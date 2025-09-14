Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou

Polsko v sobotu večer opět vyhlásilo stav pohotovosti na východě země kvůli hrozbě průniku ruských dronů, které útočily na západě Ukrajiny. V některých obcích se dokonce rozezněly sirény. Podle dostupných informací ale tentokrát žádné bezpilotní stroje nenarušily polský vzdušný prostor.
"Vzhledem k hrozbě, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic, zahájily polské a spojenecké vzdušné síly preventivní operace v našem vzdušném prostoru," uvedl předseda vlády Donald Tusk v sobotu odpoledne na sociální síti X s tím, že pozemní systémy protivzdušné obrany byly uvedeny do nejvyššího stupně pohotovosti.
Před 19. hodinou pak premiér informoval, že stav pohotovosti byl odvolán. "Děkuji všem, kteří se na operaci podíleli, jak ve vzduchu, tak na zemi. Zůstáváme ostražití," vzkázal. Ukončení operací oznámila i polská armáda, která ve spolupráci se spojeneckými stroji strážila vzdušný prostor.
Na přibližně dvě hodiny byl v sobotu přerušen provoz letiště ve městě Lublin. Ještě večer došlo k jeho obnovení. Na sociálních sítích se také objevily záběry, které potvrzují, že v některých polských obcích se kvůli hrozbě rozezněly sirény.
V noci z úterý na středu pronikly nepřátelské drony do polského vzdušného prostoru. Narušilo jej celkem 19 ruských dronů. Některé byly sestřeleny, jiné spadly do polí. Jeden z bezpilotních strojů poškodil rodinný dům. "Víme - a to opakuji - víme, že to nebyla chyba," prohlásil polský zástupce Marcin Bosacki, když v pátek na půdě OSN ukazoval fotky jednoho ze sestřelených dronů a poškozeného domu.
Státy NATO v reakci přislíbily pomoc Varšavě. Dánsko na podporu polské protivzdušné obrany vyšle dvě stíhačky F-16 a válečnou loď. Premiérka Mette Frederiksenová vyjádřila Polsku plnou podporu. "Nemůžeme být naivní. Putina nic nezastaví, zkouší nás. Proto je důležité, aby se Dánsko zapojilo," nechala se slyšet.
Paříž posílá na východ tři stíhačky Rafale a Berlín čtyři stíhačky Eurofighter. Německo vzkázalo, že zintenzivní svou činnost podél východní hranice Severoatlantické aliance a zvýší intenzitu leteckého hlídkování nad Polskem.
Pomoc přislíbilo i Česko, připomněla BBC. Ministerstvo obrany ve středu informovalo, že na žádost Varšavy vyšle do Polska speciální vrtulníkovou jednotku se stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. Vrtulníky mají pomoci se zajištěním obrany proti aktuálním hrozbám v souvislosti s dopady ruských dronů na polském území.
Související
Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda
Místo sankcí jsme dostali Aljašku. Nebyla to chyba, vmetlo Polsko Trumpovi do obličeje
Polsko , armáda Polsko , Donald Tusk , NATO , Ruská armáda , Rusko
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu
před 1 hodinou
Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou
před 1 hodinou
Stopy vedou do Brna. Policie žádá o pomoc v případu výhrůžek otrávením vody
před 3 hodinami
První předpověď počasí na příští víkend. Teploty budou příjemné
včera
Rozloučení s kameramanem Františkem Němcem. Přišel i známý herec
včera
Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens
včera
Policie hledá hazardéra, který v srpnu zastavil metro. Jel na spřáhle
včera
Polské a spojenecké stíhačky musely znovu do vzduchu, potvrdil Tusk
včera
Voda je otrávená, vyhrožuje anonym. Policie po dotyčném pátrá
včera
Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války
včera
Rok od ničivých povodní. Způsobil je Boris, o život přišlo sedm lidí
včera
Trump si klade podmínky. Na Rusko uvalí další sankce, pokud ho vyslyší členové NATO
včera
ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami
včera
Okamura použil píseň známé zpěvačky. Kohoutová se hodlá bránit
včera
Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici
včera
Nevyzpytatelné počasí. Hrozí lijáky a bouřky, stoupnou hladiny řek
včera
Ticho mezi Moskvou a Kyjevem. Sundejte si růžové brýle, vzkazuje Peskov
včera
Den, který změnil svět. První mléčná čokoláda vznikla před 150 lety
včera
Odboráři bojují s vládou o vyšší platy. Pomoci má i dopisová kampaň
včera
První slova vdovy: Nic nekončí, hlas Charlieho tady zůstane, naznačila Kirková
Erika Kirková v pátek promluvila poprvé po středeční vraždě manžela Charlieho Kirka. Vdova přislíbila jeho příznivcům, že bude pokračovat v rozjetých projektech, ať už jde o veřejné diskuze či úspěšný podcast. Kirk byl zastřelen během veřejného vystoupení, podezřelý už se nachází ve vazbě.
Zdroj: Lucie Podzimková