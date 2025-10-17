Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem

Viktor Orbán a Vladimir Putin
Viktor Orbán a Vladimir Putin

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že bude ještě tentýž den hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Stane se tak v době, kdy se Budapešť připravuje na hostitelství summitu mezi Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump již dříve v tomto týdnu ohlásil, že se s Putinem setká v maďarské metropoli, aby projednali ukončení války na Ukrajině.

Orbán, který je Trumpovým spojencem, ale udržuje si i blízké vazby s Ruskem, uvedl, že schůzka „bude o míru“. Státnímu rozhlasu sdělil, že setkání by se mohlo uskutečnit v horizontu příštích dvou týdnů. „Včera večer jsem vydal pokyny k sestavení organizačního výboru, stanovili jsme nejdůležitější úkoly a přípravy začaly,“ prohlásil Orbán.

Dodal, že Budapešť je dnes prakticky jediným místem v Evropě, kde by se takové setkání mohlo konat. V první řadě proto, že Maďarsko je „téměř jedinou promírovou zemí… Po tři roky jsme jedinou zemí, která důsledně, otevřeně, hlasitě a aktivně obhajuje mír.“ Maďarsko od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 odmítá dodávat Kyjevu zbraně nebo povolit jejich transfer přes své hranice. Orbán také hrozil vetováním některých sankcí EU proti Moskvě a brzdil přijetí hlavních finančních balíčků EU pro Kyjev.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zamíří v pátek do Bílého domu na klíčovou schůzku s Donaldem Trumpem. Stane se tak jen několik hodin poté, co americký prezident oznámil, že se dohodl na dalším summitu s Vladimirem Putinem v Budapešti, po „velmi produktivním“ telefonátu. Očekává se, že hlavním tématem Zelenského návštěvy bude možná dodávka řízených střel Tomahawk ze Spojených států na Ukrajinu. Trump v posledních týdnech opakovaně naznačoval, že by mohl Tomahawky dodat. Ty by Kyjevu poskytly zbraně s nejdelším doletem, schopné zasáhnout Moskvu přesnými a ničivými střelami.

Zelenskyj v pátek prohlásil, že se již setkal s americkou firmou, která vyrábí rakety Tomahawk a systémy Patriot, o něž Kyjev žádá pro posílení obrany proti Rusku. „Diskutovali jsme o výrobní kapacitě společnosti Raytheon, potenciálních cestách pro naši spolupráci k posílení protivzdušné obrany a kapacit Ukrajiny pro údery na dlouhé vzdálenosti a vyhlídkách na ukrajinsko-americkou společnou výrobu,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích.

Putin svolal zasedání Ruské bezpečnostní rady po svém čtvrtečním telefonátu s Trumpem, informovaly ruské tiskové agentury. Poradce Kremlu Jurij Ušakov uvedl, že Putin podal vlivné radě podrobné informace o rozhovoru. Trump a Putin se ve čtvrtek překvapivě dohodli na dalším summitu o válce na Ukrajině. Tento krok přišel v době, kdy se Moskva obávala nové americké vojenské podpory pro Kyjev.

Nejhorší novodobá politická krize pokračuje: Lecornu čelil v jediný den dvěma hlasováním o nedůvěře

Viktor Orbán

Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií

Strana Vlastenci pro Evropu, která zahrnuje politiky jako je Marine Le Pen a Viktor Orbán, zahájila právní kroky proti Evropské unii kvůli zadrženým finančním prostředkům. Strana tvrdí, že Evropský parlament zadržel miliony eur z veřejných fondů na základě údajného nesprávného vynakládání peněz. Vlastenci vnímají tyto kroky jako politicky motivovanou šikanu.

