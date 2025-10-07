Politico: Ruská flotila znečišťující evropská moře navzdory sankcím je ukázka neschopnosti EU

Ruská „stínová flotila“ tankerů, která obchází západní sankce, nadále znečišťuje evropská moře úniky ropy. Tyto incidenty poukazují na neschopnost Evropy účinně omezit plavidla napojená na Moskvu. Společné vyšetřování organizace SourceMaterial a Politico odhalilo, že nejméně pět tankerů z této flotily pokračovalo v plavbě evropskými vodami, i když za sebou zanechaly ropné skvrny. Dvě z těchto lodí byly individuálně sankcionovány Spojeným královstvím ještě před incidenty.
Tato zjištění, založená na satelitních snímcích a datech o přepravě, zdůrazňují, jak je pro západní vlády náročné snížit ruský vývoz ropy a minimalizovat ekologické riziko v jejich vodách. Lotyšský ministr energetiky Kaspars Melnis označil tyto incidenty za „obrovský problém“, přičemž dodal, že Evropa má zatím „štěstí, že nedošlo k žádné environmentální katastrofě“.
Od roku 2022, kdy skupina G7 uvalila cenový strop na ruskou ropu, přešla Moskva na přepravu pomocí rostoucí flotily málo pojištěných, zastaralých a často nevyhovujících tankerů s neprůhlednými vlastníky. Tato stínová flotila má podle odhadů už 1 300 plavidel a je spojována s úniky ropy a poškozením kritické podmořské infrastruktury. Evropské vlády sice sankcionovaly stovky tankerů, čímž jim zabránily v přístupu do přístavů EU, ale Moskva dál nachází způsoby, jak obchodovat.
Odborníci varují, že havarijní stav těchto plavidel zvyšuje riziko nehod, a nečitelné vlastnictví znemožňuje jejich dohledání a pohnání k odpovědnosti. Náklady na úklid případné velké ropné skvrny by se mohly vyšplhat až na 1,4 miliardy eur, které by s největší pravděpodobností museli zaplatit evropští daňoví poplatníci, pokud by se viníka nepodařilo vystopovat. Mluvčí britského ministerstva zahraničí prohlásil, že stínová flotila je zoufalým a nebezpečným pokusem Putina udržet si zisky z ropy, přičemž „ignoruje základní bezpečnostní normy“.
Jako jeden z příkladů byl zmíněn incident z 15. listopadu 2024, kdy se ve španělských vodách Biskajského zálivu objevila 12kilometrová ropná skvrna za tankerem Dinasty. Plavidlo bylo sankcionováno Spojeným královstvím a plulo z Indie do ruského přístavu Primorsk. Redaktor Lloyd’s List Intelligence, Richard Meade, upozornil, že tyto incidenty dokazují, že lodě si i přes sankce „najdou cestu a místo k obchodování“. Podle něj se tento přístup k sankcím neúmyslně podkopává lodní bezpečnost.
Experti nyní vyzývají k obnovené akci a změně přístupu. Finské ministerstvo energetiky, Sari Multala, navrhlo, že EU musí zasáhnout „celý hodnotový řetězec“ zapojený do přepravy sankcionované ropy. To by mělo znamenat sankce na rafinérie, které vykládají ropu ze znečišťujících tankerů, a také na servisní společnosti a rejstříky vlajek. Francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil, že evropští vojenští velitelé a NATO vyvinou „společné akce“ k zamezení pohybu „podezřelých lodí“ v jejich vodách. Nicméně pro experty zůstává šokující, že tyto tankery nejsou zadržovány, a to ani po prokazatelném zanechání škod na životním prostředí.
Související
Merz a Macron varují: Evropská demokracie čelí největším útokům od dob studené války
Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny
EU (Evropská unie) , sankce , Ruská armáda , lodní doprava
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Politico: Ruská flotila znečišťující evropská moře navzdory sankcím je ukázka neschopnosti EU
před 1 hodinou
Šéf ODS Petr Fiala skončí. Už nebude kandidovat na předsedu strany
před 1 hodinou
Severokorejští hackeři dotují Pchjongjang. Krádeže kryptoměn tvoří nemalou část HDP KLDR
před 2 hodinami
Prezident teď musí využít všechny své ústavní pravomoci a stát se morálním kompasem. I pro Babiše
před 3 hodinami
Okamura chce vnitro, aby mohl vyměnit policejního prezidenta. Má s ním osobní spor
před 4 hodinami
Ukrajina v problémech: Trpí nedostatkem pěchoty, jen stěží drží obranu
před 5 hodinami
Thunbergová se hádá s Trumpem. Poslala ho, aby se nechal vyšetřit
před 5 hodinami
Co se stane, pokud SPD získá některý ze silných resortů?
před 6 hodinami
Babiš otočil. Už neusiluje o zrušení české muniční iniciativy
před 7 hodinami
Nad Trumpem se stahují mračna? Nejvyšší soud mu může osekat pravomoci
před 7 hodinami
Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců za průlom v kvantové mechanice
před 8 hodinami
Babiš poprvé veřejně okomentoval jednání o vzniku vlády
před 9 hodinami
Nobelův výbor řeší nečekaný problém. Nemá ponětí, kde je laureát Nobelovy ceny
před 10 hodinami
Izrael si připomíná dva roky od brutálního útoku Hamásu, pozornost se upíná k jednáním
před 11 hodinami
Co bude, pokud nová Sněmovna nevydá Babiše? Trestu v kauze Čapí hnízdo neunikne ani tak
před 12 hodinami
Babišova priorita je jednobarevná vláda, slovenská cesta ale nevypadá reálně, říká Brunclík
před 12 hodinami
Jak má vypadat nová koalice? Čechům se líbí ANO, SPD a Motoristé, ukazuje průzkum
před 13 hodinami
Výhled počasí do konce října. Meteorologové nastínili, jak budou klesat teploty
včera
Případ vraždy seniorky v Praze dospěl po týdnu k obvinění. Muž se k činu doznal
Aktualizováno včera
Zemřela Dana Drábová
Česko zasáhla na začátku probíhajícího týdne smutná zpráva. Ve věku 64 let zemřela dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle zástupců úřadu podlehla vážné nemoci.
Zdroj: Jan Hrabě