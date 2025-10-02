Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru

Libor Novák

2. října 2025 17:27

E-3 Sentry
E-3 Sentry Foto: army.mil

Po sérii údajných průniků ruských letounů a dronů do vzdušného prostoru NATO Aliance posiluje svou přítomnost na východním křídle, aby čelila hrozbě z Ruska. Zpravodajská stanice CNN dostala možnost připojit se k osmihodinovému monitorovacímu letu pod názvem „Eastern Sentry“ (Východní hlídka). Úkolem mise je hluboký dohled nad ruským a běloruským územím a včasné odhalování možného narušení vzdušného prostoru NATO.

Mise začíná na letecké základně NATO v Geilenkirchenu v Německu, odkud odstartoval letoun včasné výstrahy a řízení E-3 Sentry. Tento letoun, i přes své stáří, je stále klíčovým prvkem aliančního monitorování. Posádku tvoří vojáci z různých členských zemí NATO, včetně Spojených států, Kanady, Dánska, Německa, Nizozemska, Portugalska, Španělska, Rumunska a Turecka.

Letoun E-3 Sentry hlídkoval ve vzorovaném letu nad polským vzdušným prostorem, odkud monitoroval provoz nad ruskou exklávou Kaliningrad, Běloruskem a Baltským mořem. Během letu byly zaznamenány ruské vojenské stroje, avšak zdálo se, že jde o rutinní lety hluboko uvnitř ruského a běloruského vzdušného prostoru. Nicméně Aliance v poslední době zaznamenala nárůst provokativních akcí ze strany Ruska.

Jako příklad slouží incident z 9. září, kdy se přibližně 20 ruských dronů odchýlilo z ukrajinského území a vlétlo do Polska, což si vyžádalo vzlet a sestřelení dronů stíhačkami NATO. Rusko tvrdí, že nešlo o úmyslný akt, a naznačuje, že drony mohlo vychýlit ukrajinské elektronické rušení. O několik dní později, 13. září, narušily ruské drony vzdušný prostor Rumunska, což vyprovokovalo Bukurešť k vyslání stíhaček.

Koncem září pak v Estonsku údajně tři ruské stíhačky MiG-31 po dobu dvanácti minut kroužily nad územím NATO. Aliance tvrdí, že má data, která to dokládají, zatímco Rusko průnik popírá. V nedávné době také narušily drony leteckou dopravu v Dánsku a byly zaznamenány v blízkosti vojenských objektů. Dánské úřady označily incidenty za „hybridní útok“, aniž by určily pachatele, nicméně premiérka Mette Frederiksenová poukázala na Moskvu.

Mluvčí NATO uvedl pro CNN, že hlídkový letoun z Geilenkirchenu byl v blízkosti, když došlo k incidentu v Estonsku. V reakci na rostoucí napětí mezi Ruskem a Západem nyní Aliance zvyšuje počet monitorovacích letů. Úloha letounu E-3 Sentry v dlouhém řetězci velení a řízení je především detekovat, sledovat, identifikovat a hlásit potenciální narušení, vysvětlil podplukovník Stephen Wahnon z amerického letectva.

Letoun E-3 je vybaven obřím otočným radarem, který dokáže sledovat letouny letící vysoko až na vzdálenost 650 kilometrů. Nízko letící objekty detekuje na vzdálenost asi 400 kilometrů. Senzory letounu vidí i pozemní vozidla a lodě daleko za hranicemi NATO. Kontroloři dohledu označují letouny směřující k hranicím NATO jako „sledované cíle zájmu“ (tracks of interest), což může spustit další akce.

V případě, že se NATO rozhodne zasáhnout, posádka E-3 přebírá roli manažera bojového prostoru, který navádí alianční stíhačky k cílům. K tomu, aby mohla mise efektivně probíhat, musí být letoun schopen zůstat ve vzduchu velmi dlouhou dobu. Let, na kterém byla CNN, trval osm hodin, ale jiné lety snadno přesahují patnáct hodin. Proto musí piloti ovládat tankování za letu, což je u letounu velikosti dopravního letadla velmi náročné.

