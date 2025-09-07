Počet mrtvých v Pásmu Gazy překonává všechny moderní konflikty. Podle Izraele o nich OSN lže

Libor Novák

7. září 2025 18:37

Pásmo Gazy
Pásmo Gazy Foto: Pixabay

Po překvapivém útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023, při kterém zemřelo zhruba 1 200 lidí, Izrael zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Gaze. Od té doby bylo podle OSN a ministerstva zdravotnictví v Gaze zabito více než 62 000 Palestinců a dalších 1 000 na Západním břehu. 

Vládní představitelé Izraele opakovaně tvrdí, že se snaží minimalizovat civilní oběti. Ophiar Falk, poradce premiéra Benjamina Netanjahua, dokonce uvedl, že minimalizace obětí je nejen správná, ale i strategicky účinná. Zraňování civilistů totiž může vést ke ztrátě podpory a zvýšit palestinský odpor.

Izraelští představitelé veřejně zpochybňují počet obětí v Gaze a obviňují ministerstvo zdravotnictví a OSN ze lhaní. Nedávné úniky z utajené izraelské vojenské databáze, které zveřejnil deník Guardian, však naznačují, že 83 % zabitých Palestinců byli v květnu civilisté. Tato čísla ukazují, že civilní oběti jsou neúměrně vysoké a staví do jiného světla tvrzení Izraele o minimalizaci obětí.

Ochrana civilistů nebyla v minulosti vždy prioritou. Spojené státy se začaly soustředit na minimalizaci civilních škod, takzvaných „collateral damage“, až po válce ve Vietnamu. Masakry, jako ten v My Lai v roce 1968, kde bylo zabito až 500 neozbrojených vesničanů, vedly k celosvětovému odsouzení. Od té doby USA postupně začlenily do svých vojenských operací programy pro zmírnění civilních obětí.

Tyto programy měly za cíl nejen snížit počet civilních obětí, ale také chránit pověst armády a vyhnout se náboru nových bojovníků. Americká vojenská příručka z roku 2007 uvádí, že „operace, která zabije pět povstalců, je kontraproduktivní, pokud civilní škody vedou k náboru dalších padesáti povstalců“. Podobné metody, které Izrael sám pomáhal rozvíjet, byly zavedeny i do jeho armádních postupů.

Vyšetřování však ukázalo, že Izrael po útocích ze 7. října uvolnil svá pravidla pro bojové operace. New York Times uvedl, že armádní vedení schválilo riziko zabití až 20 lidí při každém leteckém útoku zaměřeném na Hamás. Jedním z extrémních příkladů byl červencový úder, při kterém zemřelo nejméně 90 civilistů a dalších 300 jich bylo zraněno.

Izraelská vojenská data nyní naznačují, že Izraelci přecenili počet zabitých bojovníků a naopak podcenili podíl civilních obětí. Zatímco izraelské úřady tvrdily, že polovina všech obětí v Gaze jsou bojovníci, Netanjahu označil za „skandální“ tvrzení, že míra civilních obětí by mohla dosáhnout 70 %.

Skutečnost je však podle dat mnohem vyšší. Vysoký počet úmrtí civilistů v Gaze je důsledkem masivního používání zbraní, které ničí budovy, a neschopnosti rozlišovat mezi civilisty a bojovníky. Válka v Gaze je typickým příkladem moderního konfliktu, kde je ochrana civilistů v praxi opomíjena, což vede nejen k obrovskému utrpení, ale také k porušování mezinárodního práva. 

Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady

Počet dětí mladších pěti let, které byly přijaty do léčebných programů v klinických zařízeních UNICEF, se v Gaze dramaticky zvyšuje. Za pouhé dva týdny bylo do péče přijato více než 7 000 dětí, které trpí akutní podvýživou. Celkový počet za srpen se očekává, že překročí 15 000 nových pacientů, což je více než sedminásobek ve srovnání s údaji z února.

Pásmo Gazy Izrael

