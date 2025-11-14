Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů

Libor Novák

14. listopadu 2025 11:28

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.
Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády. Foto: Depositphotos

Rusko, inspirované úspěchem Ukrajiny, vytvořilo novou složku svých ozbrojených sil, která se má výhradně zaměřit na bezpilotní systémy (UAS). Tímto krokem Rusko následuje Ukrajinu, která svou vlastní jednotku bezpilotních systémů (USF) zřídila již v září 2024. V současné válce se bezpilotní letouny staly klíčovou vojenskou součástí na frontových liniích. Rusko tento měsíc oznámilo, že zformovalo Síly bezpilotních systémů pro dohled nad svou doktrínou a operacemi s drony.

Podle zprávy ruské státní tiskové agentury TASS jsou "Síly bezpilotních systémů Ruských ozbrojených sil" již zformovány a plně operační. Zástupcem jejich velitele byl jmenován plukovník Sergej Ištuganov.

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil ministerstvu obrany zřídit specializovanou složku pro drony již loni v prosinci. Tehdejší ruský ministr obrany Andrej Belousov uvedl, že program bude spuštěn do třetího čtvrtletí tohoto roku. Podobně jako u mnoha vojenských programů, i v tomto případě došlo ke zpoždění.

Přesná velikost nové ruské jednotky nebyla zveřejněna, ale ruské vedení její vytvoření propaguje. Ištuganov v rozhovoru pro deník Komsomolskaja Pravda řekl, že byla stanovena struktura této nové složky ozbrojených sil a byl jmenován její velitel.

Dále uvedl, že byly vytvořeny jednotky vojenské správy na všech úrovních a zformovány operační pluky a další útvary. Bojová práce jednotek bezpilotních systémů probíhá podle jednotného plánu a ve spolupráci s ostatními útvary v bojových skupinách.

Ukrajina zřídila svou Sílu bezpilotních systémů (USF) již v září 2024 a stala se tak prvním státem, který vytvořil samostatnou vojenskou složku zaměřenou výhradně na bezpilotní systémy. Ruská nová jednotka tak pravděpodobně představuje reakci na úspěch Ukrajiny s těmito systémy.

Zatímco Rusko neupřesnilo, jaké typy dronů bude nová jednotka řídit, ukrajinská USF je zodpovědná za operace s drony ve vzduchu, na zemi i na moři. Podle deníku Kyiv Post se tato složka ukázala jako jedna z nejefektivnějších na frontových liniích.

Kyjev proto požaduje zdvojnásobení velikosti ukrajinské USF, a to ze současných 15 000 na nejméně 30 000 příslušníků do začátku roku 2026. Její personál již zahrnuje piloty, techniky a podpůrný personál. Toto rozšíření by ukrajinské armádě umožnilo rozšířit pokrytí USF po celé frontové linii. USF aktivně rekrutuje dobrovolníky z civilního sektoru, jakož i personál z jiných jednotek, včetně záložníků, zraněných vojáků a dokonce i těch, kteří dezertovali.

Major Robert "Madyar" Brovdi, velitel USF, v prohlášení pro média vyzval: "Jste zde a teď potřeba. Je čas přestat utíkat před armádou, je čas jít létat a útočit dronem na okupanta." Brovdi také zdůraznil, že jeho síly nejen brání ukrajinské území, ale aktivně přenášejí boj do Ruska a způsobují mu ztráty.

Drony se staly definujícím prvkem ukrajinské války. Jsou zodpovědné za zničení až 70 procent ruských tanků. Při dronových útocích v rámci Operace Pavučina v červnu 2025 na vzdálené ruské letecké základny bylo zničeno až 40 bombardérů, což představuje třetinu ruské flotily strategických bombardérů.

Drony USF také pravidelně útočí na ruskou infrastrukturu, včetně rafinérií. Brovdi, který je dobrovolníkem bez formálního vojenského vzdělání a začínal jako řadový voják, dodal, že drony se staly hlavním prostředkem vedení války. Celkem USF provedla více než 402 000 vzletů dronů, přičemž polovina z nich byly útočné mise a zbytek průzkumné a zpravodajské operace.

Podle Brovdiho tvoří USF pouze dvě procenta ukrajinských ozbrojených sil, ale každá třetí ověřená bojová ztráta Ruska byla způsobena právě USF. Zatímco první světová válka představila tank, druhá éru letadlových lodí, současný konflikt na Ukrajině může být označen za první dronovou válku.

Zdroj: Libor Novák

