Polsko a Lotyšsko po útoku dronů částečně uzavřely vzdušný prostor

Libor Novák

11. září 2025 14:58

Letadla, ilustrační foto
Letadla, ilustrační foto Foto: Pixabay

V reakci na vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru zavedly Polsko a Lotyšsko plošná omezení civilních letů podél svých východních hranic. Tato opatření vstoupila v platnost ve středu a ve čtvrtek s cílem zvýšit bezpečnost a usnadnit detekci potenciálních hrozeb.

Polsko zahájilo platnost omezení ve středu ve 22:00 a týkají se oblasti podél hranic s Ukrajinou a Běloruskem. Omezení, jež bude platit až do 9. prosince, představuje nejdelší možnou jednorázovou platnost povolenou předpisy.

Podle PANSA, polské agentury pro řízení letového provozu, mohou v této zóně létat jen vojenské stroje od západu do východu slunce. Během dne jsou letadla povolena jen tehdy, pokud dodrží přísné podmínky, jako je například podání letového plánu, použití aktivních transpondérů a udržování stálé rádiové komunikace.

Zákaz se také vztahuje na veškeré civilní drony. Výjimky mají pouze lety s oficiálním statusem, jako jsou vládní mise, záchranné operace, lékařské evakuace nebo hašení požárů. Také lety spojené s ochranou a monitorováním klíčové infrastruktury nebo humanitárními operacemi mohou získat povolení, i když nesplňují všechny podmínky.

Podobná opatření přijalo i Lotyšsko, kde omezení vstoupila v platnost ve čtvrtek v 18:00 a platí pro zónu podél hranic s Ruskem a Běloruskem, přičemž jsou prozatím platná do 18. září, s možností prodloužení. Lotyšský ministr obrany Andris Sprūds uvedl, že díky tomuto kroku bude moci země lépe kontrolovat vzdušný prostor, snadněji odhalovat hrozby a také se zóna uvolní pro alianční misi NATO Baltic Air Policing.

Ministr Sprūds zdůraznil, že „ruské drony ve vzdušném prostoru NATO jsou varovným signálem a musíme udělat vše, co je v našich silách, aby se eskalace dronových útoků zastavila.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nabídl, že jeho země je připravena pomoci v boji proti ruským dronům. „Jsme připraveni poskytnout technologie, výcvik posádek a potřebné zpravodajské údaje,“ uvedl a dodal, že Ukrajina navrhuje bránit vzdušný prostor společně, koordinovaně a promyšleně.

před 4 hodinami

CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle

Související

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle

Původním záměrem ruského prezidenta Vladimira Putina zřejmě nebylo zasáhnout civilní dům ve východopolském městě Wyryki nebo uzavřít nejrušnější varšavské letiště. Zdá se, že hlavním cílem vletu ruských dronů do polského vzdušného prostoru bylo podkopat důvěru a jednotu NATO. Částečným vedlejším úderem mohl být podle CNN i signál pro amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Více souvisejících

Polsko lotyšsko letadla, letectví

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Charlie Kirk

FBI: Atentát na Charlieho Kirka mohl spáchat student s vysoce výkonnou puškou

Americké úřady dosáhly významného pokroku ve vyšetřování vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Podle komisaře Bezpečnostního oddělení státu Utah, Beau Masona, se podařilo získat několik klíčových informací a důkazů. Vyšetřovatelé nyní pracují s předpokladem, že pachatelem je muž ve věku studenta vysoké školy, který se dokázal nenápadně pohybovat v univerzitním prostředí. Mason na tiskové konferenci zdůraznil, že mají "dobré video" dotyčné osoby, ale neplánují ho v tuto chvíli zveřejnit. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Donald Trump

Trump měl po útoku v Kataru ostrý telefonát s Netanjahuem

Po nedávném leteckém útoku Izraele na cíle Hamásu v Kataru se konal ostrý telefonát mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident Trump svému protějšku řekl, že rozhodnutí zaútočit na území amerického spojence nebylo moudré. Netanjahu podle listu Wall Street Journal odpověděl, že měl k útoku jen krátké okno a příležitosti využil.

před 4 hodinami

Fotka, kterou Perseverance poslal z Marsu

Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA

Podle NASA objevil rover Perseverance na Marsu dosud nejvýraznější náznaky pradávného života. Jde o „leopardí skvrny“ na hornině zvané Cheyava Falls, o nichž vědci soudí, že mohly vzniknout působením mikroorganismů před miliardami let.

před 4 hodinami

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle

Původním záměrem ruského prezidenta Vladimira Putina zřejmě nebylo zasáhnout civilní dům ve východopolském městě Wyryki nebo uzavřít nejrušnější varšavské letiště. Zdá se, že hlavním cílem vletu ruských dronů do polského vzdušného prostoru bylo podkopat důvěru a jednotu NATO. Částečným vedlejším úderem mohl být podle CNN i signál pro amerického prezidenta Donalda Trumpa.

před 5 hodinami

Charlie Kirk

Kdo byl Charlie Kirk? Ovlivňoval myšlení milionů lidí, založil extrémně úspěšnou neziskovou organizaci

