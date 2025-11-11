Paradox klimatické konference: Kde bude COP32 už je jasno, kdo ji uspořádá za rok dodnes nikdo neví

Klimatický summit OSN COP30 v brazilském Belému sice v úvodní den zasáhla silná bouře s lijákem, ale jednání se zatím vyhnula obvyklým politickým rozepřím a zahájení proběhlo nečekaně klidně. Účastníci summitu se navíc předběžně dohodli, že hostitelem konference COP32 v roce 2027 bude africká Etiopie. O hostiteli COP31 v roce 2026 se naopak stále rozhoduje mezi Austrálií, která kandiduje ve spolupráci s tichomořskými ostrovy, a Tureckem.
Klimatický summit OSN COP30 v brazilském Belému sice v úvodní den zasáhla silná bouře s lijákem, ale jednání se zatím vyhnula obvyklým politickým rozepřím a zahájení proběhlo nečekaně klidně. Účastníci summitu se navíc předběžně dohodli, že hostitelem konference COP32 v roce 2027 bude africká Etiopie. O hostiteli COP31 v roce 2026 se naopak stále rozhoduje mezi Austrálií, která kandiduje ve spolupráci s tichomořskými ostrovy, a Tureckem.
Zvolení Etiopie, jejíž hlavní město Addis Abeba summit uspořádá, schválilo předsednictvo afrických zemí i přes nabídku konkurenční Nigérie. I když musí být volba ještě formálně potvrzena, k čemuž má dojít v úterý, prezident COP30 André Corrêa do Lago potvrdil dohodu v principu.
Brazilské předsednictví na COP30, které řídí André Corrêa do Lago, se snaží vyhnout zdlouhavým sporům o formální agendu, které v minulosti často bránily práci v úvodu konferencí. Zkušený diplomat využil diplomatickou obratnost a o sporných bodech jedná v malých skupinách s klíčovými národy, zatímco ostatní části rozsáhlého programu mohou pokračovat.
Tato strategie je příslibem do nadcházejících těžkých jednání, kdy globální politická situace neustále vytváří překážky pokroku. I když mnoho účastníků vítá, že se konference neúčastní Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa, kvůli jejich potenciálně rušivé roli, panují obavy, že absence největšího historického emitenta a nejbohatšího národa oslabí konečné dohody. Nicméně alternativní americká delegace, včetně guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma, je připravena ukázat, že velká část země stále podporuje ambiciózní klimatické kroky.
Klíčovou debatou nadcházejících dnů bude snaha o zahájení plánu pro postupné ukončování fosilních paliv. Loni na COP28 v Dubaji se svět dohodl na přechodu od fosilních paliv, ale toto téma bylo na COP29 v Baku téměř opomenuto. Saúdská Arábie se snažila toto téma z agendy COP30 vytlačit, ale brazilský prezident Lula da Silva dal svému týmu jasný signál, že cestovní mapa k překonání závislosti na fosilních palivech musí v Belému pokročit.
Aby byl tento záměr skutečně účinný, musel by být závazný pro všechny státy. Očekává se ale silný odpor ze strany velkých producentů ropy. Brazílie, která patří mezi deset největších producentů ropy a plynu na světě, je v ideální pozici, aby toto téma posunula, otázkou však je, jak daleko je ochotna zajít. Lula da Silva prohlásil, že „potřebujeme cestovní mapu, aby lidstvo… mohlo překonat svou závislost na fosilních palivech.“
Předsednictví doufá v pomoc občanské společnosti při zvyšování ambicí, na rozdíl od předchozích summitů v autoritářských zemích. Brazilské úřady aktivně podporují pouliční demonstrace, které by měly zvýšit tlak uvnitř konferenčního centra. Viditelnější jsou i domorodé skupiny a nevládní organizace, což pomáhá vyvážit vliv lobbistů. Klíčoví zástupci NGO vyzývají, aby COP30 zahájila proces budování „exitové rampy“ z éry fosilních paliv.
Marcio Astrini z brazilské organizace Climate Observatory uvedl, že je ostudné, že po třiceti letech klimatických konferencí stále chybí dohodnutý plán na řešení hlavního hnacího motoru klimatické krize. Saúdská Arábie a podobně smýšlející národy se mezitím budou snažit blokovat tyto kroky zaměřením se silněji na otázku financování, která musí být uspokojivě vyřešena pro země globálního jihu. Témata jako adaptace, bioekonomika, města a infrastruktura se probírají na tematickém úterním dni konference, kde hostitelé zdůrazňují potřebu konkrétních politik a implementace.
Související
Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31
Podporuje ropné giganty, nikoliv planetu. Konference COP30 odstartovala kritikou Řecka
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Paradox klimatické konference: Kde bude COP32 už je jasno, kdo ji uspořádá za rok dodnes nikdo neví
před 59 minutami
Pavel nešetřil kritikou: Ohradil se se proti Rusku i programu Babišovy vlády
před 1 hodinou
Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31
před 2 hodinami
Policie zasahuje na Ředitelství silnic a dálnic i na ministerstvu pro místní rozvoj. Zadržela 11 lidí
před 3 hodinami
Svět, v němž o bezpečnosti rozhoduje víc průmysl než politika. Má NATO kapacity na porážku Ruska?
před 3 hodinami
Noční můra Republikánů: Za konec shutdownu zaplatí obrovskou cenu
před 4 hodinami
Co se stane, až skončí shutdown? Amerika se z něj může vzpamatovávat roky
před 5 hodinami
Finanční štít pro Maďarsko? Orbán v boji proti EU sází na Trumpa
před 5 hodinami
Nová naděje pro planetu: Emise oxidu uhličitého v Číně začaly překvapivě klesat
před 7 hodinami
Počasí o víkendu bude chladné, ukazuje předpověď
včera
Podporuje ropné giganty, nikoliv planetu. Konference COP30 odstartovala kritikou Řecka
včera
MOV zvažuje zákaz účasti transgender žen v ženských olympijských kategoriích
včera
Ve Zlíně hoří střední pedagogická škola
včera
Prokážu, že jsem nevinný, prohlásil Sarkozy po propuštění z vězení
včera
Deset let od Pařížské dohody: O co se hraje na COP30?
včera
Průlom v senátu po 40 dnech: Dohoda o ukončení nejdelšího amerického shutdownu je na světě
včera
„Nikdy nám to neodpustí“. Klimatický šéf OSN na COP30 varuje svět před katastrofou
včera
Guyana. Země, o které řada lidí nic neví, bude brzy jednou z nejdůležitějších na světě. A nebude sama
včera
Pařížský soud propustil Sarkozyho z vězení
včera
Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům
Prezident USA Donald Trump udělil milost dlouhému seznamu svých vysoce postavených spojenců, kteří ho podpořili ve snaze zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020. Informaci o „plné, úplné a bezpodmínečné“ milosti potvrdil v neděli večer ombudsman pro udílení milostí Ministerstva spravedlnosti Ed Martin, který zveřejnil příslušný dokument.
Zdroj: Libor Novák