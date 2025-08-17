Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů

Po videokonferenci s lídry evropských zemí a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským promluvil francouzský prezident Emmanuel Macron k novinářům. Setkání trvalo více než dvě hodiny a cílem bylo dohodnout se na prioritách pro jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Macron uvedl, že chtějí Trumpovi připomenout, co spojuje Spojené státy, Ukrajinu a Evropskou unii: společná touha po míru a po tom, aby Rusko respektovalo mezinárodní právo a územní suverenitu.
Takzvaná „koalice ochotných“ zopakovala, že „nemůže vést územní jednání bez zvolených zástupců Ukrajiny“. „Naším plánem je vystupovat jednotně a znovu potvrdit, kdo je na straně míru a mezinárodního práva,“ řekl Macron a varoval, že slabost by mohla „položit základy pro budoucí konflikt“. Podle něj nastal čas posunout se do „nové diplomatické fáze“ a vyřešit válku na Ukrajině.
Prezident Macron zdůraznil, že bezpečnost Evropy je úzce spjatá s konfliktem na Ukrajině, a proto musí být evropští lídři u jednacího stolu, aby mohli co nejlépe zastupovat své občany.
Na otázku, zda si myslí, že ruský prezident Vladimir Putin chce válku ukončit, odpověděl: „Ne.“ Dodal, že je potřeba, aby Ukrajina měla silnou armádu. Skupina lídrů chce Trumpa vyzvat, aby se vyjádřil, jak daleko je ochoten zajít s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. „Pokud dnes nebudeme silní, zítra za to draze zaplatíme,“ dodal.
Prezident Evropské rady António Costa, který se jednání také zúčastnil, napsal na sociální síť X, že pokud nebude dohodnuto příměří, musí EU a USA zvýšit tlak na Rusko. Zdůraznil, že „je třeba respektovat svrchované právo Ukrajiny určit si své podmínky míru“.
Costa také uvítal ochotu USA podílet se na poskytování bezpečnostních záruk Ukrajině, což by podle něj „odradilo budoucí ruskou agresi“.
Související
Jednání Koalice ochotných skončilo. Evropa bude prosazovat bezpečnostní záruky podobné článku 5
Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři
Emmanuel Macron , válka na Ukrajině , Vladimír Putin
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů
před 1 hodinou
Jednání Koalice ochotných skončilo. Evropa bude prosazovat bezpečnostní záruky podobné článku 5
před 2 hodinami
CNN: Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. V případě dohody nenapadne Evropu, tvrdí
před 3 hodinami
Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU
před 4 hodinami
Přežije Indie obchodní válku s USA? Trumpovy kroky jí mohou pomoci, nebo potopit
před 6 hodinami
Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři
před 7 hodinami
Evropští lídři z Koalice ochotných dnes uspořádají konferenční hovor o schůzce Trumpa s Putinem
před 8 hodinami
Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy
před 10 hodinami
Zelenskyj: Neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje ukončení války
před 11 hodinami
Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem
před 12 hodinami
Počasí bude příští týden chladnější. Tropy budou spíše výjimkou
včera
Výsledek summitu podle expertů: Putina bude propaganda oslavovat týdny, Ukrajinci prohráli, Evropa musí zbrojit
včera
Putin závěrem summitu pozval v angličtině Trumpa do Moskvy. Proč používá tlumočníky, když umí anglicky?
včera
První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily
včera
FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku
včera
Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří
včera
Opatrnost, rozčarování i naděje. Jak svět reaguje na schůzku Trumpa s Putinem?
včera
První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda
včera
CNN: Evropští lídři řešili s Trumpem bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ve hře je obdoba článku 5
včera
Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu
Americký prezident Donald Trump vedl po svém návratu ze summitu na Aljašce dlouhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump přistál na letišti Joint Base Andrews v Marylandu v časných ranních hodinách po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během šesti hodin letu trávil hodně času na telefonu.
Zdroj: Libor Novák