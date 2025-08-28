Papež se obořil na Izrael: Přestaňte kolektivně trestat Palestince

Humanitární situace v Gaze se rychle zhoršuje. Nová zpráva zdravotnických úřadů z Gazy uvádí, že za posledních 24 hodin zemřelo na hlad dalších deset Palestinců, z toho dvě děti. Celkový počet obětí podvýživy od začátku války se tak vyšplhal na 313, z nichž je téměř 120 dětí. Situace v pásmu se ocitla v takové krizi, že agentura OSN potvrdila, že v Gaze vypukl hladomor, a varovala, že bez výrazného zvýšení dodávek pomoci bude počet obětí nadále stoupat.
Na tuto tragickou situaci zareagoval papež Lev XIV., který vyzval Izrael, aby přestal s „kolektivním trestáním" palestinské populace. Papež před tisícovkami lidí ve Vatikánu naléhal na trvalé příměří a zajištění bezpečného průjezdu humanitární pomoci. Poukázal na mezinárodní právo, které zakazuje kolektivní tresty, nerozlišující užití síly a nucené vysídlování obyvatel.
Situace je podle humanitárních organizací kritická. Inger Ashing, šéfka organizace Save the Children, popsala, že děti umírající hlady v Gaze jsou již tak slabé, že nemají sílu ani plakat. Těla dětí nejdříve spotřebují tukové zásoby, poté svaly a nakonec i životně důležité orgány. „Naše kliniky jsou téměř tiché," uvedla Ashing na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Zmínila také, že děti doslova chřadnou a nemají už ani sílu mluvit nebo vyjádřit svou agónii. Znovu zdůraznila morální a právní odpovědnost všech zúčastněných za to, aby tuto hrůzu zastavili.
Navzdory výzvám k příměří pokračují izraelské vojenské operace. Tanky se během noci přiblížily k okraji města Gaza, kde zničily domy a vyhnaly obyvatele. Cílem je připravit cestu pro očekávanou ofenzivu. Izraelská armáda tvrdí, že operace v Džabalíji a na předměstí Gazy slouží k „demontáži teroristické infrastruktury" a likvidaci teroristů. Během posledních 24 hodin bylo v Gaze zabito nejméně 76 lidí. Armáda potvrdila, že usmrtila Mahmúda al-Aswada, který byl údajně šéfem zpravodajství Hamásu pro západní část Gazy.
Izrael nadále tvrdí, že jeho nová ofenziva ve městě Gaza, které označuje za poslední baštu Hamásu, bude pokračovat bez ohledu na možné příměří. Vzhledem k tomu, že se ve městě Gaza soustředilo velké množství uprchlíků z jiných oblastí, nyní zde žije zhruba milion lidí, tedy polovina populace Pásma. Izraelská armáda oznámila, že nařídí evakuaci i těchto obyvatel, což by bylo v rozporu s mezinárodním právem a dále by to zhoršilo již tak tragické humanitární podmínky. Přestože Izrael tvrdí, že se do Gazy posílají stany a humanitární pomoc, někteří místní obyvatelé, včetně církevních představitelů, se odmítají evakuovat, protože jsou příliš slabí na to, aby se vydali na cestu, a považují přesun za „rozsudek smrti".
Izrael dosud nereagoval na návrh příměří podporovaný USA, se kterým minulý týden souhlasil Hamás. Podle médií je tento návrh téměř totožný s tím předchozím, který Izrael údajně přijal. V úterý se konala schůzka izraelského bezpečnostního kabinetu, ale návrh příměří se na ní neprojednával. Izraelská média uvádějí, že vláda premiéra Benjamina Netanjahua již nemá zájem na příměří a usiluje o „komplexní konec války“, který by zahrnoval návrat všech rukojmích a odchod Hamásu z Gazy. Zprostředkovatel jednání, Katar, dokonce veřejně obvinil Izrael, že „nechce dosáhnout dohody“.
Americký prezident Donald Trump údajně plánuje v Bílém domě schůzku, na které se bude jednat o poválečné budoucnosti Gazy. Zvláštní vyslanec Steve Witkoff uvedl, že Washington očekává ukončení války do konce roku. Státní tajemník USA Marco Rubio se měl sejít s izraelským ministrem zahraničí Gideonem Saarem. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze si válka vyžádala nejméně 62 895 palestinských životů.
