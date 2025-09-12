Politico: Polsko stíhačkami za miliardy sestřelovalo dřevěné drony. NATO není na Rusko připraveno

Polská armáda, ilustrační fotografie
Polská armáda, ilustrační fotografie Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej

Útoky levných ruských dronů na Polsko zviditelnily nedostatečnou připravenost NATO čelit těmto hrozbám. Drony z levných materiálů jako dřevo a pěna, které vletěly do polského vzdušného prostoru, byly sestřeleny pomocí drahých zbraňových systémů. Tato situace poukázala na neefektivnost a finanční neudržitelnost takové obrany, píše server Politico.

Ulrike Franke, analytička Evropské rady pro zahraniční vztahy, poukazuje na nepoměr mezi nízkou cenou dronů a vysokou cenou vojenské odpovědi NATO. Aliance na sestřelení pouhých tří dronů nasadila systémy v hodnotě miliard dolarů.

Na operaci se podílely například stíhačky F-35 od společnosti Lockheed Martin, italské letadlo a německý systém protivzdušné obrany Patriot. Tyto drony, známé jako Gerbera, jsou klonem íránského dronu Šahíd a jejich výrobní cena se odhaduje na pouhých 10 000 dolarů za kus.

Ukrajina má při obraně proti podobným útokům mnohem lepší výsledky, s úspěšností zachycení 80 až 90 %. Místo drahých systémů, jako jsou americké Patriot nebo SAMP/T, používá Ukrajina vlastní, levnější protidronové systémy.

Tyto systémy jsou schopné čelit stovkám dronů za noc. Pro evropské armády by to znamenalo změnu ve strategii nákupu zbraní, kdy by se musely namísto malých sérií drahých zbraní zaměřit na sériovou výrobu levnějšího vybavení, které rychle zastarává nebo je zničeno na bojišti.

Obrana proti dronům představuje dvě hlavní výzvy. První je fakt, že jeden systém nemůže odrazit všechny hrozby. Je proto nutné používat vrstvenou obranu, která kombinuje elektronické a kinetické protiopatření. Druhým problémem je rychlost technologického vývoje, kdy obě strany, Ukrajina i Rusko, neustále přizpůsobují své drony a obranné systémy.

Některé evropské obranné společnosti se snaží na tuto situaci reagovat. Například švédská firma Saab představila novou levnou střelu Nimbrix, která má neutralizovat malé drony, a francouzská agentura pro vyzbrojování si objednala protidronový laserový systém.

Související

Prezident Trump

Ruské drony v Polsku? Podle Trumpa mohlo jít o omyl

Vztahy s Ruskem se napínají. Ruské drony před pár dny vlétly do vzdušného prostoru Polska, ačkoli Moskva tvrdí, že šlo o nedopatření. Evropští vůdci to ale považují za záměrnou provokaci. Americký prezident Donald Trump se k situaci poprvé veřejně vyjádřil ve čtvrtek, když opouštěl Bílý dům. Sdělil, že mohlo jít o chybu, ale že stejně není „šťastný z celé té situace.“

