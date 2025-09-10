Během incidentu, kdy ruské drony narušily polský vzdušný prostor, se Polsku podařilo sestřelit pouze čtyři z devatenácti až dvou desítek dronů. To je výrazně nižší úspěšnost, než jakou dlouhodobě prokazuje Ukrajina, která je schopna zlikvidovat naprostou většinu útočících bezpilotních strojů. Například při nedávném ranním útoku se Ukrajině podařilo sestřelit 386 ze 415 dronů, což představuje úspěšnost 93 %.
Polský premiér Donald Tusk prohlásil, že Polsko se nachází nejblíže otevřenému konfliktu od druhé světové války. V polském parlamentu potvrdil, že polská a spojenecká letadla sestřelila tři až čtyři z devatenácti dronů, které vletěly na polské území z Běloruska.
Podle Ministerstva vnitra Polska bylo celkem nalezeno sedm dronů a zbytky jednoho neidentifikovaného objektu. Jeden dron byl objeven v Lodžském vojvodství, vzdáleném více než 240 kilometrů od hranic. Tyto drony byly součástí rozsáhlého ruského nočního útoku na Ukrajinu.
Evropští lídři incident široce odsoudili. Generální tajemník NATO Mark Rutte označil ruské narušení polského vzdušného prostoru za „bezohledné chování“, bez ohledu na to, zda bylo záměrné.
Dodal, že NATO se situací zabývá a spojenci vyjádřili Polsku plnou solidaritu. Na sestřelování dronů se podle něj podílelo několik zemí, včetně Nizozemska, Itálie, Polska a Německa.
Kreml k situaci zatím odmítá komentář a prostřednictvím mluvčího Dmitrije Peskova odkázal na ruské ministerstvo obrany. Na dotaz ohledně obvinění, kterým Moskva čelí, Peskov odvětil, že vedení EU a NATO Rusko obvinují z provokací každý den, aniž by svá tvrzení podložili.
válka na Ukrajině , Ruská armáda , armáda Polsko
