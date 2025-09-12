Politico: Polsko stíhačkami za miliardy sestřelovalo dřevěné drony. NATO není na Rusko připraveno

Útoky levných ruských dronů na Polsko zviditelnily nedostatečnou připravenost NATO čelit těmto hrozbám. Drony z levných materiálů jako dřevo a pěna, které vletěly do polského vzdušného prostoru, byly sestřeleny pomocí drahých zbraňových systémů. Tato situace poukázala na neefektivnost a finanční neudržitelnost takové obrany, píše server Politico.
Ulrike Franke, analytička Evropské rady pro zahraniční vztahy, poukazuje na nepoměr mezi nízkou cenou dronů a vysokou cenou vojenské odpovědi NATO. Aliance na sestřelení pouhých tří dronů nasadila systémy v hodnotě miliard dolarů.
Na operaci se podílely například stíhačky F-35 od společnosti Lockheed Martin, italské letadlo a německý systém protivzdušné obrany Patriot. Tyto drony, známé jako Gerbera, jsou klonem íránského dronu Šahíd a jejich výrobní cena se odhaduje na pouhých 10 000 dolarů za kus.
Ukrajina má při obraně proti podobným útokům mnohem lepší výsledky, s úspěšností zachycení 80 až 90 %. Místo drahých systémů, jako jsou americké Patriot nebo SAMP/T, používá Ukrajina vlastní, levnější protidronové systémy.
Tyto systémy jsou schopné čelit stovkám dronů za noc. Pro evropské armády by to znamenalo změnu ve strategii nákupu zbraní, kdy by se musely namísto malých sérií drahých zbraní zaměřit na sériovou výrobu levnějšího vybavení, které rychle zastarává nebo je zničeno na bojišti.
Obrana proti dronům představuje dvě hlavní výzvy. První je fakt, že jeden systém nemůže odrazit všechny hrozby. Je proto nutné používat vrstvenou obranu, která kombinuje elektronické a kinetické protiopatření. Druhým problémem je rychlost technologického vývoje, kdy obě strany, Ukrajina i Rusko, neustále přizpůsobují své drony a obranné systémy.
Některé evropské obranné společnosti se snaží na tuto situaci reagovat. Například švédská firma Saab představila novou levnou střelu Nimbrix, která má neutralizovat malé drony, a francouzská agentura pro vyzbrojování si objednala protidronový laserový systém.
Polsko , Ruská armáda , armáda Polsko
Původním záměrem ruského prezidenta Vladimira Putina zřejmě nebylo zasáhnout civilní dům ve východopolském městě Wyryki nebo uzavřít nejrušnější varšavské letiště. Zdá se, že hlavním cílem vletu ruských dronů do polského vzdušného prostoru bylo podkopat důvěru a jednotu NATO. Částečným vedlejším úderem mohl být podle CNN i signál pro amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zdroj: Libor Novák