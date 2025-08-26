OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost

Libor Novák

26. srpna 2025 15:08

OSN
OSN Foto: Pixabay

Organizace spojených národů vyzývá k zavedení spravedlnosti po dvojitém izraelském úderu na nemocnici Násir v jižní Gaze. Při útoku zemřelo minimálně dvacet lidí, včetně pěti novinářů. Thameen Al-Kheetan, mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, prohlásil, že novináři jsou „oči a uši celého světa“ a musí být chráněni. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil útok za „tragickou nehodu“, za kterou Izrael vyjadřuje hlubokou lítost, a oznámil zahájení vyšetřování. Nicméně Al-Kheetan zdůraznil, že toto vyšetřování musí přinést hmatatelné výsledky.

K útoku došlo v pondělí, kdy první výbuch zasáhl nemocnici kolem desáté hodiny dopoledne místního času. Zhruba o deset minut později, jakmile na místo dorazili zdravotníci a novináři, udeřil druhý výbuch. Tato taktika, známá jako „double-tap“, má za cíl maximalizovat počet obětí.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které spravuje Hamás, zemřelo za posledních 24 hodin 75 lidí. To zvyšuje celkový počet obětí od října 2023 na 62 819. Mezi mrtvými jsou i tři lidé, kteří zemřeli v důsledku podvýživy a hladovění.

Celkový počet zraněných se vyšplhal na 370. Mluvčí OSN pro lidská práva Ravina Shamdasani již dříve řekla, že zabíjení novinářů v Gaze by mělo šokovat svět a donutit jej jednat.

Tento útok vyvolal silnou mezinárodní reakci. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil útoky za „netolerovatelné“ a britský ministr zahraničí David Lammy uvedl, že je jimi „zděšen“. Skupiny zaměřené na svobodu médií útoky rovněž odsoudily.

The Guardian uvedl, že novináři a záchranáři, snažící se zachránit tělo Hussama al-Masriho, byli zasaženi druhou bombou. Ta dopadla na stejné místo ve čtvrtém patře nemocnice, kde novinář zahynul při předchozím náletu. Záběry ukazují, jak si oběti v posledních chvílích zakrývají ruce, ale exploze je zabila.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze potvrdilo, že druhý úder zasáhl stejné místo jako ten první, poté co na místo dorazily záchranné týmy. Videozáznam po útoku ukazuje hromadu těl na místě, kde novináři a záchranáři stáli. Agentury Reuters a Associated Press vyjádřily zármutek a šok nad ztrátou svých spolupracovníků.

Associated Press uvedla, že se snaží zajistit bezpečí pro své novináře, kteří v Gaze podávají svědectví z obtížných a nebezpečných podmínek. Reuters zase požádala úřady v Gaze a Izraeli o urgentní lékařskou pomoc pro zraněného Khaleda.

Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) bylo od 7. října 2023 zabito nejméně 192 palestinských novinářů. Tento počet je vyšší než počet novinářů, kteří zahynuli celosvětově za předchozí tři roky. CPJ tvrdí, že se jedná o záměrnou a systematickou snahu Izraele zatajit své činy.

před 1 hodinou

Írán je po červnové válce v hluboké krizi. Tamní režim je ale velmi pevný, rozložit ho bude těžké

Související

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu mění strategii. I přesto, že Hamás schválil příměří

I přes to, že Hamás přijal návrh na příměří, Izrael zatím nereagoval. Premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že nařídil „okamžitá jednání“ o propuštění rukojmích a ukončení války za podmínek, které jsou pro Izrael přijatelné. Toto ticho a posun ve strategii vyvolávají zmatek u zprostředkovatelů i rodin rukojmích.

Více souvisejících

Pásmo Gazy Izrael OSN

Aktuálně se děje

před 16 minutami

před 59 minutami

OSN

OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost

Organizace spojených národů vyzývá k zavedení spravedlnosti po dvojitém izraelském úderu na nemocnici Násir v jižní Gaze. Při útoku zemřelo minimálně dvacet lidí, včetně pěti novinářů. Thameen Al-Kheetan, mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, prohlásil, že novináři jsou „oči a uši celého světa“ a musí být chráněni. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil útok za „tragickou nehodu“, za kterou Izrael vyjadřuje hlubokou lítost, a oznámil zahájení vyšetřování. Nicméně Al-Kheetan zdůraznil, že toto vyšetřování musí přinést hmatatelné výsledky.

před 1 hodinou

Írán

Írán je po červnové válce v hluboké krizi. Tamní režim je ale velmi pevný, rozložit ho bude těžké

Írán se potýká s nejhlubší krizí za poslední desetiletí. Série izraelsko-amerických útoků, které v červnu poškodily klíčové energetické a průmyslové cíle, spustila lavinu, jež rychle odhalila zranitelnost celé státní infrastruktury. V zemi panují extrémní teploty přesahující 50 stupňů Celsia, denní výpadky elektřiny a vody paralyzují běžný život, a státní aparát přechází do krizového režimu.

před 1 hodinou

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Závody ve zbrojení můžeme prohrát, přiznávají Ukrajinci. Rusko výrazně navyšuje produkci dronů

