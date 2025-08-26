OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost

Organizace spojených národů vyzývá k zavedení spravedlnosti po dvojitém izraelském úderu na nemocnici Násir v jižní Gaze. Při útoku zemřelo minimálně dvacet lidí, včetně pěti novinářů. Thameen Al-Kheetan, mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, prohlásil, že novináři jsou „oči a uši celého světa“ a musí být chráněni. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil útok za „tragickou nehodu“, za kterou Izrael vyjadřuje hlubokou lítost, a oznámil zahájení vyšetřování. Nicméně Al-Kheetan zdůraznil, že toto vyšetřování musí přinést hmatatelné výsledky.
K útoku došlo v pondělí, kdy první výbuch zasáhl nemocnici kolem desáté hodiny dopoledne místního času. Zhruba o deset minut později, jakmile na místo dorazili zdravotníci a novináři, udeřil druhý výbuch. Tato taktika, známá jako „double-tap“, má za cíl maximalizovat počet obětí.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které spravuje Hamás, zemřelo za posledních 24 hodin 75 lidí. To zvyšuje celkový počet obětí od října 2023 na 62 819. Mezi mrtvými jsou i tři lidé, kteří zemřeli v důsledku podvýživy a hladovění.
Celkový počet zraněných se vyšplhal na 370. Mluvčí OSN pro lidská práva Ravina Shamdasani již dříve řekla, že zabíjení novinářů v Gaze by mělo šokovat svět a donutit jej jednat.
Tento útok vyvolal silnou mezinárodní reakci. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil útoky za „netolerovatelné“ a britský ministr zahraničí David Lammy uvedl, že je jimi „zděšen“. Skupiny zaměřené na svobodu médií útoky rovněž odsoudily.
The Guardian uvedl, že novináři a záchranáři, snažící se zachránit tělo Hussama al-Masriho, byli zasaženi druhou bombou. Ta dopadla na stejné místo ve čtvrtém patře nemocnice, kde novinář zahynul při předchozím náletu. Záběry ukazují, jak si oběti v posledních chvílích zakrývají ruce, ale exploze je zabila.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze potvrdilo, že druhý úder zasáhl stejné místo jako ten první, poté co na místo dorazily záchranné týmy. Videozáznam po útoku ukazuje hromadu těl na místě, kde novináři a záchranáři stáli. Agentury Reuters a Associated Press vyjádřily zármutek a šok nad ztrátou svých spolupracovníků.
Associated Press uvedla, že se snaží zajistit bezpečí pro své novináře, kteří v Gaze podávají svědectví z obtížných a nebezpečných podmínek. Reuters zase požádala úřady v Gaze a Izraeli o urgentní lékařskou pomoc pro zraněného Khaleda.
Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) bylo od 7. října 2023 zabito nejméně 192 palestinských novinářů. Tento počet je vyšší než počet novinářů, kteří zahynuli celosvětově za předchozí tři roky. CPJ tvrdí, že se jedná o záměrnou a systematickou snahu Izraele zatajit své činy.
Související
The Guardian: Útok na novináře nemusel být omyl. Izrael záměrné zabíjí civilisty a záchranáře
Netanjahu mění strategii. I přesto, že Hamás schválil příměří
Pásmo Gazy , Izrael , OSN
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Výhled počasí do konce astronomického léta. Teploty budou klesat
před 59 minutami
OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost
před 1 hodinou
Írán je po červnové válce v hluboké krizi. Tamní režim je ale velmi pevný, rozložit ho bude těžké
před 1 hodinou
Závody ve zbrojení můžeme prohrát, přiznávají Ukrajinci. Rusko výrazně navyšuje produkci dronů
před 2 hodinami
The Guardian: Útok na novináře nemusel být omyl. Izrael záměrné zabíjí civilisty a záchranáře
před 3 hodinami
Lékař Pavel Jajtner na kandidátce Spolu skončil. Odstoupil po smrti novorozence
před 4 hodinami
Expert varuje před zdánlivým klidem: Írán není poražen, shání zbraně a chystá se na válku
před 4 hodinami
Moldavsko se rychle blíží vstupu do EU. Ukrajinu nechává za sebou, navzdory její oběti
před 5 hodinami
Tchajwanci se chystají na útok Číny. Sami přitom nevěří, že k němu dojde
před 5 hodinami
Trump přejmenuje Pentagon
před 6 hodinami
Izraelci vyrazili do ulic. Demonstranti pálí pneumatiky a blokují dopravu
před 7 hodinami
Historický krok: Trump coby první prezident vyhodil šéfku Fedu. Ta odstoupit odmítá
před 9 hodinami
Počasí o víkendu: Letní teploty se vrátí, tropy ale už ne
včera
Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda
včera
Konec celosvětového nedostatku orgánů je na dosah ruky? Vědci hlásí výrazný pokrok v xenotransplantaci
včera
Netanjahu mění strategii. I přesto, že Hamás schválil příměří
včera
Nezlomný Charkov: Město, kde noční život bují navzdory ruským útokům
včera
Gaza je v troskách. Život ve starobylém městě se naprosto zhroutil
včera
Izraelský nálet zabil v Gaze novináře z Reuters, AP a NBC
včera
Trumpův boj proti drogám: U pobřeží Venezuely zasahují americké torpédoborce
Boj proti drogovým organizacím v Latinské Americe dostává nový rozměr. Začátkem srpna americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které otevírá cestu k použití americké armády proti konkrétním latinskoamerickým zločineckým skupinám. Tento krok se rychle proměnil v realitu, když Spojené státy vyslaly tři torpédoborce s řízenými střelami do vod u pobřeží Venezuely. Jejich úkolem je zastavovat lodě s drogami.
Zdroj: Libor Novák