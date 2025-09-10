Vzdušný prostor nad varšavským letištěm Fryderyka Chopina byl opět otevřen pro běžný provoz. K tomuto kroku došlo po vojenských manévrech, které proběhly kvůli aktivitám proti podezřelým ruským dronům. Tyto události, které vedly k dočasnému pozastavení letů, jsou nyní zažehnány a provoz letiště se plně obnovil.
Polská policie oznámila, že ve vesnici Czosnówka, ležící zhruba čtyřicet kilometrů od běloruské hranice, byl nalezen poškozený dron. Místní policejní složky potvrdily, že informovaly příslušné úřady a na místě probíhají další procedury. K události došlo v brzkých ranních hodinách. Celá operace polské armády, zaměřená na zneškodnění dronů, byla již ukončena.
Podle vyjádření polské armády byly operace letectva ukončeny. Drony, které narušily polský vzdušný prostor, byly sestřeleny. Pokračuje však pátrání a lokalizace možných míst, kam mohly dopadnout jejich trosky. Armáda apeluje na občany, aby v případě nálezu neznámého objektu nebo jeho částí se k nim nepřibližovali, nedotýkali se jich ani je nepřemisťovali. Tyto úlomky mohou obsahovat nebezpečné materiály.
Polské letectvo poděkovalo za pomoc Velitelství vzdušných sil NATO a Nizozemsku, které nasadilo stíhačky F-35 na ochranu polského nebe. Pozemní protiletadlová obrana a radarové systémy již přešly zpět do standardního režimu. Tyto události ukazují na aktuální napětí v regionu. Politici v Polsku často hovoří o hrozbě, kterou představuje Rusko, a v souvislosti s invazí na Ukrajinu výrazně navyšují výdaje na armádu.
V posledních letech se bezpečnostní cvičení stala běžnou součástí života i ve školách. Podobné scénáře, které se dříve objevovaly v Kyjevě, jsou nyní realitou i v Polsku. Blízkost Ukrajiny totiž zvyšuje povědomí o možném nebezpečí. Když Rusko útočí na západ Ukrajiny, Polsko okamžitě posiluje své vzdušné síly na hranicích a monitoruje situaci.
Až dosud Polsko nikdy nesestřelilo žádný objekt, který by narušil jeho vzdušný prostor, což v minulosti vedlo k frustraci ze strany Ukrajinců, kteří poukazovali na údajnou polskou opatrnost. Tentokrát však polské letectvo označilo narušení za „akt agrese“, a premiér se proto nachází v neustálém kontaktu s velitelem NATO. Došlo rovněž ke zkrácení doby pro nahlášení nástupu do služby pro příslušníky Obrany území.
Profesionální a dobrovolní vojáci ze čtyř východních provincií nyní musí nastoupit do šesti hodin od obdržení pokynu. Tato změna je reakcí na narušení polského vzdušného prostoru. Zároveň bylo nutné nasadit pozemní pátrací a záchranné týmy. Tyto události znovu poukazují na napjatou situaci na východní hranici NATO.
