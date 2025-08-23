Rusko nařizuje instalaci aplikace Max. Svoboda občanů je opět ve vážném ohrožení

Jakub Jurek

23. srpna 2025 12:17

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Ruská vláda od září nařídí povinnou instalaci domácí komunikační aplikace Max na všech mobilních telefonech a tabletech prodávaných v zemi. Tento krok je dalším článkem v řetězci opatření, jejichž cílem je upevnit státní kontrolu nad digitálním prostorem. Kreml tímto způsobem posiluje dohled nad občany a vytlačuje zahraniční platformy, které dosud umožňovaly relativně svobodnou online komunikaci, jak informoval britský server Guardian.

Aplikace Max, vyvinutá státem kontrolovanou firmou VK, má být podle ruských úřadů integrována do oficiálních vládních služeb. Její tvůrci uvádějí, že ji dosud stáhlo 18 milionů uživatelů, i když některé její funkce se stále testují. Povinná instalace se týká všech gadgetů prodávaných v Rusku – bez ohledu na značku či operační systém.

Zejména znepokojující je skutečnost, že aplikace Max má být přítomna na zařízeních nejen s Androidem, ale i s iOS. Ruské úřady se dostávají do přímého střetu s politikou soukromí technologických gigantů jako Apple. Zároveň se od 1. ledna 2026 má na všech chytrých televizorech v zemi objevit předinstalovaná aplikace Lime HD TV, která poskytuje přístup k ruským státním kanálům.

Ruská média loajální Kremlu tvrdí, že obavy z narušení soukromí jsou nepodložené a že aplikace Max požaduje méně oprávnění než její zahraniční konkurenti, jako je WhatsApp nebo Telegram. Tato tvrzení však nelze nezávisle ověřit, přičemž transparentnost v oblasti datové bezpečnosti zůstává v Rusku chronicky nízká.

Kreml v posledních týdnech zároveň omezuje fungování populárních komunikačních platforem. WhatsApp a Telegram, které mají v zemi desítky milionů uživatelů, čelí omezování služeb i veřejným útokům ze strany státních orgánů. Důvodem mají být údajné podvody a teroristická činnost, které se přes tyto platformy šíří. Kritici však upozorňují, že jde o záminku k omezování přístupu k šifrované komunikaci.

WhatsApp, vlastněný americkou firmou Meta, měl v červenci podle analytické společnosti Mediascope více než 97 milionů uživatelů v Rusku. Aplikace reagovala na obvinění s tím, že ruský režim se snaží omezit přístup obyvatel k bezpečné digitální komunikaci. Telegram, který využívá přes 90 milionů Rusů, tvrdí, že proti zneužívání své platformy aktivně zasahuje a spolupracuje v souladu s pravidly, aniž by porušoval uživatelské soukromí.

Tlak na domácí alternativy ke globálním platformám je dlouhodobou strategií Kremlu. Kromě aplikace Max a VK Messengeru, který měl v červenci téměř 18 milionů uživatelů, se ruské úřady snaží budovat i vlastní infrastrukturu, včetně národní verze internetového obchodu s aplikacemi – RuStore. Ten bude nově povinně instalován i na zařízeních Apple.

Zavedení těchto opatření je součástí širšího trendu tzv. digitální suverenity, kterou Moskva prosazuje zejména od roku 2022. Tento pojem však v ruské realitě stále častěji znamená cenzuru, státní dohled a omezení přístupu k informacím mimo oficiální narativ.

Obavy z masového sledování a možného zneužití dat nejsou přehnané. V prostředí, kde soudy i regulační orgány fungují pod vlivem Kremlu, nelze očekávat nezávislou kontrolu nad tím, jakým způsobem jsou uživatelská data shromažďována, uchovávána nebo sdílena s bezpečnostními složkami. 

před 4 hodinami

Rusové vrací úder. Zelenskyj všechno odmítá, tvrdí Lavrov

mobilní aplikace Rusko mobily svoboda

Ilustrační fotografie.

