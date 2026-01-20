Politico: Myšlenka náhrady za NATO naráží na první problémy

Krize kolem Grónska vdechla nový život staré myšlence na vytvoření „Evropské rady bezpečnosti“. Tváří v tvář nepředvídatelným krokům Donalda Trumpa a agresivní politice Vladimira Putina sílí v Bruselu i dalších metropolích volání po vzniku akceschopného orgánu, který by umožnil kontinentu reagovat na hrozby rychle a bez nutnosti zdlouhavého hledání shody všech 27 členských států.
Podle komisaře EU pro obranu Andriuse Kubiliuse Evropě chybí jednotná platforma pro lídry, která by řešila ty nejzásadnější obranné otázky. „Vytvořit tento orgán je nyní naléhavý úkol,“ prohlásil Kubilius s tím, že současná situace vyžaduje „intelektuální velký třesk“ v tom, jak o bezpečnosti přemýšlíme. Dosavadní struktury jsou totiž příliš těžkopádné na to, aby čelily dravé politice, kterou Washington aktuálně vůči Grónsku a potažmo celé Evropě praktikuje.
Německý europoslanec za Zelené Sergey Lagodinsky již pracuje na rezoluci, která navrhuje konkrétní podobu této rady. Měla by sdružovat lídry šesti největších zemí – Německa, Francie, Itálie, Španělska, Polska a Spojeného království. K nim by se připojovali zástupci dvou menších států na rotačním principu a předseda Evropského parlamentu. Lagodinsky zdůrazňuje, že Evropa si nemůže dovolit čekat, až se 27 zemí shodne na tom, zda je hrozba invaze v Grónsku skutečným nebezpečím pro mír.
Navrhovaný orgán by měl fungovat jako „strategický kokpit“ Evropské unie, schopný se sejít prakticky okamžitě. Aby se obešlo unijní pravidlo jednomyslnosti v otázkách obrany, měla by být rada zřízena na základě nové mezivládní smlouvy. To by umožnilo zapojit i Británii, která po brexitu zůstává klíčovým vojenským hráčem v regionu, a zároveň by to zabránilo státům jako Maďarsko, aby se staly „únosci“ společného rozhodování.
Krize nabrala na obrátkách po sobotních hrozbách Donalda Trumpa, který uvalil desetiprocentní cla na osm evropských zemí za to, že vyslaly vojáky na cvičení do Grónska. Španělský premiér Pedro Sánchez na to reagoval slovy, že Evropa musí pokročit v integraci a vybavit se skutečně společnou obranou. „K tomu nepotřebujeme jednomyslný souhlas všech 27 států,“ dodal Sánchez, čímž podpořil myšlenku užší spolupráce ochotných.
Myšlenka evropské obdoby Rady bezpečnosti OSN není nová; objevila se již v 80. letech a naposledy ji v roce 2017 prosazovali Emmanuel Macron a Jean-Claude Juncker. Tehdy však narazila na neochotu Británie a obavy středně velkých států ze ztráty suverenity. Dnes je situace jiná – USA otevřeně používají cla jako geopolitickou zbraň a bezpečnostní záruky NATO pod Trumpovým vedením ztrácejí na důvěryhodnosti.
Zatímco se v Bruselu chystá čtvrteční mimořádný summit lídrů EU, diplomaté v kuloárech připouštějí, že debata o Radě bezpečnosti je nyní více než smysluplná. Nathalie Loiseau, francouzská europoslankyně z frakce Renew, upozorňuje, že čím více budeme koordinovat své kroky, tím lépe. Podle ní je současné ohrožení naší bezpečnosti existenční a vyžaduje flexibilitu, kterou stávající formát jednání všech 27 lídrů nenabízí.
Přesto přetrvává skepse. Někteří analytici varují, že by se nový orgán mohl stát jen další „diskusní klubem“, pokud se nepodaří překonat hluboké politické a geografické rozdíly mezi členy. Navíc vlády jen neradi předávají moc nad vlastními armádami do rukou jiných států. „Žádná vláda neodevzdá svou suverénní pravomoc nad obranou jen tak,“ varuje jeden z anonymních diplomatů citovaných serverem Politico.
Grónská krize však ukazuje, že Evropa je tlačena ke zdi. Pokud se nedokáže sjednotit v obraně dánské suverenity, riskuje, že bude příště čelit obdobnému tlaku v jiných oblastech. Ursula von der Leyenová slíbila „neoblomnou“ reakci, ale bez pevných institucionálních základů, jako je právě navrhovaná Evropská rada bezpečnosti, může tato jednota v čase krize snadno popraskat.
Související
Evropský pohár trpělivosti přetekl. Vydírat se nenecháme, vzkazuje Evropa Trumpovi
Experti kroutí hlavou. Ani oni netuší, proč vlastně Trump potřebuje Grónsko
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Proč není Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru? Oznámil, že do Davosu přijde pod jednou podmínkou
před 46 minutami
Politico: Myšlenka náhrady za NATO naráží na první problémy
před 1 hodinou
V Davosu to vře. Trump si z lidí dělá blázny, ví, že se mu smějete, vaše reakce je trapná, vmetl Evropě Newsom
před 2 hodinami
Evropský pohár trpělivosti přetekl. Vydírat se nenecháme, vzkazuje Evropa Trumpovi
před 2 hodinami
Světové ekonomické fórum začalo. Von der Leyenová v úvodním projevu nešetřila Trumpa
před 3 hodinami
Zelenskyj oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Ukrajina chystá anti-dronový dóm
před 4 hodinami
Pochválí se za bystrost a obratem usne. Co se děje se zdravím Trumpa?
před 4 hodinami
Střelba v Chřibské se vyšetřuje jako vražda. Policisté zřejmě zasáhli zraněnou ženu
před 5 hodinami
Nechápu, co děláš s Grónskem, napsal Macron Trumpovi. Ten mu pohrozil obřím clem na víno
před 6 hodinami
Z Trumpova „šílenství“ není návratu, obává se Evropa. Zvažuje náhradu NATO, bez USA s Ukrajinou
před 6 hodinami
Cesta zpět už neexistuje, řekl Trump Ruttemu o Grónsku. Pak zveřejnil mapu Kanady s vlajkou USA
před 7 hodinami
Projev obrovské hlouposti, nepochopitelný akt slabosti... Trump tvrdě kritizuje krok, který sám podpořil
před 8 hodinami
Počasí a sníh. Meteorologové vysvětlili, co se změnilo v posledních dnech
včera
Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce
včera
Fico se s Trumpem bavil o EU. Podle obou politiků je v hluboké krizi
včera
Smrt ženy v Jičíně. Podezřelým je cizinec, s partnerkou měl hádku
včera
Neříkejte mu, co má dělat. Fiala na kongresu ODS promluvil o své budoucnosti
včera
Vémolu na kauci propustili z vazby. Podíl na trestné činnosti nadále odmítá
včera
Zlomový okamžik ve válečnictví nastal před 115 lety. Letadlo přistálo na lodi
včera
Výhled počasí do poloviny února. Meteorologové očekávají další sněžení
Ve zbytku ledna a do poloviny února se očekává typicky zimní počasí, které může být i teplotně podprůměrné. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Už tento týden se může vyskytnout další sněžení.
Zdroj: Jan Hrabě