Polsko a Rumunsko kvůli ruskému bombardování Ukrajiny poslaly do vzduchu stíhačky

Polsko a Rumunsko v reakci na ruské bombardování západní Ukrajiny, které proběhlo v blízkosti hranic obou členských zemí NATO, vyslaly do svého vzdušného prostoru stíhačky. Moskva v noci vypustila na Ukrajinu vlnu bezpilotních letounů a raket, které se zaměřily i na západní města Lvov a Ternopil.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že tyto útoky, které zasáhly obytné budovy daleko od východní frontové linie, zastavily devět lidí a desítky jich zranily. Další lidé mohli zůstat uvězněni pod sutinami. Operační velitelství polských ozbrojených sil na síti X oznámilo, že preventivně nasadilo „dvojice stíhaček pro rychlou reakci a letoun včasné výstrahy“. Dodalo, že „pozemní systémy protivzdušné obrany a radarové sledovací systémy“ jsou v „nejvyšším stupni pohotovosti“.
Během ruského vzdušného útoku polské úřady také uzavřely dvě letiště, a to v Rzeszowě a Lublinu, která leží na jihovýchodě země. Rumunské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že krátce po půlnoci vyslalo čtyři stíhačky v reakci na narušení rumunského vzdušného prostoru bezpilotním letounem, který pronikl asi osm kilometrů za hranici. Jednalo se o dva německé letouny Eurofighter Typhoon a dva letouny F-16 rumunského letectva.
Mluvčí ministerstva Corneliu Pavel řekl rumunskému deníku Digi24, že stíhačky měly povolený sestřel bezpilotního letounu. Rozhodly se tak ale neučinit poté, co signál dronu zmizel. Obě země spolupracovaly v rámci NATO. Polské operační velitelství poděkovalo za pomoc při monitorování polského vzdušného prostoru alianci a členským státům jako Norsko, Španělsko, Nizozemsko a Německo.
Válka na Ukrajině se v posledních dnech přelévá i přes hranice. Minulé pondělí byla evakuována rumunská vesnice poté, co ruský úder zapálil plynový tanker v ukrajinském přístavu na druhé straně řeky. Podle polského premiéra Donalda Tuska byla o víkendu také vyhozena do povětří část vlakové trasy mezi Varšavou a Lublinem, která zajišťuje spojení s Ukrajinou.
Noční ruský útok na Ukrajinu zasáhl také Kyjev, Mykolajiv, Čerkasy, Černihiv a Dnipro. Prezident Zelenskyj vyzval k posílení letecké podpory pro Ukrajinu a k uvalení dalších přísných sankcí na Moskvu. Varoval, že „každý nestoudný útok proti běžnému životu dokazuje, že tlak na Rusko je stále nedostatečný“.
Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou
Polské a spojenecké stíhačky musely znovu do vzduchu, potvrdil Tusk
armáda Polsko , Rumunská armáda , válka na Ukrajině
V Polsku se v posledních dnech odehrála série incidentů, které vláda a bezpečnostní služby označily za sabotáž teroristické povahy s vazbou na zahraniční zpravodajské služby. Mluvčí polského ministra pro bezpečnostní služby, Jacek Dobrzyński, potvrdil, že „všechno naznačuje“, že za víkendovými sabotážemi na železnici v Polsku stojí ruské tajné služby. Dobrzyński později dodal, že se jedná o teroristický útok iniciovaný speciálními službami z Východu.
Zdroj: Libor Novák