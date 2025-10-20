Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump

Nedávné příměří v Gaze, zprostředkované Spojenými státy, zdánlivě ustálo svou úvodní velkou zkoušku. Izrael i hnutí Hamás potvrdily svůj závazek k dohodě, a to i navzdory nedělním událostem, kdy v enklávě zahynuli dva izraelští vojáci, což vyvolalo sérii leteckých úderů. Izraelské obranné síly (IDF) následně oznámily, že na politický pokyn začnou s „obnoveným vymáháním“ dodržování příměří. Hamás a jeho vojenské křídlo, brigády Al-Kassám (AQB), ráno potvrdily, že klid zbraní nadále respektují a popřely jakoukoli účast na útoku proti izraelským jednotkám.
Toto vyjádření odhodlání k dohodě přichází ve chvíli, kdy se do regionu chystají klíčoví architekti dohody, Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle zasvěcených zdrojů se administrativa Donalda Trumpa připravuje na realizaci další fáze dohody. Očekává se také, že viceprezident JD Vance povede americkou delegaci do Izraele, jak potvrdily zdroje obeznámené s plány pro CNN. Jeden z amerických představitelů potvrdil, že administrativa je nadále zaměřena na provádění mírové dohody a intenzivně spolupracuje s partnery, aniž by však konkretizoval probíhající neveřejné diplomatické rozhovory.
K útokům v Gaze se Izrael uchýlil poté, co Hamás obvinil z provedení útoku, při němž zemřeli dva vojáci IDF, major Yaniv Kula (26) a štábní seržant Itay Yavetz. Tyto ztráty představovaly první úmrtí izraelských vojáků v Gaze od vyhlášení příměří. Podle údajů z nemocnic v Gaze izraelské údery zabily v neděli nejméně 44 lidí v různých částech pásma. Obě strany se navzájem obviňovaly z porušení podmínek klidu zbraní. Během úderů zavládla v Gaze panika a do nemocnice Al-Aksá byly urychleně přiváženy oběti.
Jeden z bratrů zesnulých Palestinců popsal situaci slovy: „Seděli jsme v kavárně, pili čaj a kávu, a najednou jsme slyšeli zprávy – že byli zasaženi, bombardováni, a všichni zemřeli. To je vše, co se stalo.“ Brigády Al-Kassám v době obnovených úderů oznámily, že při probíhajícím pátrání nalezly tělo dalšího izraelského rukojmího. Dodaly, že ho předají ještě ten den, pokud to dovolí situace v terénu, a zároveň varovaly, že jakákoli eskalace ze strany Izraele „ztíží pátrání, vykopávky a vyzvedávání těl“.
Izraelský úředník sdělil CNN, že dodávky humanitární pomoci do Gazy budou pokračovat i v pondělí, ačkoliv Izrael v neděli původně ohlásil jejich pozastavení. Toto rychlé oznámení, jen pár hodin po deklarované pauze, naznačuje, že dodávky možná nebyly vůbec přerušeny. Pokračování v poskytování pomoci ze strany Izraele svědčí o snaze udržet klíčové části americké dohody s Hamásem. Přesto hraniční přechod Rafáh zůstane uzavřen, dokud Izrael neobdrží těla zbývajících rukojmích, upřesnil představitel. Příměří vzbudilo naděje na nárůst humanitární pomoci v území, kde dle iniciativy podpořené OSN z počátku roku hrozí v některých oblastech hladomor.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí značnému tlaku na reakci vůči jakémukoli porušení ze strany pravicových stran podporujících jeho koalici. Izraelský ministr národní bezpečnosti, Itamar Ben-Gvir, označil obnovení dodávek pomoci za „hanebný ústupek“. Na sociální síti X napsal, že k tomu dochází v den, kdy Hamás zavraždil dva vojáky IDF a nadále porušuje dohodu, když odmítá předat všechna těla padlých.
Izrael v neděli provedl údery v Gaze poté, co jeden z vojenských představitelů uvedl, že Hamás v Rafáhu na jihu Gazy zaútočil na izraelské jednotky střelami RPG a ostřelovačskou palbou. Podle jiného vojenského zdroje Hamás třikrát vystřelil na izraelské síly za Žlutou linii, za kterou se izraelské jednotky stáhly na základě podmínek příměří. Brigády Al-Kassám popřely, že by měly povědomí o „jakýchkoli událostech nebo střetech“ v Rafáhu, a zdůraznily, že dodržují příměří „ve všech oblastech pásma Gazy“.
Ačkoliv mnoho detailů o incidentu v Rafáhu není známo, událost se odehrála v neděli ráno. Hamás uvedl, že jeho interní bezpečnostní složky Rada’a se zaměřily na „úkryt“ milice podporované Izraelem a vedené Yasserem Abu Shababem. Izrael v červnu potvrdil, že vyzbrojuje několik takových milic ve snaze čelit Hamásu. Muhammad Shehada, odborník na Gazu z Evropské rady pro zahraniční vztahy, popsal, že tyto milice nyní operují z Izraelem okupovaných oblastí Gazy, odkud „sestupují do druhé poloviny Gazy, provádějí útoky a pak se vrací zpět do těchto chráněných zón“.
Od začátku příměří minulý týden Hamás vede takzvanou „bezpečnostní kampaň“ zaměřenou na „kolaboranty, žoldáky, zloděje, bandity a ty, kteří spolupracují se sionistickým nepřítelem“. Tyto vnitřní střety vyvolaly v zasažené enklávě nestabilní bezpečnostní situaci, kdy v několika oblastech Gazy propuklo násilí mezi Hamásem a soupeřícími skupinami. Incident, který vyvrcholil zjevnou veřejnou popravou osmi lidí na náměstí v Gaze za přítomnosti velkého davu, je toho důkazem.
Nedělní událost zvýšila napětí ohledně příměří, a další kroky zůstávají nejasné. Izraelci zastřelili Palestince, které obvinili z přiblížení se k Žluté linii, což Hamás označil za „flagrantní porušení“ závazků plynoucích z příměří. Izrael také obvinil Hamás ze zdržování návratu těl všech zemřelých rukojmích, jak vyžaduje dohoda, a do odvolání uzavřel klíčový hraniční přechod. Hamás zatím vrátil 12 z 28 těl zemřelých rukojmích, v souladu s dohodou s Izraelem. Všech 12 již bylo formálně identifikováno. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří i přes smrtící boje, které v enklávě propukly, stále platí.
Související
USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze
Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy
Pásmo Gazy , Izrael , Hamás , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump
před 2 hodinami
Počasí do Česka přinese silný vítr. O víkendu se ochladí, na horách může padat sníh
včera
Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti
včera
Francie zveřejnila detaily: Zloději vykradli Louvre za sedm minut, zmizely šperky nedozírné hodnoty
včera
Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci
včera
Rakušan: Dva týdny pr*serů svědčí o tom, že Motoristé na vládu nejsou mentálně zralí
včera
"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP
včera
Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil
včera
USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze
včera
Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami
včera
Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy
včera
Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří
včera
Ruské síly postupují na Ukrajině díky masivnímu leteckému bombardování
včera
Chybí voda, elektřina, školy i signál. Podmínky pro život jsou v Gaze téměř nulové
včera
Předpověď počasí na příští týden: Překvapivě se oteplí
18. října 2025 21:43
FT: Proč Trump po setkání s Putinem otočil? Ruský lídr ho naštval, zvýšil hlas a pak odešel
18. října 2025 20:28
V USA odstartovaly mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do ulic vyráží miliony lidí
18. října 2025 19:10
Úcta i zklamání: Zelenskyj odchází z Bílého domu s prázdnýma rukama, Ukrajinci v mír nevěří
18. října 2025 17:49
Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce
18. října 2025 16:28
"Jako po atomové bombě." Palestinci se po příměří vrací do svých domovů v Gaze
Desetitisíce Palestinců se po vstupu příměří v Gaze vrací ze stanových táborů na jihu do svých domovů v Gaze a okolí. Pro většinu z nich je to šokující a hořký návrat. Ti, kteří měsíc po izraelském rozkazu k evakuaci zaplnili pobřežní cestu na sever, zjistili, že je čeká naprostá pustošení.
Zdroj: Libor Novák