Putin se setkal s Kim Čong-unem na kosmodromu. KLDR odpálila balistické rakety

Kim na místo setkání přijel limuzínou, kterou přivezl z Pchjongjangu jeho obrněný vlak, Putin mu podal ruku a řekl mu, že je "velmi rád, že ho vidí". Ruská státní média citovala Kima, který poděkoval Putinovi za pozvání do Ruska "přes to, jak je zaneprázdněný".

Oba lídři si mají prohlédnout kosmodrom a pak si začít jednat. Setkání podle tisku potvrzuje, že oba lídři mají zájem o spojenectví, protože každý z nich stojí proti Západu a Spojeným státům.

Analytici předpokládají, že Severní Korea (KLDR) zřejmě bude souhlasit s dodávkami munice a zbraní Rusku, které Moskva využije ve válce na Ukrajině. Očekává se tak, že oba sankcionované režimy uzavřou dohodu, která vymění zbraně za humanitární pomoc.

Několik hodin pře setkáním Severní Korea vypálila dvě balistické rakety směrem k Japonskému moři. Setkání Kima a Putina pozorně sledují USA a jejich spojenci, ačkoli Pchjongjang a Moskva popírají, že by jejich rozhovory byly o vojenské spolupráci. Kreml tvrdí, že se návštěva má týkat "bilaterálních vztahů, situace v regionu a na globální scéně."

Návštěva se měla konat ve Vladivostoku, kde Putin pořádal ekonomické fórum, vlak s Kimem se ale propletl kolem města a zamířil na sever k vesmírnému centru. Vesmírné středisko Vostočnyj je nejpokročilejším ruským vesmírným střediskem a podle BBC jde o vymazlený projekt Putina.

Severní Korea tak může požádat Rusko i o spolupráci na svém vesmírném programu. Koncem minulého měsíce se jí po selhání rakety podruhé nepodařilo umístit špionážní satelit na oběžnou dráhu.

Dřívější informace z listu The New York Times naznačují, že Putin bude žádat od Kima dělostřelecké granáty a protitankové střely, zatímco severokorejský vůdce bude usilovat o pokročilé technologie pro satelity a ponorky s jaderným pohonem, o potravinovou a energetickou pomoc a také o podporu na mezinárodní scéně. Washington má obavy, že nákup zbraní od KLDR by mohl být důkazem selhání ruské invaze na Ukrajinu.

"Když budujeme vztahy se svými sousedy, včetně Severní Koreje, sledujeme zájmy našich dvou zemí, nikoli varování z Washingtonu," reagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na varování USA, aby Rusko nekupovalo zbraně od Severní Koreje.

Už březnu Bílý dům uvedl, že získal informace, podle kterých se Moskva snaží vyjednat s Pchjongjangem dohodu o poskytnutí munice Rusku výměnou za dodávky potravin a dalších komodit pro KLDR.

To, že Rusko vede se Severní Koreou delší dobu tajné rozhovory, jejichž cílem je získat munici a zásoby pro svou válku proti Ukrajině, pak podle amerických médií potvrdil Bílý dům na začátku září. "Jednání o zbraních mezi Ruskem a KLDR aktivně pokračují," řekl mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby. Klíčovým tématem rozhovorů je podle něj dělostřelecká munice pro ruské síly.

Britská stanice BBC podrobně zanalyzovala , co může znamenat spojenectví Severní Koreji a Ruské federace oběma zemím přinést. Zatímco Moskva "zoufale potřebuje zbraně", Severní Korea "zoufale potřebuje peníze a potraviny". Pro obě strany je tedy vzájemná pomoc velmi výhodnou transakcí, jak BBC spolupráci nazvala.

Do spolupráce se navíc zapojuje i Peking, jak zjistila jihokorejská rozvědka. "Ruský ministr obrany Sergej Šojgu navrhl, aby Rusko, Čína a Severní Korea uspořádaly společná námořní cvičení, podobná těm, která provádějí USA, Jižní Korea a Japonsko a která Kim Čong-un tak nesnáší," citovala BBC její prohlášení.

Dalším z obývaných faktorů je severokorejský jaderný program. Ten může díky ruským technologiím dosáhnout vyšší úrovně než dosud, jelikož Ruská federace je bezpochyby zkušenou jadernou mocností a do svého programu bohatě investuje. Soul se však domnívá, že taková spolupráce je nepravděpodobná, protože by pro Rusko "mohla být strategicky nebezpečná".

Výzkumník Yang Uk z Asijského institutu pro politická studia varoval, že Rusko nemusí Pchjongjangu na oplátku poskytovat zbraně, ale financovat tamní jaderný program. "Pokud Rusko zaplatí ropou a potravinami, může oživit severokorejskou ekonomiku, která by pak mohla posílit i severokorejský zbrojní systém. Je to pro ně další zdroj příjmů, který neměli," shrnul.

Životaschopnost Severní Koreje je ale důležitá i pro Peking. "Severní Korea poskytuje Pekingu užitečnou nárazníkovou zónu mezi ním a americkými silami umístěnými v Jižní Koreji, což znamená, že se mu vyplatí udržovat Pchjongjang nad vodou," píše BBC.