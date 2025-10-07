Politico: Ruská flotila znečišťující evropská moře navzdory sankcím je ukázka neschopnosti EU

Libor Novák

7. října 2025 20:19

Lodní doprava, ilustrační foto
Lodní doprava, ilustrační foto Foto: Pixabay

Ruská „stínová flotila“ tankerů, která obchází západní sankce, nadále znečišťuje evropská moře úniky ropy. Tyto incidenty poukazují na neschopnost Evropy účinně omezit plavidla napojená na Moskvu. Společné vyšetřování organizace SourceMaterial a Politico odhalilo, že nejméně pět tankerů z této flotily pokračovalo v plavbě evropskými vodami, i když za sebou zanechaly ropné skvrny. Dvě z těchto lodí byly individuálně sankcionovány Spojeným královstvím ještě před incidenty. 

Tato zjištění, založená na satelitních snímcích a datech o přepravě, zdůrazňují, jak je pro západní vlády náročné snížit ruský vývoz ropy a minimalizovat ekologické riziko v jejich vodách. Lotyšský ministr energetiky Kaspars Melnis označil tyto incidenty za „obrovský problém“, přičemž dodal, že Evropa má zatím „štěstí, že nedošlo k žádné environmentální katastrofě“.

Od roku 2022, kdy skupina G7 uvalila cenový strop na ruskou ropu, přešla Moskva na přepravu pomocí rostoucí flotily málo pojištěných, zastaralých a často nevyhovujících tankerů s neprůhlednými vlastníky. Tato stínová flotila má podle odhadů už 1 300 plavidel a je spojována s úniky ropy a poškozením kritické podmořské infrastruktury. Evropské vlády sice sankcionovaly stovky tankerů, čímž jim zabránily v přístupu do přístavů EU, ale Moskva dál nachází způsoby, jak obchodovat.

Odborníci varují, že havarijní stav těchto plavidel zvyšuje riziko nehod, a nečitelné vlastnictví znemožňuje jejich dohledání a pohnání k odpovědnosti. Náklady na úklid případné velké ropné skvrny by se mohly vyšplhat až na 1,4 miliardy eur, které by s největší pravděpodobností museli zaplatit evropští daňoví poplatníci, pokud by se viníka nepodařilo vystopovat. Mluvčí britského ministerstva zahraničí prohlásil, že stínová flotila je zoufalým a nebezpečným pokusem Putina udržet si zisky z ropy, přičemž „ignoruje základní bezpečnostní normy“.

Jako jeden z příkladů byl zmíněn incident z 15. listopadu 2024, kdy se ve španělských vodách Biskajského zálivu objevila 12kilometrová ropná skvrna za tankerem Dinasty. Plavidlo bylo sankcionováno Spojeným královstvím a plulo z Indie do ruského přístavu Primorsk. Redaktor Lloyd’s List Intelligence, Richard Meade, upozornil, že tyto incidenty dokazují, že lodě si i přes sankce „najdou cestu a místo k obchodování“. Podle něj se tento přístup k sankcím neúmyslně podkopává lodní bezpečnost.

Experti nyní vyzývají k obnovené akci a změně přístupu. Finské ministerstvo energetiky, Sari Multala, navrhlo, že EU musí zasáhnout „celý hodnotový řetězec“ zapojený do přepravy sankcionované ropy. To by mělo znamenat sankce na rafinérie, které vykládají ropu ze znečišťujících tankerů, a také na servisní společnosti a rejstříky vlajek. Francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil, že evropští vojenští velitelé a NATO vyvinou „společné akce“ k zamezení pohybu „podezřelých lodí“ v jejich vodách. Nicméně pro experty zůstává šokující, že tyto tankery nejsou zadržovány, a to ani po prokazatelném zanechání škod na životním prostředí. 

před 4 hodinami

Ukrajina v problémech: Trpí nedostatkem pěchoty, jen stěží drží obranu

EU (Evropská unie) sankce Ruská armáda lodní doprava

