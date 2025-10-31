Pokrovsk? Jsme ve složité situaci, ale ne v obklíčení, tvrdí Syrskyj

31. října 2025 10:06

Oleksandr Syrskyj s ministrem obrany Ukrajiny Rustem Umerovem
Naše situace v Pokrovsku a jeho okolí je složitá, přiznal velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Aktivita ruských vojáků v oblasti sílí, konstatoval podle BBC. Syrskyj nicméně popřel, že by se ukrajinské jednotky nacházely v obklíčení. 

V posledních dnech přibývalo zpráv o ruském postupu v okolí strategického města v Doněcké oblasti, které je klíčovým transportním a zásobovacím uzlem. Syrskyj přiznal, že ruská pěchota se shromažďuje v oblasti. Informace o obklíčení ukrajinských vojáků ze strany nepřítele však označil za nepravdivou propagandu. 

Tvrdil to například náčelník ruského generálního sboru Valerij Gerasimov, že Rusové obklíčili Ukrajince v Pokrovsku. Moskva se město snaží obsadit už déle než rok. Pokud by se to podařilo, otevřela by se cesta ke Kramatorsku a Slavjansku, dvěma největším městům v oblasti, která jsou stále pod kontrolou Kyjeva. 

"V Pokrovsku se nepřátelská pěchota vyhýbá střetům, shromažďuje se v městské oblasti a mění lokaci. Primárním cílem je najít ji a zničit," napsal Syrskyj na telegramu. "Situace je složitá, ale výroky ruské propagandy o údajné 'blokádě' ukrajinských ozbrojených sil v Pokrovsku a Kupjansku jsou nepravdivá," konstatoval. 

Generál zmínil, že velitelé na místě musí udržet rovnováhu mezi plněním cílů a schopnostmi přítomných jednotek. "Hlavní prioritou je ochrana životů našich vojáků," dodal. 

Ruský prezident Vladimir Putin je podle aktuálních závěrů amerických zpravodajců ještě odhodlanější pokračovat ve válce na Ukrajině a uspět na bojišti. Informovala o tom americká stanice NBC News

Nejnovější analýza zpravodajců byla představena členům Kongresu. Moskva podle jejích závěrů není připravena na kompromis, který se pokouší diplomaticky vyjednat americký prezident Donald Trump. Stanovisko Kremlu se tak v očích západních tajných služeb od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu na konci února 2022 v zásadě nemění. 

Zpravodajci se dokonce domnívají, že je Putin ještě více než kdy dříve odhodlán pokračovat ve válce. Navzdory rostoucím počtům obětí v řadách ruské armády i ekonomickým problémům režimu. Ruský prezident chce oběti a strádání ospravedlnit právě ziskem ukrajinského území. 

