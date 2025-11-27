Požáry bytovek v Hongkongu: Hasiči bojují s plameny 24 hodin, mrtvých jsou desítky

Libor Novák

27. listopadu 2025 9:17

V Hongkongu hoří několik výškových budov
V Hongkongu hoří několik výškových budov

Úřady v Hongkongu potvrdily, že počet obětí rozsáhlého požáru v bytovém komplexu Wang Fuk Court stoupl na 55. Zraněno bylo dalších 72 osob. Téměř celý den po vypuknutí požáru hasiči stále s obtížemi pronikali k obyvatelům, kteří by mohli být uvězněni ve vyšších patrech komplexu, a to kvůli intenzivnímu žáru a hustému kouři, který se v budovách šířil od středečního odpoledne.

Komplex se nachází v hustě zastavěné čtvrti Tai Po na severu Hongkongu, tvoří ho osm bloků s přibližně 2 000 byty. Celkem zde žije přes 4 600 lidí ve městě, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem dostupného bydlení. Jedna z obyvatelek, paní Wan (51 let), sdělila agentuře Reuters, že dům koupili před více než 20 lety a všechno, co měli, shořelo. Zoufale se ptala, co jim zbylo a co mají dělat dál, když nemají nic.

Další žena, paní Ng (52 let), hledala svou dceru před jedním z provizorních úkrytů. Plakala a tiskla k sobě dceřinu promoční fotografii. Uvedla, že ona a její otec se stále nedostali ven. Zároveň s pláčem zmínila, že neměli vodu na záchranu budovy. Záběry z místa neštěstí ukazovaly plameny šlehající z nejméně dvou 32podlažních věží, které byly obaleny zelenou stavební sítí a bambusovým lešením.

Požár v bytovém komplexu je označován za nejsmrtelnější v Hongkongu za poslední desetiletí. Hlavní představitel Hongkongu, John Lee, oznámil, že se stále nepodařilo kontaktovat zhruba 279 osob, a že v osmi provizorních úkrytech se nachází 900 evakuovaných. Policie má podezření, že za rychlé šíření ohně stojí nebezpečné lešení a pěnové materiály použité během údržby. Konkrétně to byly ochranné sítě a plastové plachty na budovách, které pravděpodobně nesplňovaly požární normy.

Policie ve čtvrtek uvedla, že existuje důvodné podezření na hrubou nedbalost odpovědných osob ze stavební společnosti, která vedla k tomuto neštěstí a nekontrolovatelnému šíření požáru. V souvislosti s požárem byli zadrženi tři muži ze stavební firmy – dva ředitelé a jeden stavební konzultant. Šíření plamenů, které se dostalo na bambusové lešení, pravděpodobně podpořil i silný vítr.

Čínský vůdce Si Ťin-pching naléhal na „maximální úsilí“ k uhašení požáru a minimalizaci obětí. Hongkongská vláda nařídí okamžitou inspekci všech bytových komplexů ve městě, které procházejí rozsáhlými opravami. Cílem je prověřit bezpečnost lešení a stavebních materiálů. Zasažený komplex byl v době požáru uprostřed renovačních prací.

Tragédie vyvolala srovnání s požárem Grenfell Tower v Londýně v roce 2017, kde zemřelo 72 lidí, a za který bylo viněno hořlavé obložení fasády. Objevily se také informace o finanční pomoci pro postižené, kdy například nadace Jack Ma Foundation přislíbila 30 milionů hongkongských dolarů. Kromě záchrany lidí probíhala i záchranná akce pro domácí zvířata. Dobrovolníci z organizací na ochranu zvířat pomohli zachránit nejméně 10 koček, 7 psů a několik želv.

Zdroj: Libor Novák

