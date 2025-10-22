Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat

Libor Novák

22. října 2025 15:05

Viceprezident Spojených států amerických, JD Vance, ve středu prohlásil, že příměří v Gaze, které bylo zprostředkováno Washingtonem, by mohlo Izraeli otevřít cestu k širším spojenectvím na Blízkém východě. Během tiskové konference v Jeruzalémě uvedl, že dohoda je „kritickým kouskem odemčení Abrahamovských dohod“. Tím odkazoval na sérii dohod o normalizaci vztahů mezi Izraelem a několika arabskými státy, které byly uzavřeny v roce 2020.

Vance dále vyjádřil přesvědčení, že by příměří mohlo umožnit vznik aliance na Blízkém východě, která by byla trvalá. Tato alianční struktura by podle něj umožnila "dobrým lidem v tomto regionu, ve světě, postavit se a převzít odpovědnost za své vlastní zákoutí."

Americký viceprezident se ve středu setkal v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Během společné tiskové konference Vance varoval, že před nimi stojí „velmi, velmi těžký úkol“, kterým je odzbrojení Hamásu a obnova Gazy. Uvedl, že cílem je zlepšit život obyvatel Gazy a zároveň zajistit, aby Hamás nepředstavoval hrozbu pro přátele v Izraeli.

Vance zopakoval svůj dřívější optimismus ohledně udržení příměří zprostředkovaného Spojenými státy. Je přesvědčen, že dohoda přispěje k vybudování lepší budoucnosti pro celý Blízký východ. Viceprezident také potvrdil, že pro udržení míru v Gaze, zatímco se Izrael stáhne, bude zřízena „mezinárodní bezpečnostní síla“. Do této síly zvažují vstup někteří američtí spojenci, ale američtí vojáci nebudou operovat přímo na území Gazy. Místo toho budou koordinovat činnost z Centra pro civilně-vojenskou koordinaci v Kiryat Gat v Izraeli.

Viceprezident se také ohradil proti komentářům, které Izrael označují za „vazalský stát“ Spojených států. Dodal, že prezident Trump má za to, že Izrael by mohl v regionu hrát „velmi silnou vůdčí roli“. Premiér Netanjahu v reakci na to zdůraznil, že k nastolení stability v regionu je potřeba „silný Izrael“ po boku Spojených států. Zároveň hájil příměří, které zprostředkoval Washington. Netanjahu připustil, že na schůzce byly diskutovány i plány pro „den poté“ v Gaze, zejména otázka budoucí správy tohoto území, a uznal, že takový plán „nebude jednoduchý“.

Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé

