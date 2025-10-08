Ruská obvinění z „operací pod falešnou vlajkou“ sílí: Příprava na hybridní válku proti NATO?

Ruská zahraniční rozvědka (SVR) stupňuje svá prohlášení, v nichž obviňuje západní země z plánování „operací pod falešnou vlajkou“, jejichž cílem má být diskreditace Moskvy. Ačkoli tato tvrzení postrádají jakékoli důkazy, analytici varují, že mohou být příznakem něčeho závažnějšího: intenzifikace hybridní válečné strategie. Podle odborníků by mohlo jít o signály, že se Kreml připravuje na vyprávění příběhu před potenciálním konfliktem s NATO.
SVR v posledních týdnech zesílila svá obvinění vůči Evropské unii, Spojenému království a Polsku, když tvrdí, že tyto státy orchestrálně provádějí tajné operace. Tyto akce mají za cíl obvinit Moskvu ze sabotáže a útoků. Například 6. října SVR prohlásila, že Spojené království najímá ukrajinské agenty k provedení námořního útoku, který by vypadal, že ho provedlo Rusko. Údajný plán měl údajně zahrnovat i čínské vybavení s cílem implikovat i Peking.
O týden dříve SVR obvinila polskou rozvědku ze spolupráce s ukrajinskými agenty na vytvoření falešné rusko-běloruské speciální jednotky pro útoky na polskou infrastrukturu. Krátce předtím rozvědka tvrdila, že NATO a představitelé EU plánují provokace v moldavském proruském separatistickém regionu Podněstří. Západní vlády tato neověřená tvrzení většinou odmítají jako dezinformace.
Někteří analytici, včetně těch z Institutu pro studium války ve Washingtonu, naznačují, že by současná vlna obvinění mohla signalizovat vstup Kremlu do takzvané „Fáze 0“. To je termín označující stadium krytých operací, psychologické války a dezinformací, které obvykle předchází otevřenému konfliktu. Kevin Riehle, expert na zpravodajství, vysvětlil, že v ruské vojenské doktríně to odpovídá „zvláštnímu období“ – fázi zvýšeného napětí, těsně před vypuknutím války.
Toto období je v ruské doktríně využíváno k šíření zmatku, ospravedlnění budoucích vojenských akcí a upevnění domácí podpory. Podle specialisty Jeffa Hawna je cílem vytvořit „právní ospravedlnění“ nebo „právní krytí“ pro budoucí konflikt a zároveň posílit podporu u vlastního obyvatelstva.
Pro mnohé pozorovatele připomínají tato tvrzení taktiky z doby předchozích ruských vojenských akcí. Jevgenij Golovčenko, expert na ruskou propagandu, připomněl rok 2014 před anexí Krymu, kdy Rusko šířilo narativ o „ukrajinských nacistech“, kteří údajně ohrožují rusky mluvící obyvatelstvo na Krymu. Podobný scénář se odehrál i před invazí na Ukrajinu v roce 2022, kdy Moskva použila exploze a události na Donbasu k tvrzení, že Ukrajinci jsou agresivní a je nutné zahájit „speciální vojenskou operaci“.
Podobně se Rusko bránilo obviněním i po pokusu o otravu Sergeje Skripala v roce 2018 ve Spojeném království, kdy ruští představitelé obvinili britskou rozvědku, že útok zinscenovala, aby obvinila Moskvu.
Ačkoli jsou obvinění směřována k Západu, jejich primárním cílem je domácí publikum. Jak potvrdil Kevin Riehle, tyto narativy jsou šířeny hlavně prostřednictvím ruských médií s cílem vilifikovat NATO a vykreslit alianci jako „agresivní a ohrožující“. Tím je Rusko prezentováno pouze jako země, která se „snaží bránit“. Cílem této strategie je udržet vnitřní podporu a vykreslit jakoukoli budoucí vojenskou akci jako nevyhnutelnou nutnost.
V konečném důsledku by sílící obvinění mohla být součástí strategie, která má preventivně zdiskreditovat západní narativy nebo ospravedlnit skutečné budoucí akty sabotáže. Místo okamžité ofenzívy se zdá, že Rusko formuje narativ a signalizuje Západu potenciální náklady budoucí konfrontace. Klíčovým prvkem hybridní války zůstává schopnost popřít odpovědnost za jakékoli incidenty.
Související
Česko rozhodně není rusofobní zemí, píše po volbách ruský tisk. "Opomíjí" přitom zásadní skutečnosti
Lídři EU v Dánsku: Situace je horší než za studené války, varuje Frederiksenová
Rusko , NATO , Ruská armáda
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Ruská obvinění z „operací pod falešnou vlajkou“ sílí: Příprava na hybridní válku proti NATO?
před 2 hodinami
Trumpova vláda nabírá na drastičnosti. Žádá uvěznění starosty Chicaga, Američané jsou proti nasazení gardy
před 3 hodinami
Změna ve složení Sněmovny: Nově zvolená poslankyně odstoupila
před 5 hodinami
Experti: Evropa není připravena na hrozbu ruských dronů
před 5 hodinami
Z rozpočtu ani koruna Ukrajině, oznámil Babiš. Vyhlásil rozpočtovou paralýzu, Česko prý nemá peníze
před 7 hodinami
Okamura připravil SPD o ministerstvo vnitra
před 7 hodinami
Nobelovu cenu za chemii získali vědci za molekulární architekturu. Otevírá cestu k řešení ekologických problémů
před 8 hodinami
Česko rozhodně není rusofobní zemí, píše po volbách ruský tisk. "Opomíjí" přitom zásadní skutečnosti
před 8 hodinami
Česko na hraně: Pokud Babiš otevře dveře polofašistům, vydáme se cestou k rozkladu demokracie
před 8 hodinami
Jak odvrátit politickou krizi? Lecornu se na poslední chvíli snaží uchránit Francii od předčasných voleb
před 9 hodinami
V Pásmu Gazy už se nežije, ale bojuje o přežití. Lidé už ztratili naději
před 11 hodinami
SPD dopravu a zemědělství, Motoristé zahraničí a kulturu. Začíná se rýsovat podoba nové vlády
před 11 hodinami
Znepokojivý přístup Evropy: Ví, že Rusko je problém a nic s tím nedokáže udělat
před 12 hodinami
Trump povolal do Chicaga Národní gardu
před 13 hodinami
S Fialou skončí i Stanjura. Kdo povede ODS a co bude se Spolu?
před 14 hodinami
Počasí bude během víkendu typicky podzimní
včera
Vypište volby, nebo rezignujte. Tlak na Macrona roste
včera
Politico: Ruská flotila znečišťující evropská moře navzdory sankcím je ukázka neschopnosti EU
včera
Šéf ODS Petr Fiala skončí. Už nebude kandidovat na předsedu strany
včera
Severokorejští hackeři dotují Pchjongjang. Krádeže kryptoměn tvoří nemalou část HDP KLDR
Severokorejští hackeři letos zaznamenali rekordní rok, když ukradli více než 2 miliardy USD v kryptoměnách. Podle odhadů OSN tvoří tyto krádeže nyní kolem 13 % hrubého domácího produktu (HDP) Severní Koreje. Vyplývá to ze zjištění analytiků, kteří zároveň varují před změnou cílení útoků.
Zdroj: Libor Novák