Při doplňování paliva z tankovacího letounu nad Polskem musel Sentry prolétnout turbulencemi v brázdě tankeru, což způsobilo silné otřesy. Navzdory obtížnosti manévru, kdy se pilot musí dostat pouhých devět až deset stop (cca 3 metry) od druhého letounu, je tato schopnost klíčová. Posádka během letu také procvičovala požární cvičení a přistávací manévr „touch and go“ po návratu do Geilenkirchenu. Generální tajemník NATO Mark Rutte nedávno prohlásil, že „Ruská neuváženost ve vzduchu podél našeho východního křídla roste na četnosti“ a zdůraznil, že mise „Eastern Sentry“ „dodá naší pozici pružnost a sílu“ pro odstrašení Ruska.

Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví

Martin Exner Původní zpráva

Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ

EuroZprávy.cz zjišťovaly, jak se čeští politici staví k závazkům v rámci NATO a k otázce možné obrany proti Rusku. Kandidáti do Sněmovny se shodují, že Česko nemá alternativu k členství v Alianci a musí pomáhat spojencům, liší se ale v pohledu na konkrétní kroky, například při sestřelování ruských dronů či posilování protivzdušné obrany. Do debaty se zapojil i vojenský analytik Tomáš Řepa, podle něhož je klíčové, aby Rusko čelilo jasné a silné reakci, protože právě síle historicky nejlépe rozumí.
F-35 Původní zpráva

Rusko rozumí síle a jasným mantinelům. Expert promluvil o tom, proč musí Evropa přehodnotit svou protivzdušnou obranu

Incidenty, při nichž ruské stíhačky a drony narušily vzdušný prostor členských států NATO, podle vojenského analytika Tomáše Řepy ukazují na nutnost tvrdší reakce. „Pokud jde o jasné nepřátelské a nevyprovokované porušení, spojenci by měli mít vůli a schopnosti takové stroje sestřelit,“ uvedl pro EuroZprávy.cz. Varoval, že ustupování jen nahrává ruské hybridní válce. „Rusko rozumí síle a jasným mantinelům,“ zdůraznil. Rovněž promluvil o stavu evropské i české protivzdušné obrany a akvizici stíhacích letounů F-35.

NATO Americká armáda (U.S. AIR FORCE)

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Volby, ilustrační fotografie.

Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček

Volební kalkulačky se staly nepostradatelným nástrojem před každými volbami. Umožňují rychle porovnat vlastní postoje s programy stran a během pár minut nabídnou orientační doporučení. Zjednodušují složitou politickou realitu a mají i osvětový efekt, ale nelze je vnímat jako náhradu důkladného sledování politiky. EuroZprávy.cz proto přinášejí přehled kalkulaček, které jsou dostupné, efektivní a spolehlivé.

před 1 hodinou

Lukáš Otys

ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti

Lídr TOP09 v Karlovarském kraji a dvojka na tamní kandidátce koalice Spolu Lukáš Otys v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak se koalice staví k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, problémům mladých lidí nebo klimatické krizi a s ní spojenou environmentální politikou Evropské unie. „V dnešní podobě ETS II nepodporuji. Je to hrozba pro domácnosti a firmy, zdražilo by to teplo i dopravu,“ říká.

před 2 hodinami

Prezident Trump

Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti

Pozorovatelé a komentátoři byli překvapeni, když prezident Donald Trump nedávno, ve stejném týdnu jako jeho projev v OSN, učinil zjevný obrat ve svém postoji a předpověděl, že Ukrajina může vyhrát válku proti Rusku. Toto prohlášení z Bílého domu představuje značný kontrast oproti dřívějšímu pesimismu a výtkám, které Trump směřoval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ještě během jejich únorového setkání. Zásadní otázkou je, co tuto náhlou rétorickou změnu vyvolalo a zda skutečně znamená, že je Trump nyní stejně odhodlaný v podpoře Kyjeva jako evropští spojenci v NATO. 

