ještě více než kdy dříve odhodlán pokračovat ve válce. Navzdory rostoucím počtům obětí v řadách ruské armády i ekonomickým problémům režimu. Ruský prezident chce oběti a strádání ospravedlnit právě ziskem ukrajinského území.
Trump v uplynulých dnech oznámil, že neplánuje další osobní setkání s Putinem, dokud Moskva nebude připravena uzavřít mírovou dohodu týkající se války na Ukrajině. "Musím vědět, že uzavřeme dohodu. Nehodlám mrhat svým časem," citovala Trumpa stanice RFE/RL.
Šéf Bílého domu zdůraznil, že si s ruským lídrem rozumí. Z vývoje kolem války na Ukrajině je nicméně zklamaný. "Vždycky jsem měl dobrý vztah s Vladimirem Putinem, ale tohle je velké zklamání. Myslel jsem, že to bude hotové dřív než mír na Blízkém východě," konstatoval.
Trump a Putin se původně v minulém týdnu měli setkat v Budapešti. Pro Putina by se jednalo o první cestu do členské země Evropské unie od začátku konfliktu na Ukrajině. Americká hlava státu ale naplánované jednání zrušila.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Úřadující americký prezident po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu. Zatím neúspěšně.
