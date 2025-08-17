Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů

Po videokonferenci s lídry evropských zemí a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským promluvil francouzský prezident Emmanuel Macron k novinářům. Setkání trvalo více než dvě hodiny a cílem bylo dohodnout se na prioritách pro jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Macron uvedl, že chtějí Trumpovi připomenout, co spojuje Spojené státy, Ukrajinu a Evropskou unii: společná touha po míru a po tom, aby Rusko respektovalo mezinárodní právo a územní suverenitu.

Takzvaná „koalice ochotných“ zopakovala, že „nemůže vést územní jednání bez zvolených zástupců Ukrajiny“. „Naším plánem je vystupovat jednotně a znovu potvrdit, kdo je na straně míru a mezinárodního práva,“ řekl Macron a varoval, že slabost by mohla „položit základy pro budoucí konflikt“. Podle něj nastal čas posunout se do „nové diplomatické fáze“ a vyřešit válku na Ukrajině. 

Prezident Macron zdůraznil, že bezpečnost Evropy je úzce spjatá s konfliktem na Ukrajině, a proto musí být evropští lídři u jednacího stolu, aby mohli co nejlépe zastupovat své občany.

Na otázku, zda si myslí, že ruský prezident Vladimir Putin chce válku ukončit, odpověděl: „Ne.“ Dodal, že je potřeba, aby Ukrajina měla silnou armádu. Skupina lídrů chce Trumpa vyzvat, aby se vyjádřil, jak daleko je ochoten zajít s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. „Pokud dnes nebudeme silní, zítra za to draze zaplatíme,“ dodal.

Prezident Evropské rady António Costa, který se jednání také zúčastnil, napsal na sociální síť X, že pokud nebude dohodnuto příměří, musí EU a USA zvýšit tlak na Rusko. Zdůraznil, že „je třeba respektovat svrchované právo Ukrajiny určit si své podmínky míru“.

Costa také uvítal ochotu USA podílet se na poskytování bezpečnostních záruk Ukrajině, což by podle něj „odradilo budoucí ruskou agresi“. 

Jednání Koalice ochotných skončilo. Evropa bude prosazovat bezpečnostní záruky podobné článku 5

