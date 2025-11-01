Přišli o příbuzné i naději. Lidé v Gaze už příměří nevěří

Libor Novák

1. listopadu 2025 15:47

Palestina, pásmo Gazy
Palestina, pásmo Gazy Foto: Pixabay

Po prvotním nadšení z vyhlášení příměří se mezi obyvateli Gazy rychle rozšířily obavy. Mnoho lidí se nyní obává, že klid zbraní neznamená konec války, ale pouze méně časté a nepředvídatelné výbuchy násilí. Tato nahodilost znemožňuje lidem jakékoliv plánování a vytváření naděje do budoucna.

Jedním z tragických příkladů rychle pohasínající naděje je příběh Ameena al-Zeina. Ten byl nadšen oznámením o příměří a v úterý večer v rozhovoru s místní nevládní organizací vyzýval lidi, aby se vrátili do svých domovů v severní Gaze, protože boje konečně ustaly. Jen o půl hodiny později Ameen al-Zein zemřel. Byl zabit při izraelském bombardování školy, kde se ukrýval v Beit Lahia v severní Gaze.

Jeho manželka Maryam vyjádřila hluboké zklamání. „Když bylo oznámeno nejnovější příměří, Abu Luay byl tak šťastný a ulehčený,“ řekla. Měl jí slíbit, že se vrátí a postaví stan na hromadě trosek, jen aby byli konečně doma. „Bohužel, ten pocit netrval dlouho. Izrael opět porušil příměří,“ dodala.

Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo během 24 hodin izraelského bombardování tento týden zabito 115 lidí a 352 zraněno. Útoky následovaly poté, co Hamás vrátil ostatky rukojmí, jehož tělo izraelské jednotky nalezly už před dvěma lety, a po útoku palestinských ozbrojenců na izraelské vojáky v jižní Gaze. Tento den byl nejkrvavější v Gaze od vyhlášení příměří 10. října a jeden z nejtragičtějších za celou dvouletou válku.

Tyto události jsou pro Gazu jen poslední ze série porušení třítýdenního příměří. Lidé nyní pociťují hlubokou nejistotu, která ohrožuje i ty, kteří se snaží o obnovení každodenního života.

Hussain Abu Munir, čtyřicetiletý zdravotník, pociťuje tuto nejistotu každý den při dojíždění do práce. Cestuje autobusem, plným dalších lékařských profesionálů, kteří se museli přestěhovat na jih, ale pracují na severu. „Každá cesta tam a zpět je jako nebezpečná, nejistá pouť, bez jakékoli ochrany nebo záruky,“ řekl. Nejvíce se bojí o své děti, které nechává samotné na jihu, když prochází kontrolním stanovištěm Netzarim. Má strach, že by Izrael mohl stanoviště uzavřít, a on by se k nim nemohl vrátit.

Středeční dělostřelecká palba, která začala dopadat bez zjevného cíle, zatímco se blížil ke kontrolnímu stanovišti, jen posílila jeho přesvědčení. Nikdo jim podle něj nemůže zaručit bezpečí. Navzdory tomuto týdnu plnému bombardování a vysokým ztrátám na životech mezinárodní vyjednavači uvedli, že věří v udržení příměří. Například americký viceprezident JD Vance označil násilí za pouhé „šarvátky“.

Pro Ikram Nasser, šestatřicetiletou učitelku angličtiny, je příměří velkým zklamáním. Doufala, že se do tříd vrátí její žáci, kteří po dvou letech přerušovaného vzdělávání zažívají sociální regresi. Nasser popsala, jak se děti staly agresivnější a jak jsou nuceny honit se za humanitární pomocí. Zvyky dětství, jako je hra a učení, byly nahrazeny pochmurnou logistikou přežití.

I když se v prvních dnech příměří v Gaze objevovaly snahy proměnit stany ve třídy a děti se s nadšením vracely, tento týden bombardování roztříštil veškeré iluze. „I teď se necítíme bezpečně,“ řekla Nasser. „Každý den přináší nové porušení příměří. Už nevěříme, že příměří vydrží,“ dodala.

Další zprávy