Ukrajinci tvrdí, že jsou v bezprostředním ohrožení, že by mohli prohrát závod ve zbrojení s Ruskem v oblasti dronů. Válka na Ukrajině se stává bojem vědy a techniky, který se neustále vyvíjí. Ruská armáda výrazně navýšila počty dronů, zatímco Ukrajina z důvodu nedostatku financí nebyla schopna navýšit produkci. Navíc Rusko nyní zkouší novou technologii, kterou nelze rušit.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Írán, ilustrační foto

Expert varuje před zdánlivým klidem: Írán není poražen, shání zbraně a chystá se na válku

Írán neuzavírá příměří, ale chystá se k boji. Ačkoli se Teherán může na první pohled zdát slabší než kdy dříve, ve skutečnosti jen přeskupuje své síly. Expert na Blízký východ Ahmed Charai pro server National Interest uvedl, že prezident Donald Trump to vždy chápal. Svůj pohled na věc potvrdil nedávno i nově jmenovaný tajemník Nejvyšší rady pro národní bezpečnost Ali Laridžání, když označil porážku Teheránu v konfliktu s Izraelem za „pouze pozastavenou“, nikoliv ukončenou. Vysvětlil, že Írán mění svou obrannou doktrínu, obnovuje protileteckou obranu, posiluje raketové síly a rozšiřuje radarové sítě, přičemž usiluje o získání moderních systémů od zemí, jako je Čína.

před 4 hodinami

Moldavsko

Moldavsko se rychle blíží vstupu do EU. Ukrajinu nechává za sebou, navzdory její oběti

Evropská unie zvažuje zásadní rozhodnutí, které by Moldavsku umožnilo předběhnout Ukrajinu v přístupovém procesu do EU. Otevření prvního vyjednávacího klastru by byl silným politickým signálem před klíčovými moldavskými volbami. Zároveň však nese riziko narušení dosavadní jednoty mezi Kyjevem a Kišiněvem a může v očích Ukrajiny, bojující o svou evropskou budoucnost uprostřed války, působit jako velice bolestné přehlédnutí.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Pentagon

Trump přejmenuje Pentagon

Donald Trump naznačuje, že změní název Pentagonu na Ministerstvo války. Prohlásil, že nechce, aby armáda byla pouze v defenzivě, ale aby se chovala také ofenzivně. Trump řekl, že k návratu k dřívějšímu, agresivnějšímu názvu, který nesl Pentagon, dojde pravděpodobně během týdne.

před 6 hodinami

protesty v Izraeli, Photo by Levi Meir Clancy

Izraelci vyrazili do ulic. Demonstranti pálí pneumatiky a blokují dopravu

Izraelci se po celé zemi účastní protestů, které organizuje hlavní skupina podporující rodiny rukojmích z Gazy, jež požadují návrat zajatců domů. Demonstranti z Fóra rodin rukojmích a pohřešovaných blokují hlavní silnice, následovat mají protestní akce ve větších izraelských městech.

před 7 hodinami

před 9 hodinami

včera

François Bayrou

Ve Francii se hroutí Bayrouova vláda

Francouzské menšinové vládě podle CNN hrozí, že v září padne. Tři hlavní opoziční strany se totiž vyjádřily, že nepodpoří hlasování o důvěře, které na 8. září vyhlásil premiér François Bayrou. Hlasování se týká jeho plánů na rozsáhlé rozpočtové škrty.

včera

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu mění strategii. I přesto, že Hamás schválil příměří

I přes to, že Hamás přijal návrh na příměří, Izrael zatím nereagoval. Premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že nařídil „okamžitá jednání“ o propuštění rukojmích a ukončení války za podmínek, které jsou pro Izrael přijatelné. Toto ticho a posun ve strategii vyvolávají zmatek u zprostředkovatelů i rodin rukojmích.

včera

Charkov po raketovém ostřelování

Nezlomný Charkov: Město, kde noční život bují navzdory ruským útokům

Z pohledu vojenského stratéga je jasné, že Charkov, dříve centrum vojenské výroby a akademického života, se proměnil ve válkou zasažené město, kde je válka neustále přítomná a cítit ji na každém kroku. Na rozdíl od relativně bezpečné a bohaté metropole Kyjeva, východoukrajinská města a samotný Charkov ztratily velkou část své populace.

včera

včera

Gaza

Izraelský nálet zabil v Gaze novináře z Reuters, AP a NBC

Útok izraelských sil na nemocnici Al-Nasser v jižní Gaze si vyžádal životy nejméně dvaceti lidí, z nichž čtyři byli novináři. Během incidentu, který se odehrál v pondělí, zahynuli Hussam al-Masri, který pracoval pro agenturu Reuters, Mariam Abu Dagga z Associated Press, Mohammed Salam z Al-Džazíry a Moaz Abu Taha z NBC. Další novinář agentury Reuters, Hatem Khaled, byl při stejném útoku zraněn.

včera

Trumpův boj proti drogám: U pobřeží Venezuely zasahují americké torpédoborce

Boj proti drogovým organizacím v Latinské Americe dostává nový rozměr. Začátkem srpna americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které otevírá cestu k použití americké armády proti konkrétním latinskoamerickým zločineckým skupinám. Tento krok se rychle proměnil v realitu, když Spojené státy vyslaly tři torpédoborce s řízenými střelami do vod u pobřeží Venezuely. Jejich úkolem je zastavovat lodě s drogami.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy