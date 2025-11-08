Orbán dosáhl svého. U Trumpa vyjednal výjimku ze sankcí pro Maďarsko

Americký prezident Donald Trump udělil Maďarsku výjimku ze sankcí kvůli pokračujícím nákupům ruské ropy a plynu po dobu jednoho roku. Informovala o tom BBC po návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána v Bílém domě.
Trump během páteční Orbánovy návštěvy ve Washingtonu prohlásil, že výjimka pro Budapešť se zvažuje. "Je pro něj velmi těžké získat ropu a plyn z jiných oblastí," vysvětloval americký prezident, jehož pojí dlouholeté přátelství s maďarským premiérem. Orbán se ale zároveň snaží udržovat dobré vztahy i s Moskvou.
Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó po jednání na síti X napsal, že "Spojené státy udělily Maďarsku plnou a neomezenou výjimku ze sankcí na ropu a plyn". Podotkl, že rozhodnutí zaručí energetickou bezpečnost Maďarska. Zástupce Bílého domu nicméně potvrdil BBC, že jde o výjimku na jeden rok.
Britská stanice přesto mluví o velkém vítězství Orbána, který se dříve nechal slyšet, že sankce by zruinovaly maďarskou ekonomiku. V probíhající kampani před parlamentními volbami v dubnu příštího roku navíc slibuje voličům "levnou ruskou energii".
Předmětem páteční diskuze mezi státníky byla i pokračující válka na Ukrajině. Budapešť měla nedávno hostit jednání Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem, které však šéf Bílého domu na poslední chvíli odvolal.
"Rozumí Putinovi a zná ho velmi dobře. Myslím, že Viktor cítí, že my tu válku ukončíme v ne tak vzdálené budoucnosti," řekl Trump v pátek. Orbán zase pronesl, že jen Američané a Maďaři opravdu chtějí mír na Ukrajině. "Všechny ostatní vlády preferují pokračování války, protože mnoho z nich si myslí, že Ukrajina může na frontě zvítězit, což je nepochopení situace," sdělil.
Americký prezident se následně svého hosta zeptal, zda by řekl, že Ukrajina nemůže vyhrát. "Víte, může se stát zázrak," odvětil předseda maďarské vlády.
Související
Orbán s Trumpem si v Bílém domě notují. S Putinem se ale americký prezident setkat nechce
Orbán míří do Bílého Domu přesvědčit Trumpa, aby se setkal s Putinem
Donald Trump , Viktor Orbán , Maďarsko , ropa , plyn
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Orbán dosáhl svého. U Trumpa vyjednal výjimku ze sankcí pro Maďarsko
před 1 hodinou
Další výluka v metru. Na Florenci finišuje výměna stropních nosníků
před 2 hodinami
Počasí se o víkendu: Ochlazení je tady, teploty citelně klesnou
včera
Guterres: Neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je morální selhání a smrtící nedbalost
včera
Kauza Dozimetr bobtná. Policie obvinila dalších sedmnáct subjektů
včera
Orbán s Trumpem si v Bílém domě notují. S Putinem se ale americký prezident setkat nechce
včera
Orbán míří do Bílého Domu přesvědčit Trumpa, aby se setkal s Putinem
včera
Proč se nedaří zastavit extrémní počasí? Klimatické summity selhávají, místo politiků na ně jezdí tisíce lobbistů
včera
Světoví lídři se sešli v Amazonii na summitu před COP30. Trump setkání bojkotuje
včera
Hluboko v horách se Británie připravuje na ruský útok
včera
Záchrana Amazonie, nebo těžba ropy? COP30 odhalí skutečné touhy Brazílie
včera
Německý generál varuje NATO: Musíme se připravit na možný ruský útok
včera
Konec opakovaných víz. EU zpřísnila Rusům podmínky pro vstup do Evropy
včera
Chodorkovskij: Putinova studená válka s Evropou potrvá nejméně 10 let
včera
Prezident Pavel udělil milost ženám odsouzeným za drogové trestné činy
včera
Okamura nechal po zvolení sundat z budovy Sněmovny ukrajinskou vlajku. Teď tam visí tři
včera
Katar si objednal informace o dítěti zaměstnankyně ICC, která obvinila prokurátora ze zneužívání
včera
Čína masivně zbrojí. Satelitní snímky odhalily obrovský nárůst výroby raket
včera
Počasí bude pokračovat v trendu i po víkendu, naznačili meteorologové
6. listopadu 2025 21:58
Fialova vláda končí s dobrými výsledky, míní prezident Pavel
Petr Pavel u příležitosti podání demise ocenil končící Fialovu vládu, podle jeho mínění opouští Strakovu akademii s dobrými výsledky. Prezident se domnívá, že příští kabinet tak má na čem stavět. Uvedl to na sociální síti X.
Zdroj: Jan Hrabě