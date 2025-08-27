Přední evropští lídři přijeli do Moldavska. Vyslali signál, že země proti Rusku není sama

Libor Novák

27. srpna 2025 11:04

Před nadcházejícími parlamentními volbami v Moldavsku, které se uskuteční 28. září, se evropští političtí lídři spojili, aby vyjádřili podporu proevropské vládě. Prezidenti Emmanuel Macron, Friedrich Merz a polský premiér Donald Tusk přijeli do Moldavska, aby vyzvali tamní voliče, aby dali najevo, že jejich budoucnost leží v Evropské unii. 

Moldavsko, země s 2,4 miliony obyvatel, se stalo cílem Ruska. Kromě války s Ukrajinou Moskva využívá také hybridní taktiky k ovlivňování politické situace v Moldavsku. Místní úřady varovaly, že Kreml se snaží manipulovat s nadcházejícími volbami, šířit dezinformace a podplácet voliče. Tato taktika se objevila už v minulosti a má za cíl zmařit snahy země o vstup do Evropské unie.

Před rokem se ruské straně v Moldavsku téměř podařilo ovlivnit prezidentské volby, kdy byly voličům za hlas pro opozici nabízeny peníze. Těsné vítězství proevropské prezidentky Maie Sanduové a schválení referenda o členství v EU (s rozdílem 50,4 % pro a 49,6 % proti) zajistily hlasy Moldavanů žijících v zahraničí, což ukázalo význam diaspory. Nicu Popescu, bývalý moldavský ministr zahraničí a současný kandidát do parlamentu, potvrdil, že Rusko pašuje do země miliony, aby mohlo kupovat hlasy ve velkém měřítku.

Návštěva Macrona, Merze a Tuska vysílá Moldavanům silný signál, že nejsou v boji proti ruské agresi sami. Jürgen Hardt, mluvčí CDU pro zahraniční politiku, řekl, že Evropa nenechá svého spojence čelit Rusku o samotě. Účast Donalda Tuska je symbolická, jelikož Polsko, dříve součást Varšavské smlouvy, je pro Moldavsko inspirací, jak může členství v EU vést k prosperitě.

Podle Nicu Popesca je pro evropské státy klíčové, aby Moldavsko uspělo, protože ruský úspěch v Moldavsku a na Ukrajině by představoval přímé vojenské ohrožení pro země jako Polsko a Rumunsko. Návštěva evropských lídrů má ukázat, že je v zájmu celého kontinentu, aby se Moldavsko stalo součástí EU.

Přesná doba vstupu Moldavska do EU zatím zůstává nejistá. Podle některých diplomatů se zvažovalo urychlení vstupu, aby se podpořila proevropská vláda před volbami. Tento nápad se však setkal s odporem Ukrajiny a jejích spojenců. Situaci také zkomplikoval maďarský premiér Viktor Orbán, který je proti vstupu Ukrajiny do EU, ale podpořil by Moldavsko.

Francouzský diplomat uvedl, že ačkoli je snaha o urychlení vstupu Moldavska pochopitelná, takové kroky by byly krátkozraké a mohly by být kontraproduktivní. Rozhodnutí o zahájení přístupových jednání, musí být přijímána jednomyslně, a to platí jak pro Ukrajinu, tak i Moldavsko. I přes neshody se však očekává, že jednání s oběma zeměmi budou v nadcházejících týdnech zahájena. 

