Polsko a Rumunsko kvůli ruskému bombardování Ukrajiny poslaly do vzduchu stíhačky

Libor Novák

19. listopadu 2025 12:45

MiG-29 Polish Air Force, foto: Chris Lofting
MiG-29 Polish Air Force, foto: Chris Lofting Foto: Wikimedia Commons

Polsko a Rumunsko v reakci na ruské bombardování západní Ukrajiny, které proběhlo v blízkosti hranic obou členských zemí NATO, vyslaly do svého vzdušného prostoru stíhačky. Moskva v noci vypustila na Ukrajinu vlnu bezpilotních letounů a raket, které se zaměřily i na západní města Lvov a Ternopil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že tyto útoky, které zasáhly obytné budovy daleko od východní frontové linie, zastavily devět lidí a desítky jich zranily. Další lidé mohli zůstat uvězněni pod sutinami. Operační velitelství polských ozbrojených sil na síti X oznámilo, že preventivně nasadilo „dvojice stíhaček pro rychlou reakci a letoun včasné výstrahy“. Dodalo, že „pozemní systémy protivzdušné obrany a radarové sledovací systémy“ jsou v „nejvyšším stupni pohotovosti“.

Během ruského vzdušného útoku polské úřady také uzavřely dvě letiště, a to v Rzeszowě a Lublinu, která leží na jihovýchodě země. Rumunské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že krátce po půlnoci vyslalo čtyři stíhačky v reakci na narušení rumunského vzdušného prostoru bezpilotním letounem, který pronikl asi osm kilometrů za hranici. Jednalo se o dva německé letouny Eurofighter Typhoon a dva letouny F-16 rumunského letectva.

Mluvčí ministerstva Corneliu Pavel řekl rumunskému deníku Digi24, že stíhačky měly povolený sestřel bezpilotního letounu. Rozhodly se tak ale neučinit poté, co signál dronu zmizel. Obě země spolupracovaly v rámci NATO. Polské operační velitelství poděkovalo za pomoc při monitorování polského vzdušného prostoru alianci a členským státům jako Norsko, Španělsko, Nizozemsko a Německo.

Válka na Ukrajině se v posledních dnech přelévá i přes hranice. Minulé pondělí byla evakuována rumunská vesnice poté, co ruský úder zapálil plynový tanker v ukrajinském přístavu na druhé straně řeky. Podle polského premiéra Donalda Tuska byla o víkendu také vyhozena do povětří část vlakové trasy mezi Varšavou a Lublinem, která zajišťuje spojení s Ukrajinou.

Noční ruský útok na Ukrajinu zasáhl také Kyjev, Mykolajiv, Čerkasy, Černihiv a Dnipro. Prezident Zelenskyj vyzval k posílení letecké podpory pro Ukrajinu a k uvalení dalších přísných sankcí na Moskvu. Varoval, že „každý nestoudný útok proti běžnému životu dokazuje, že tlak na Rusko je stále nedostatečný“.

před 4 hodinami

Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva

Zdroj: Libor Novák