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur

Prezident Donald Trump ráno na sociální síti Truth Social s nadšením okomentoval současný shutdown vlády a označil jej za „bezprecedentní příležitost“, kterou mu prý „radikální levicoví demokraté“ sami poskytli. Bílý dům využívá pozastavení financování k masivnímu propouštění federálních zaměstnanců a rušení programů, které jsou pro Demokratickou stranu prioritní.

před 3 hodinami

Jiří Mašek

Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?

Bydlení, práce, daně i klima – tři politici z ANO, STAN a KDU-ČSL se pro EuroZprávy.cz vyjádřili k tématům, která nejvíce pálí mladou generaci. Jiří Mašek (ANO) slibuje státní podporu bydlení a škrty ve státní správě, Martin Exner (STAN) mluví o spravedlivějším daňovém systému a investicích do klimatu i obrany. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) zdůrazňuje digitalizaci, úspory na úřednících a „rozumný poměr“ mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí.

před 4 hodinami

Kongres USA

Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů

V úterý večer nebyl americký Senát schopen schválit zákon o financování, a tak došlo k uzavření federální vlády, poprvé za téměř sedm let. V důsledku toho byly federální operace drasticky omezeny. Stejně jako všechny předchozí, i tento "shutdown" jednoho dne skončí. Může to trvat dny či týdny, ale rostoucí tlak veřejnosti a politické nepříjemnosti nakonec donutí jednu ze stran ustoupit. Server BBC představil čtyři scénáře, jak se může situace vyvíjet.

Ilustrační fotografie

Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví

Dva lidé zemřeli po útoku nožem a najetím autem, ke kterému došlo u synagogy Heaton Park v severním Manchesteru. Policie předpokládá, že třetí obětí je útočník, kterého zastřelila policie. K incidentu došlo v den Jom kipur, nejsvětější den židovského kalendáře. Další tři civilisté jsou ve vážném stavu a byli převezeni do nemocnice.

před 5 hodinami

Teroristé Hamásu

Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá

Velitel vojenského křídla hnutí Hamás v Pásmu Gazy vyjádřil nesouhlas s novým americkým návrhem na příměří, a to navzdory tomu, že Izrael plán prezidenta Trumpa již akceptoval. Vyjednavači se spojili s Izz al-Din al-Haddadem, který má za to, že plán má Hamás zlikvidovat bez ohledu na to, zda ho přijme, či odmítne. Z toho důvodu je pevně rozhodnut v boji pokračovat. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Vilém Štěpán Prokopík

Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík

Dvojka olomoucké kandidátky a garant obranné politiky Hnutí Generace Vilém Štěpán Prokopík v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz přiblížil postoje své strany k otázkám obrany a zahraniční politiky. Hovořil mimo jiné o sestřelování ruských letounů, ale také o prohlubování evropské integrace a možném přijetí eura. „Čekáme dlouho a Rusko přitom rozumí síle. Když si vzpomenu na sestřelení ruské stíhačky Tureckem, která letěla ze Sýrie, bylo to jasné – prostě ji sestřelit,“ říká jedna z hlavních tváří hnutí. Prokopík zároveň vysvětlil, s kým je Hnutí Generace připraveno spolupracovat, a které subjekty naopak jednoznačně odmítá.

před 7 hodinami

Letadla, ilustrační foto

Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu

Podle rozsáhlé studie se piloti a palubní personál evropských leteckých společností cítí pod stále větším tlakem, aby pracovali dlouhé hodiny, skrývali známky únavy a potlačovali obavy z ohrožení bezpečnosti. Výzkum Gentské univerzity v Belgii, do kterého se zapojilo 6 900 pracovníků, zjistil, že snaha leteckých společností o snižování nákladů a honba za ziskem "systematicky oslabily" bezpečnost. Mnoho vyčerpaných zaměstnanců se navíc cítí být příliš zastrašeno, než aby zpochybnili rozhodnutí managementu.