Mnozí mladí lidé na americké pravici vnímali Charlieho Kirka jako ikonu. Tento jednatřicetiletý muž se proslavil jako mediální osobnost, autor a podcaster a založil neziskovou organizaci Turning Point USA. Cílem organizace je prosazovat konzervativní politiku na školách a univerzitách a je považována za jednu z nejrychleji rostoucích svého druhu ve Spojených státech.

před 6 hodinami

Charlie Kirk

"Hluboká rána demokracii." Atentát na Kirka vyrazil Evropě dech

Atentát na amerického konzervativního aktivistu Charlieho Kirka vyvolal vlnu odsouzení ze strany evropských lídrů napříč politickým spektrem. Všichni se shodují, že politické násilí nemá v demokratické společnosti místo a je nepřijatelné. Kirka zastřelil neznámý pachatel, když hovořil na univerzitě v Utahu.

před 7 hodinami

Charlie Kirk

Přišli debatovat s Kirkem, o chvíli později utíkají v panice. Video z vraždy prominentního konzervativce

Několik chvil předtím, než se ozval výstřel, se shromáždily tisíce studentů na univerzitě v Utahu. Chtěli na vlastní uši slyšet Charlieho Kirka, který byl považován za rockovou hvězdu v konzervativní politice. Třicetiletý aktivista seděl v bílém stanu s heslem „Prove me wrong“ (Dokažte, že se mýlím) a debatoval se studenty. Ti, kteří s ním souhlasili, povzbuzovali, ostatní protestovali. Po několika vteřinách už ale všichni utíkali v panice.

před 8 hodinami

Prezident Trump

Na vyšetřování nečekal. Trump okamžitě po vraždě Kirka obvinil z činu radikální levici

Ve svém projevu z Oválné pracovny prezident Donald Trump okamžitě po vraždě aktivisty Charlieho Kirka obvinil z činu "radikální levici". Učinil tak ještě dříve, než byla potvrzena totožnost střelce. Podle Trumpa je tento typ rétoriky přímo zodpovědný za terorismus, se kterým se dnes Spojené státy potýkají. Prohlásil, že jeho administrativa dohledá a dopadne všechny, kteří k tomuto "zrůdnému činu" přispěli.

před 8 hodinami

Charlie Kirk

Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii

Zastřelení Charlieho Kirka je podle CNN tragickou událostí pro celou Ameriku, nejen pro ty, kteří sympatizovali s jeho konzervativními názory. Jedna osudná kulka, která usmrtila třicetiletého otce dvou dětí na utažské univerzitě, totiž nebyla jen útokem na jeho osobu, ale také na samotnou svobodu slova a na demokracii. Ty jsou jedinou obranou před hrozbou politického násilí, které v zemi sílí. Nyní se ukazuje, že politické spory se v Americe změnily v nenávist, která zemi rozděluje.

před 9 hodinami

Charlie Kirk

Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka

Po úterní střelbě v Utahu, při které byl usmrcen aktivista Charlie Kirk, stále policisté pátrají po pachateli. Třiatřicetiletý spojenec Donalda Trumpa byl zastřelen, když hovořil k odhadem třem tisícům lidí na půdě Utah Valley University v Oremu poblíž Salt Lake City. Zatímco úřady prohlašují, že střelba je předmětem aktivního vyšetřování, prezident Spojených států Donald Trump hovoří o cíleném útoku. 

před 10 hodinami

včera

včera

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie oznámila, že Komise změní svůj přístup k Izraeli. Během projevu v Evropském parlamentu, který se odehrával v bouřlivé atmosféře, Von der Leyenová řekla, že „to, co se děje v Gaze, je nepřijatelné“. Komise navrhne sankce na „extremistické ministry“ a násilné osadníky a dočasně pozastaví bilaterální platby Izraeli.

včera

včera

Karol Nawrocki

Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim

Americký prezident Donald Trump bude dnes hovořit se svým polským protějškem, prezidentem Karolem Nawrockim. Oznámil to nejmenovaný představitel Bílého domu. Jejich rozhovor se uskuteční jen týden poté, co se prezident Nawrocki zúčastnil schůzky v Bílém domě. Přesný čas konání rozhovoru zatím není znám.

včera

včera

MiG-29 polské armády, foto: Radomil – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina

Během incidentu, kdy ruské drony narušily polský vzdušný prostor, se Polsku podařilo sestřelit pouze čtyři z devatenácti až dvou desítek dronů. To je výrazně nižší úspěšnost, než jakou dlouhodobě prokazuje Ukrajina, která je schopna zlikvidovat naprostou většinu útočících bezpilotních strojů. Například při nedávném ranním útoku se Ukrajině podařilo sestřelit 386 ze 415 dronů, což představuje úspěšnost 93 %.

včera

Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce

V úterý v noci došlo k úmyslnému ruskému útoku na Polsko, při němž na jeho území vletěly drony. Polská vláda událost popsala jako „bezprecedentní narušení vzdušného prostoru“ a „rozsáhlou provokaci“. Všechny dostupné informace podle webu Defense Express naznačují, že Moskva se na tyto i další útoky připravovala delší dobu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy