První krok k míru: Znamená příměří v Gaze, že je válka u konce?

Libor Novák

10. října 2025 13:39

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Izrael a Hamás podepsaly ve čtvrtek dohodu o zastavení palby a propuštění izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně. Jde o první fázi iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která má ukončit dva roky trvající válku v Gaze. Tento průlom byl přijat s radostí a úlevou, ale zároveň s opatrností ohledně jeho dlouhodobé udržitelnosti.

Prezident Trump označil dohodu za první kroky k „silnému, trvalému a věčnému míru“. Dohoda, která vzešla z nepřímých jednání v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch, je však pouze počáteční fází. Zahrnuje příměří, výměnu rukojmích držených v Gaze za palestinské vězně v Izraeli a částečné stažení izraelských sil z enklávy.

Vyjednavači odložili na pozdější diskuse některé složitější otázky, na kterých ztroskotaly předchozí iniciativy. Mezi ně patří plný rozsah izraelského stažení, odzbrojení Hamásu, a hlavně záruky, že po této fázi nedojde k obnovení bojů, a kdo tyto záruky poskytne.

Ačkoliv Trump požadoval, aby Izrael po částečném přijetí jeho 20bodového plánu ze strany Hamásu okamžitě zastavil bombardování, boje zcela neustaly. Od té doby byly při náletech a ostřelování, zejména v okolí města Gaza, zabit desítky Palestinců. Bombardování je sice od Trumpova středečního oznámení o zajištění dohody sporadičtější, ale úplné ticho zbraní zatím nenastalo.

Zpráva o dohodě vyvolala oslavné reakce jak v Izraeli, kde rodiny rukojmích jásaly na telavivském „Náměstí rukojmích“, tak v Gaze, kde se lidé shromažďovali i přes slyšitelné exploze. Generální tajemnice Amnesty International Agnès Callamard v reakci na informace o příměří varovala, že se mnozí budou „pozorně sledovat, zda to není jen další krátká pauza“.

Od předchozích neúspěšných příměří se tato částečná dohoda liší tím, že nestanovuje žádný termín pro dosažení konečné dohody. Neobsahuje tedy lhůtu, po které by v případě nezdaru jednání mohly být nepřátelské akce obnoveny.

I když v koalici premiéra Benjamina Netanjahua se již objevují hlasy volající po pokračování války, například ministr financí Bezalel Smotrich požaduje zničení Hamásu po návratu rukojmích. Nicméně Trump je mnohem hlasitější ve svém odhodlání dotlačit obě strany k dohodě, což omezuje prostor pro obnovení izraelské ofenzivy nebo pro odkládání ze strany Hamásu.

Časový harmonogram je stále poněkud nejasný. Izraelská mluvčí uvedla, že příměří vstoupí v platnost do 24 hodin od zasedání kabinetu a rukojmí budou propuštěna během 72 hodin po zahájení příměří. Podle zdrojů by se izraelské jednotky měly začít stahovat do 24 hodin od podpisu.

Současně by měla začít proudit humanitární pomoc pro Palestince. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k plnému přístupu pro humanitární pracovníky. Trumpův plán také počítá s mezinárodní stabilizační silou, jejíž obrysy se mají projednávat na setkání evropských ministrů a arabských představitelů v Paříži. Americký prezident má podle kanceláře izraelského prezidenta Isaaca Herzoga dorazit do Jeruzaléma v neděli.

Netanjahu se podle všeho rozhodl pro dohodu, aby si udržel podporu USA a uspokojil izraelskou veřejnost, zatímco minimalizuje ústupky svým koaličním partnerům. Hamás naopak ustoupil od svého odmítání částečné dohody, pravděpodobně pod tlakem arabských států a Turecka. Věří, že Trumpovo odhodlání je v současnosti nejlepší zárukou, že válka nebude okamžitě obnovena. Přítomnost Hamásu u jednacího stolu mu navíc dává možnost utvářet budoucnost Palestinců, ačkoliv dohoda usiluje o jeho odsunutí na vedlejší kolej. 

před 1 hodinou

Začalo příměří v Gaze, Izrael hlásí stažení vojsk

Benjamin Netanjahu

Začalo příměří v Gaze, Izrael hlásí stažení vojsk

Izraelská armáda (IDF) oznámila, že dohoda o zastavení palby je platná a její jednotky se stáhly na předem dohodnuté linie nasazení. IDF v prohlášení na Telegramu uvedla, že se její vojáci začali přesouvat na aktualizované linie zhruba od poledne místního času.
Gaza

Bombardování Gazy pokračuje, navzdory schválenému plánu o příměří

Ačkoliv izraelská vláda ráno schválila plán příměří, který měl okamžitě vstoupit v platnost, izraelské válečné letouny zahájily v časných pátečních hodinách intenzivní letecké údery v centru Chán Júnisu v jižní Gaze. Útoky proběhly kolem 5:45 místního času (čtvrtek 22:45 ET). Dronové nálety nad městem stále probíhají a izraelské dělostřelecké ostřelování ve středu Chán Júnisu stále pokračuje.

Pásmo Gazy Izraelská armáda

před 42 minutami

Izraelská armáda

před 1 hodinou

Benjamin Netanjahu

před 2 hodinami

Andrej Babiš

Babiš dnes novou vládu ani jména ministrů neoznámí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek v dopoledním videu na Facebooku uvedl, že nelze očekávat, že ještě dnes oznámí složení nové vlády nebo jména ministrů. V současnosti usiluje o vyjednání rozdělení ministerstev a sněmovních výborů, ale podle jeho slov to prozatím nevypadá na rychlé dokončení. O možné koalici nadále jedná hnutí ANO se stranami SPD a Motoristé sobě.

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trump Nobelovu cenu za mír nedostal

Nobelovu cenu za mír za rok 2025 nezískal americký prezident Donald Trump. Ačkoliv o ní opakovaně hovořil a spekulovalo se o něm jako o potenciálním laureátovi, výbor pro udílení cen se rozhodl udělit ji venezuelské političce Maríi Corině Machadové.

před 4 hodinami

U.S. ARMY, ilustrační fotografie

Na příměří v Pásmu Gazy dohlédnou stovky amerických vojáků

Americká armáda se chystá zřídit koordinační centrum v Izraeli, které má sloužit k podpoře stabilizačních snah v Pásmu Gazy. Jak uvedl americký představitel, Velitelství Spojených států pro Blízký východ (CENTCOM) zakládá Centrum pro civilně-vojenskou koordinaci (CMCC) v Izraeli s cílem podpořit stabilizaci Gazy po oznámení dohody o příměří mezi Hamasem a Izraelem z 8. října. Zároveň bylo sděleno, že USA neplánují vyslat do Gazy žádný vojenský personál.

před 5 hodinami

Gaza

Bombardování Gazy pokračuje, navzdory schválenému plánu o příměří

Ačkoliv izraelská vláda ráno schválila plán příměří, který měl okamžitě vstoupit v platnost, izraelské válečné letouny zahájily v časných pátečních hodinách intenzivní letecké údery v centru Chán Júnisu v jižní Gaze. Útoky proběhly kolem 5:45 místního času (čtvrtek 22:45 ET). Dronové nálety nad městem stále probíhají a izraelské dělostřelecké ostřelování ve středu Chán Júnisu stále pokračuje.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

Volební štáb Pirátů

Mimořádné osobní důvody. Piráti oznámili první personální změnu mezi poslanci

Nově zvolená poslankyně Šárka Kučerová (Piráti), která kandidovala v Olomouckém kraji, v úterý oznámila rezignaci na mandát. Důvodem jsou mimořádně náročné osobní okolnosti, které jí i přes všechna uvážení neumožňují plně se věnovat práci poslankyně. Mandát tak připadne prvnímu náhradníkovi a místopředsedovi Pirátské strany Martinu Šmídovi.

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem

Po Slavii v Lize mistrů se v týdnu na přelomu září a října představili i další tři zbývající čeští účastníci evropských fotbalových pohárů. V Evropské lize se podruhé představila Viktoria Plzeň, která odčinila ztracený zápas na hřiště Ferencvárose. Proti švédskému Malmö pod vedením dočasného trenéra Marka Bakoše doma vyhrála 3:0. Svůj zápas v Konferenční lize s přehledem zvládla i pražská Sparta, která na Letné přejela irský Shamrock Rovers 4:1. Jediný český zástupce, který ve čtvrtek prohrál, byla Olomouc, ovšem je to ta z proher, která se dá označit za prohru se vztyčenou hlavou. Na hřišti Fiorentiny svým stylem nezklamala, nakonec ale prohrála 0:2, kdy první branka padla ve 27. minutě a druhá až v závěrečném nastavení.

včera

včera

včera

včera

Výstava Tutanchamon - Jeho hrobka a poklady

Tajemství Tutanchamonovy hrobky známe už sto let. Prvenství si připsal Carter

Přesně před 100 lety Howard Carter učinil jeden z největších archeologických objevů všech dob. Vstoupil do Tutanchamonovy hrobky, kde spatřil mumii proslulého faraona i se slavnou zlatou maskou a dalšími poklady, které odtud archeologové vyzvedávali po několik dalších let. Několik lidí, kteří vstoupili do hrobky, později zemřelo za nejasných okolností. Měla je prý zabít faraonova kletba.

včera

včera

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Pád Evropské komise se nekoná. Ursula von der Leyenová přežila hlasování o nedůvěře s výraznou podporou

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přežila dvě po sobě jdoucí hlasování o nedůvěře. Centristické strany ji jednotně podpořily, čímž její Komise ustála útoky ze strany krajní pravice i krajní levice. Návrhy na vyslovení nedůvěry, které podaly frakce Patrioti pro Evropu a The Left, byly projednávány v pondělí večer a hlasovalo se o nich ve čtvrtek v poledne.

včera

Petr Pavel a Andrej Babiš

Pavel odmítl Babišův nátlak. Jmenuje ho nejdříve v listopadu, trvá na prozápadním směřování Česka

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše. Cílem setkání bylo, aby ho Babiš informoval o postupu vyjednávání o vzniku nové vlády s politickými stranami. Andrej Babiš deklaroval, že má zájem dále jednat se stranami SPD a Motoristé sobě. Další strany zastoupené ve Sněmovně zájem o rozhovory nebo konzultace neprojevily.

včera

Teroristé Hamásu

"Velký den pro Izrael." Co znamená první fáze příměří v Pásmu Gazy?

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Izrael a Hamás se dohodly na první fázi jeho mírového plánu pro Gazu, což je považováno za významný krok k trvalému ukončení konfliktu. Oznámení přichází dva roky a dva dny po útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023, při němž bylo zabito zhruba 1200 lidí a 251 dalších uneseno. Následná izraelská vojenská operace si dle ministerstva zdravotnictví v Gaze vyžádala přes 67 100 obětí.

včera

Když člověk vstoupí do politiky, musí unést vtipy i rýpnutí, říká jeden z nejmladších zvolených poslanců Slovák

Sedmadvacetiletý Štěpán Slovák (ODS), čtyřka na kandidátce Spolu ve Zlínském kraji, v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak plánuje dělat opoziční politiku, ocenil volbu mladých lidí do Sněmovny a také promluvil o obětech, které kandidatuře věnoval. „Občas došly síly, ale nikdy chuť. Věděl jsem, proč to dělám a měl kolem sebe lidi, kteří mi věřili. Zvlášť vděčný jsem své manželce, která v tom se mnou byla od začátku. Bez její podpory, pochopení a trpělivosti by to vůbec nešlo,“ říká jeden z nejmladších politiků zvolených do Poslanecké sněmovny.

Zdroj: Jakub Jurek

