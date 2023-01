Papež František při návštěvě Konga kritizoval vykořisťování Afriky

"Ruce pryč od Konžské demokratické republiky! Ruce pryč od Afriky! Přestaňte Afriku dusit: není to důl, který je třeba vytěžit, ani území, které je třeba vyplenit," uvedl papež v projevu po setkání s konžským prezidentem Félixem Tshisekedim.

"Jed chamtivosti potřísnil jeho diamanty krví," uvedl papež konkrétně o Kongu, kde boje o nerostné suroviny vedly k válkám, hladu a vysídlení mnoha tamních obyvatel.

Kongo má jedna z nejbohatších nalezišť diamantů, zlata, mědi, kobaltu, cínu, tantalu a lithia na světě, o které mezi sebou bojují zahraniční milice, vládní jednotky a také ozbrojená skupina M23. Východní Kongo zároveň sužuje násilí, které souvisí s následky genocidy v sousední Rwandě z roku 1994.

"Konžský lid bojuje za zachování své územní celistvosti proti politováníhodným pokusům o rozdrobení země," uvedl papež v projevu ve zjevné narážce na M23 a další milice působící na východě Konga.

Podle OSN je v zemi v současnosti na 5,6 milionů vnitřně vysídlených lidí a více než čtvrtina populace Konga se v důsledku konfliktu potýká a hladem. Katolická církev v zemi zajišťuje fungování mnoha škol, zdravotnických zařízení a podporu demokracie.

"Člověk má dojem, že se mezinárodní komunita v podstatě smířila s násilím, které sžírá Kongo. Nemůžeme si zvykat na krveprolití, které tuto zemi provází už desítky let a které si vyžádalo miliony mrtvých," uvedl papež na adresu bohatých zemí.

"Je to poprvé, co ho vidím jinak než jen v televizi. Je to radostný okamžik," uvedl katolický kněz Alain Difima, který na papežův přílet čekal několik hodin. Davy tisíců lidí pak vítaly pontifika při cestě přes ty nejchudší čtvrti Kinshasy, píše Reuters.

Afrika je jedno z mála míst ve světě, kde praktikujících katolíků přibývá stejně jako nových kněží a řeholníků, což tuto pátou papežskou návštěvu kontinentu za posledních deset let činí o to důležitější, píše AP.

Přibližně polovina devadesátimilionové populace Konga se hlásí k římskokatolické církvi a v zemi je více než 10.000 řádových sester a 4000 seminaristů, kteří tvoří 3,6 procenta z celkového počtu mladých mužů, kteří se připravují na kněžství.

"Musíme naslouchat jejich kultuře: vést dialog, učit se, mluvit, podporovat," uvedl papež před cestou do Afriky v rozhovoru s AP, v němž také kritizoval kolonialistickou mentalitu, kvůli které mnozí Afriku považují za místo vhodné k vykořisťování. Naznačil tak, že jeho poselství se bude lišit od návštěvy papeže Jana Pavla II., který v roce 1985 při cestě do Konga (tehdy Zairu) tamějším kněžím a biskupům připomínal, že se mají držet celibátu.

Ve středu čeká papeže Františka mše na letišti v Kinshase a setkání s přeživšími konfliktu na východě země, včetně obyvatel z Gomy, kam se František původně chtěl také vydat, ale z bezpečnostních důvodů nakonec cestu zrušil.

"Doufáme, že papež svou návštěvou přinese lidem v Kongu, kteří to potřebují, poselství míru," uvedl Providence Bireke, manažer italské humanitární skupiny AVSI, která působí v Gomě.

Představitelé neziskového sektoru podle AP doufají, že návštěva papeže Františka v Kongu a v Jižním Súdánu, kam hlava katolické církve odcestuje v pátek, přiláká pozornost dárců k těmto místům nejhorších humanitárních krizí současnosti.