před 8 hodinami

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025)

Politico: Babišův populistický apel inspirovaný Trumpem rezonuje v Ostravě. Posouvá Evropu do sféry vlivu Moskvy

Ostrava, dříve silně levicové, ale nyní upadající průmyslové centrum, se podle webu Politico stává hybnou silou pro populistického miliardáře a zemědělského magnáta Andreje Babiše. Ten se v průzkumech před nadcházejícími parlamentními volbami výrazně dere k vítězství, což by mohlo posunout střední Evropu dále od Bruselu a potenciálně do sféry vlivu Moskvy. 

před 8 hodinami

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Výsledek setkání lídrů EU je prakticky nulový. Konkrétní kroky se nenastolily

Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa mají jedno společné – jejich návrhy se nesetkaly s podporou. To se ukázalo zcela jasně ještě předtím, než středeční summit lídrů Evropské unie v Kodani překročil plánovaný čas ukončení. Přestože prezidenti a premiéři trvali na tom, že je potřeba učinit něco proti ruské agresi, k výraznému konsenzu o konkrétních krocích nedošlo.

před 9 hodinami

Kongres USA

Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění

Aktuální uzavření vlády USA, takzvaný "shutdown", se zatím odehrává v pomalém politickém tempu. Politický tlak sice postupně sílí, ale drama je teprve v úvodní fázi. Demokraté i Republikáni se navzájem obviňují, ale základní rovnice, která vedla ke krizi, zůstává neměnná: obě strany vnímaly větší politickou výhodu v tom, že vládu nechají uzavřít, než v tom, že ji udrží v provozu.

před 10 hodinami

Greta Thunbergová

Izraelská armáda zatkla Gretu Thunbergovou

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová a další účastníci na lodích s humanitární pomocí, které směřovaly do Gazy, byli zadrženi izraelskou armádou. Stalo se tak poté, co bylo zachyceno přes dvanáct plavidel Globální Flotily Sumud (GSF). Tento krok vyvolal značné mezinárodní pobouření.

před 11 hodinami

včera

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025) Prohlédněte si galerii

Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá

Předvolební debata mezi premiérem a lídrem koalice Spolu Petrem Fialou šéfem hnutí ANO a expremiérem Andrejem Babišem se nesla v duchu ostrých osobních výpadů, obviňování a mávání grafy. Oba lídři se střetli v klíčových otázkách od inflace, daní a zadlužování státu přes důchodovou reformu a rodinnou politiku až po obranu, vztah k Ukrajině a klimatické závazky. Fiala obviňoval Babiše z nezodpovědnosti a z politických výmluv, zatímco Babiš vykresloval premiéra jako nekompetentního vůdce, který prý zadlužuje stát a selhává doma i v Bruselu.

včera

včera

Porážka s nováčkem ze Zlína už byla moc. V Plzni se rozloučili s trenérem Koubkem

Dosud v české nejvyšší fotbalové soutěži působil coby nejstarší trenér, nyní bude Chance liga o zkušeného čtyřiasedmdesátiletého stratéga chudší. Řeč je o Miroslavu Koubkovi, který vedl od předloňského léta Viktorii Plzeň. Klub nyní opouští poté, co ztratili Viktoriáni na začátku sezóny 2025/26 několik bodů, přičemž naposledy v neděli doma padli s nováčkem ze Zlína 0:1 a zůstávají tak daleko za očekáváním. Aktuálně jim po deseti kolech patří v ligové tabulce až páté místo s tím, že na vedoucí Spartu ztrácejí deset bodů.

Zdroj: David Holub

