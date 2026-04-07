Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.
Dlouholetý maďarský lídr se naučil efektivně využívat unijní mechanismy ve svůj prospěch, což mu vyneslo přezdívku „trojský kůň“. Analytici upozorňují, že Orbán dokonale porozuměl pravidlům bloku a začal je využívat k vydírání ostatních členů, aby získal ústupky nebo finanční prostředky. Přestože dříve Maďarsko patřilo k největším příjemcům evropských peněz, v roce 2022 začala Unie miliardy eur zmrazovat kvůli obavám z korupce a omezování nezávislosti justice či médií.
Napětí mezi Budapeští a Bruselem vyvrcholilo po ruské invazi na Ukrajinu, kdy Orbán opakovaně blokoval pomoc Kyjevu a sankce vůči Moskvě. Právě jeho nadužívání práva veta odhalilo podle kritiků konstrukční vadu v rozhodování EU, která u klíčových otázek vyžaduje jednomyslnost. Evropští představitelé neskrývali rozhořčení, když Maďarsko nedávno odstoupilo od dohody o miliardové půjčce pro Ukrajinu, což předseda Evropské rady Antonio Costa označil za nepřípustné vydírání institucí.
Evropská unie nyní zvažuje různé způsoby, jak se autoritářským tendencím bránit, a to i pro případ, že by Orbán ve volbách zvítězil. Ve hře je omezení počtu témat vyžadujících jednomyslný souhlas nebo odejmutí hlasovacích práv Maďarsku, i když tento krok naráží na odpor Slovenska. Jako další páka se jeví neschválení žádosti o finance na obranu v hodnotě miliard eur, které zatím jako jedinému členskému státu nebylo Maďarsku potvrzeno.
Zkušenost s maďarskou politikou zásadně ovlivňuje také debaty o přijímání nových členů, jako jsou Ukrajina či Moldavsko. Představitelé Komise zdůrazňují, že budoucí rozšiřování musí doprovázet mnohem přísnější pojistky. Cílem je zajistit, aby nově příchozí státy dodržovaly demokratické principy i po vstupu do Unie a aby se už v budoucnu neopakovala situace, kdy jeden člen systematicky brzdí společná strategická rozhodnutí.
Související
Aktuálně se děje
před 16 minutami
před 1 hodinou
před 1 hodinou
před 2 hodinami
před 3 hodinami
před 4 hodinami
před 5 hodinami
včera
včera
včera
Aktualizováno včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
Zdroj: Lucie Podzimková