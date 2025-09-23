Podpora Palestiny sílí. Uznává ji už nejméně 151 zemí

Přestože je uznání Palestiny spíše symbolickým krokem, získává na mezinárodní scéně stále větší podporu. V současnosti ji uznává už nejméně 151 zemí ze 193 členských států OSN, což představuje téměř 80 % všech členů. Tento posun je reakcí na válku v Gaze a sílící tlak na mezinárodní instituce. V pondělí se k těmto zemím připojila i Francie, Belgie a další.
Mezi zeměmi, které Palestinu neuznávají, jsou například USA, Izrael a někteří jejich spojenci. V Asii jsou to Japonsko, Jižní Korea a Singapur, v Latinské Americe Panama a v Evropě například Itálie a Německo. Dříve byla Evropa v otázce uznání rozdělená, ale válka v Gaze situaci změnila. V roce 2024 Palestinu uznalo Norsko, Španělsko, Irsko a Slovinsko a v posledních dnech se k nim přidala i Francie a další země.
Uznání palestinského státu je v mezinárodním právu složitou otázkou, protože neexistuje žádný úřad, který by uznání registroval. Každý stát má svou vlastní interpretaci. Důležité je však to, že uznání neznamená, že je stát vytvořen, stejně jako nedostatek uznání nezabraňuje státu v existenci. Je to spíše politické a symbolické gesto.
Podle právníka a profesora Philippa Sandse je uznání Palestiny "zásadní změnou", protože staví Palestinu a Izrael na rovnocennou úroveň z hlediska mezinárodního práva. I když mnoho lidí považuje uznání za čistě symbolické, má pro mezinárodní právo velkou váhu.
První zemí, která oficiálně uznala palestinský stát, bylo Alžírsko, a to již v roce 1988, krátce po jednostranném prohlášení Jásira Arafata. V následujících týdnech a měsících se přidaly další desítky zemí. Další vlna uznání přišla na přelomu let 2010 a 2011 a nejnověji letos.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu myšlenku palestinského státu zcela odmítá. Je přesvědčen, že by to ohrozilo bezpečnost Izraele. Právě Izrael a jeho spojenci, jako jsou USA, nepovažují Palestinu za suverénní stát. Mezi země, které dosud neuznaly Palestinu na bilaterální úrovni, patří také Maďarsko a Česká republika.
Navzdory rostoucímu uznání nemá Palestina mezinárodně uznané hranice, hlavní město ani armádu. Izrael v současné době okupuje Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy je z velké části v troskách.
Historička Irena Skalová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz rozebrala, jak si můžeme být jistí pravostí dopisu od Jana Masaryka s údajně „posledními slovy“ jeho otce a prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea otevřeného minulý pátek. Rovněž připomněla dobový kontext, kdy prezident řešil mimo jiné slovenskou snahu o autonomii na Praze nebo německou menšinu, která byla s nástupem Adolfa Hitlera k moci čím dál agresivnější.
Zdroj: Jakub Jurek