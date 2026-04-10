Rozhodující volby v Maďarsku jsou za dveřmi. Blíží se konec šestnáctileté éry Orbána?

Libor Novák

10. dubna 2026 12:04

Předvolební atmosféra v Maďarsku Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nedělní volby v Maďarsku by mohly znamenat konec šestnáctileté éry Viktora Orbána. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění čelí nejdéle sloužící premiér v rámci Evropské unie reálné hrozbě porážky. Průzkumy naznačují, že jeho stranu Fidesz by mohla sesadit středopravicová strana Tisza, kterou vede bývalý Orbánův spojenec Péter Magyar.

Viktor Orbán vládne Maďarsku nepřetržitě od roku 2010. Během této doby vybudoval systém, který sám nazývá „neliberální demokracií“, což zahrnuje omezení nezávislých médií i demokratických práv. Tento přístup mu vynesl příznivce na evropské krajní pravici i v americkém hnutí MAGA, přičemž jeho kampaň v posledních dnech osobně podpořili zástupci administrativy Donalda Trumpa i Kremlu.

Navzdory silné mocenské pozici však Orbánova popularita klesá. Voliče unavují tři roky hospodářské stagnace, prudce rostoucí životní náklady a bohatnutí oligarchů napojených na vládní špičky. Situaci nepřidaly ani mediální zprávy o údajné koluzi maďarské vlády s Moskvou, což v kontextu probíhajících konfliktů vyvolává u části veřejnosti značné obavy.

Pětatřicetiletý Péter Magyar dokázal úspěšně využít všeobecné nespokojenosti a jeho strana Tisza si v průzkumech udržuje stabilní náskok. Analytici však upozorňují, že výsledek zůstává nejistý. Do hry vstupuje překreslená volební mapa nahrávající Fideszu, velký počet nerozhodnutých voličů a silná podpora etnických Maďarů v sousedních zemích, kteří tradičně stojí za současným premiérem.

Sázky jsou vysoké nejen pro Maďarsko s jeho 9,6 miliony obyvatel, ale pro celou Evropu. Podle odborníků z think-tanku Chatham House je Maďarsko pro Moskvu cenným partnerem uvnitř EU, který udržuje energetické vazby a zastává vůči Ukrajině nejtvrdší postoj. Pro Spojené státy pod vedením Trumpa zase slouží jako laboratoř suverénní a vlastenecké politiky.

Administrativa Donalda Trumpa vyjádřila Orbánovi otevřenou podporu prostřednictvím viceprezidenta JD Vance, který kritizoval „hanebné“ zasahování Bruselu do maďarských voleb. Kreml se k podpoře přidal vzápětí; mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil, že mnoho sil v Bruselu si Orbánovo vítězství nepřeje. Maďarsko je přitom stále kriticky závislé na ruské ropě a plynu.

Vztahy s Kyjevem jsou rovněž napjaté. Orbán nedávno zablokoval schválenou unijní půjčku Ukrajině, což zdůvodnil sporem o poškozený ropovod. Právě postoj k Rusku a Ukrajině tvoří jedno z hlavních témat Magyarovy kampaně. Lídr opozice slibuje, že zabrání tomu, aby se z Maďarska stal ruský loutkový stát, a chce upevnit místo země v evropských strukturách.

Péter Magyar dále slibuje tvrdý boj proti korupci, zdanění nejbohatších a reformu upadajícího zdravotnictví. Jeho hlavním cílem je odblokovat miliardy eur z unijních fondů, které Brusel kvůli stavu maďarské demokracie zmrazil. Podle Magyara jsou tyto volby poslední šancí, jak zabránit Fideszu vyvést Maďarsko z Evropské unie.

Viktor Orbán naproti tomu tvrdí, že chce Unii reformovat zevnitř, nikoliv ji opouštět. Volby interpretuje jako volbu mezi „válnou a mírem“ a obviňuje své oponenty, že chtějí zemi zatáhnout do konfliktu na Ukrajině. Opozice tato nařčení odmítá a označuje je za manipulační taktiku strachu.

Pokud by strana Tisza zvítězila, čeká ji podle analytiků nesmírně obtížný úkol. Rozbití právních a institucionálních změn, které Orbán za 16 let zavedl, bude v případě pouhé prosté většiny v 199členném parlamentu téměř nemožné. To by mohlo vést k dlouhodobé legislativní blokádě a politické nestabilitě, přestože ekonomové vidí v případném konci Orbánova režimu impuls pro hospodářský růst.

Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb

Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb

Americký viceprezident JD Vance během své návštěvy Budapešti rezolutně odmítl obvinění, že se Spojené státy vměšují do maďarských parlamentních voleb. Podle něj jsou taková tvrzení „temně ironická“, přičemž sám obvinil Evropskou unii, že právě ona stojí za jedním z nejhorších příkladů cizího zasahování do vnitřních záležitostí země. Vance vystoupil v institucích napojených na premiéra Viktora Orbána pouhé čtyři dny předtím, než Maďaři zamíří k volebním urnám.
Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice

Právě ve chvíli, kdy americký viceprezident JD Vance v Budapešti dokončoval svůj projev na podporu Viktora Orbána, zveřejnil portál hvg.hu výsledky nového průzkumu agentury Median. Ten naznačuje, že nadcházející nedělní volby by mohly skončit drtivým vítězstvím opoziční strany Tisza, kterou vede Péter Magyar. Tato zpráva vnáší do závěru kampaně zcela novou dynamiku.

Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se dohodli na dočasném klidu zbraní u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Příměří v délce 32 hodin vstoupí v platnost v sobotu 11. dubna v 16:00 a potrvá do půlnoci z neděle na pondělí. Kreml ve svém prohlášení uvedl, že očekává od ukrajinské strany následování tohoto příkladu, zatímco Zelenskyj potvrdil připravenost Kyjeva k recipročním krokům, které sám dříve navrhoval.

Írán zveřejnil seznam požadavků, které jsou pro Trumpa nepřijatelné. USA přišly s vlastním plánem

V pákistánském Islámábádu se tento víkend odehrají klíčová jednání mezi Spojenými státy a Íránem, která mohou rozhodnout o osudu milionů lidí na Blízkém východě i o stabilitě světové ekonomiky. Město se na příjezd delegací připravilo vyhlášením náhlého dvoudenního státního svátku, čímž vyklidilo ulice a umožnilo zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Jde o první vzájemné rozhovory obou stran od začátku války.

Izraelská armáda mohutně útočí v Libanonu. Žádné příměří neplatí, tvrdí Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rezolutně prohlásil, že v Libanonu žádné příměří neplatí. Přestože v úterý večer vstoupil v platnost klid zbraní v širší válce s Íránem, Netanjahu zdůraznil, že izraelská armáda bude pokračovat v útocích na Hizballáh „plnou silou“. Tento postoj potvrdily i čerstvé nálety na cíle, které Izrael označil za odpalovací zařízení hnutí v hustě obydlených oblastech.

Politico: Trump se pohádal s Ruttem, pohrozil spojencům odvetnými kroky

Vztahy mezi Spojenými státy a jejich partnery v NATO procházejí těžkou zkouškou. Americký prezident Donald Trump během nedávného setkání s generálním tajemníkem aliance Markem Ruttem neskrýval svou frustraci z nedostatku vojenské podpory v konfliktu s Íránem. Podle diplomatických zdrojů webu Politico se uzavřené jednání v Bílém domě změnilo v ostrou slovní přestřelku, během níž Trump nešetřil urážkami a pohrozil spojencům blíže nespecifikovanými odvetnými kroky.

Islámábád se uzavírá, úřady vyhlásily volno. Do Pákistánu míří americká a íránská delegace

Celý svět s napětím sleduje pákistánský Islámábád, kde se tento víkend odehrají zásadní mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Výsledek těchto rozhovorů může ovlivnit životy milionů lidí na celém Blízkém východě a přímo zasáhnout do osudu globální ekonomiky. Pákistánská metropole se na tuto událost připravila vyhlášením mimořádného dvoudenního státního svátku, který vyprázdnil ulice a umožnil zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření pro obě delegace.

Žena spáchala atentát. Před sto lety chtěla zabít Mussoliniho

Benito Mussolini se nechvalně zapsal do dějin jako zakladatel fašismu. Právě tento vůdcovský totalitní politický systém začal velice brzy vadit nejenom obyvatelům Itálie, a tak se proti němu lidé bouřili. Kromě nejrůznějších forem odboje se někteří radikální jedinci rozhodli diktátory fyzicky odstranit. Přesně před 100 lety, sedmého dubnového dne roku 1926, spáchala na Mussoliniho atentát dokonce žena.

Ministerstvo výrazně snížilo cenový strop na pohonné hmoty

Ministerstvo financí pokračuje v regulaci trhu s palivy a pro pátek 10. dubna 2026 stanovilo nové, citelně nižší cenové stropy pro pohonné hmoty. Na základě aktuálního cenového výměru dochází k plošnému snížení maximálních částek, které si provozovatelé čerpacích stanic mohou za litr základního benzínu a nafty účtovat.

USA z NATO nemohou jen tak vystoupit, připomíná americký senátor. Trump k rozvázání smlouvy nemá pravomoci

Demokratický senátor Tim Kaine ve svém aktuálním komentáři důrazně varuje před snahami prezidenta Donalda Trumpa o oslabení nebo opuštění NATO. Kaine označuje případné vystoupení z Aliance za akt „národní sebemrskačství“ (self-sabotage) a připomíná, že NATO je nejmocnější vojenskou aliancí v dějinách, která je pro bezpečnost USA i světovou demokracii naprosto nepostradatelná.

Pavel: Trump v posledních týdnech poškodil důvěryhodnost NATO více, než Putin za celé roky

Prezident Petr Pavel vystoupil s ostrou kritikou na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle jeho slov se Trumpovi svými nedávnými výroky o fungování a roli NATO podařilo poškodit důvěryhodnost této aliance výrazněji, než kolik dokázal ruský prezident Vladimir Putin za několik posledních let. Tato slova pronesl Pavel během akce pořádané na půdě Univerzity Karlovy v Praze, uvedl server The Guardian.

Strop na pohonné hmoty s cenami zatím příliš nepohnul. Analytik prozradil, jaký očekává další vývoj

Zavedení cenových stropů na pohonné hmoty v České republice se v první den své platnosti obešlo bez dramatických výkyvů. Podle analýzy hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, který vychází z aktuálních dat společnosti CCS, se průměrná cena benzínu prakticky nepohnula, když zaznamenala jen symbolický nárůst o tři haléře. Nafta sice zlevnila, ale její pokles o 29 haléřů na litr je hodnocen jako poměrně slabý.

USA nejsou jediné, kdo kvůli příměří nešetří sebechválou. Skutečný vítěz ale leží jinde

Zatímco se svět snaží zorientovat v tom, čeho bylo úterním oznámením o příměří mezi USA a Íránem skutečně dosaženo, jedna mocnost se podle webu The Guardian již nyní jeví jako jasný vítěz. Čína sklízí uznání za to, že dotlačila Írán k jednacímu stolu, čímž výrazně posílila svou roli klíčového regionálního zprostředkovatele. V čínských médiích se objevují komentáře, které Peking vykresluje jako „dospělého v místnosti“, jenž dokáže řešit mezinárodní krize zodpovědněji než západní mocnosti.

