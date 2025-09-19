Estonsko tvrdí, že jeho vzdušný prostor byl narušen třemi ruskými stíhačkami. K incidentu mělo dojít v pátek. Estonské ministerstvo zahraničí kvůli tomu povolalo ruského chargé d’affaires, píše CNN.
Podle ministerstva vlétly do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem tři ruské stíhačky MiG-31. Zůstaly tam bez povolení po dobu dvanácti minut.
„Rusko narušilo estonský vzdušný prostor letos už počtvrté, což je samo o sobě nepřijatelné. Dnešní narušení, kterého se zúčastnily tři stíhačky, je ale bezprecedentní drzost,“ řekl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.
Ministr dodal, že na rostoucí ruskou agresivitu je nutné reagovat rychlým zvýšením politického a ekonomického tlaku. Incident se stal jen pár dní poté, co ruské drony narušily vzdušný prostor Polska a Rumunska. To přimělo spojence NATO slíbit, že posílí obranu na východním křídle aliance.
Podrobnosti připravujeme
Související
Chtějí zmařit moji návštěvu Moskvy, tvrdí Fico. Kritiku míří na pobaltské státy
Evropa řeší, co s ruskou stínovou flotilou. Chce jí zabavovat lodě i na moři
estonsko , Ruská armáda , MiG-31
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
před 1 hodinou
Rodiče ho odvedli do kanceláře šerifa. Jak se Robinson přiznal k vraždě Charlieho Kirka?
před 2 hodinami
Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu
před 4 hodinami
Bývalý šéf MI6: Nejsou žádné důkazy, že by chtěl Putin na Ukrajině mír
před 5 hodinami
CNN: Vědci jsou na stopě přelomovému objevu. Možná našli planetu s atmosférou
Aktualizováno před 5 hodinami
Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova
před 5 hodinami
Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“
před 7 hodinami
Úmysl, nebo omyl? Ruské drony nad Polskem i týden po incidentu tříští Západ
před 8 hodinami
Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA
před 10 hodinami
Letní počasí se ještě jednou vrací. Po víkendu bude zase všechno jinak
včera
OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows
včera
Netradiční pohřeb zástupce britské monarchie. Zazněl i vzkaz od papeže
včera
Vojenská policie smutní. Zemřel kapitán Jan Brzobohatý
včera
OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně
včera
OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální
včera
Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká
včera
Slováci kritizují Rakušana. Ficův ministr nechal v Praze tlumočit vzkaz
včera
Tělo Dahlmeierové zůstane tam, kde přišla o život, potvrdil její tým
včera
Čelní střet u Pohořelic nepřežila žena. Další lidé utrpěli zranění
včera
Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici
Politici před volbami nadbíhají těm, kdo tvoří volební většinu – a mladí to nejsou. Přitom právě oni čelí nejisté budoucnosti, drahému bydlení, ignorovaným tématům a systému, který od nich očekává výkony, ale nic negarantuje. Ať už jde o důchody, rovnost, duševní zdraví nebo migraci, mladá generace zůstává mimo hru. A pokud se ozve, slyší hlavně: buďte vděční.
Zdroj: Jakub Jurek