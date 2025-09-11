Polsko a Lotyšsko po útoku dronů částečně uzavřely vzdušný prostor

V reakci na vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru zavedly Polsko a Lotyšsko plošná omezení civilních letů podél svých východních hranic. Tato opatření vstoupila v platnost ve středu a ve čtvrtek s cílem zvýšit bezpečnost a usnadnit detekci potenciálních hrozeb.
Polsko zahájilo platnost omezení ve středu ve 22:00 a týkají se oblasti podél hranic s Ukrajinou a Běloruskem. Omezení, jež bude platit až do 9. prosince, představuje nejdelší možnou jednorázovou platnost povolenou předpisy.
Podle PANSA, polské agentury pro řízení letového provozu, mohou v této zóně létat jen vojenské stroje od západu do východu slunce. Během dne jsou letadla povolena jen tehdy, pokud dodrží přísné podmínky, jako je například podání letového plánu, použití aktivních transpondérů a udržování stálé rádiové komunikace.
Zákaz se také vztahuje na veškeré civilní drony. Výjimky mají pouze lety s oficiálním statusem, jako jsou vládní mise, záchranné operace, lékařské evakuace nebo hašení požárů. Také lety spojené s ochranou a monitorováním klíčové infrastruktury nebo humanitárními operacemi mohou získat povolení, i když nesplňují všechny podmínky.
Podobná opatření přijalo i Lotyšsko, kde omezení vstoupila v platnost ve čtvrtek v 18:00 a platí pro zónu podél hranic s Ruskem a Běloruskem, přičemž jsou prozatím platná do 18. září, s možností prodloužení. Lotyšský ministr obrany Andris Sprūds uvedl, že díky tomuto kroku bude moci země lépe kontrolovat vzdušný prostor, snadněji odhalovat hrozby a také se zóna uvolní pro alianční misi NATO Baltic Air Policing.
Ministr Sprūds zdůraznil, že „ruské drony ve vzdušném prostoru NATO jsou varovným signálem a musíme udělat vše, co je v našich silách, aby se eskalace dronových útoků zastavila.“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nabídl, že jeho země je připravena pomoci v boji proti ruským dronům. „Jsme připraveni poskytnout technologie, výcvik posádek a potřebné zpravodajské údaje,“ uvedl a dodal, že Ukrajina navrhuje bránit vzdušný prostor společně, koordinovaně a promyšleně.
Související
CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle
Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump
Polsko , lotyšsko , letadla, letectví
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Darovali mu letadlo, přesto je neuchránil před Izraelem. Katar a arabské státy ztrácí po útoku důvěru v USA
před 1 hodinou
FBI: Atentát na Charlieho Kirka mohl spáchat student s vysoce výkonnou puškou
před 2 hodinami
Polsko a Lotyšsko po útoku dronů částečně uzavřely vzdušný prostor
před 3 hodinami
Trump měl po útoku v Kataru ostrý telefonát s Netanjahuem
před 4 hodinami
Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA
před 4 hodinami
CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle
před 5 hodinami
Kdo byl Charlie Kirk? Ovlivňoval myšlení milionů lidí, založil extrémně úspěšnou neziskovou organizaci
před 6 hodinami
"Hluboká rána demokracii." Atentát na Kirka vyrazil Evropě dech
před 7 hodinami
Přišli debatovat s Kirkem, o chvíli později utíkají v panice. Video z vraždy prominentního konzervativce
před 8 hodinami
Na vyšetřování nečekal. Trump okamžitě po vraždě Kirka obvinil z činu radikální levici
před 8 hodinami
Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii
před 9 hodinami
Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka
před 10 hodinami
Počasí o víkendu: Přiženou se další deště, během dne se ochladí až na 16 stupňů
včera
Izrael den po útoku v Kataru zaútočil v Jemenu. Schůze RB OSN byla odložena
včera
EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová
včera
Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump
včera
Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim
včera
Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA
včera
Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina
včera
Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce
V úterý v noci došlo k úmyslnému ruskému útoku na Polsko, při němž na jeho území vletěly drony. Polská vláda událost popsala jako „bezprecedentní narušení vzdušného prostoru“ a „rozsáhlou provokaci“. Všechny dostupné informace podle webu Defense Express naznačují, že Moskva se na tyto i další útoky připravovala delší dobu.
Zdroj: Libor Novák