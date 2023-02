Rusko porušilo tabu a vybralo si válku, prohlásil Macron na konferenci

"Pro napadení Ukrajiny neexistuje žádné ospravedlnění. To, co na Ukrajině nyní vidíme, to je nový imperialismus," řekl Macron. "Invazí na Ukrajinu byla porušena tabu. A tato tabu porušil člen Rady bezpečnosti OSN," uvedl s tím, že Rusko je dnes mocností, která ve světě vyvolává nerovnováhu.

Jako tabu, které režim ruského autoritářského prezidenta Vladimira Putina porušil, Macron označil útoky na civilisty, ničení civilní a energetické infrastruktury či jaderné vyhrožování. "Nesmíme také podceňovat roli Íránu," řekl. Teherán poskytl ruské armádě drony, se kterými Rusko útočí na ukrajinská města.

Macron vedle potřebné podpory Ukrajině poukázal i na budoucnost. "Geografii Ruska nikdo nezmění, Rusko bude vždy součástí Evropy," řekl francouzský prezident. Poznamenal, že on bude vždy podporovat dialog, který ale nyní není možný, neboť ho Rusko odmítá. "Rusko si nyní vybralo válku," řekl. "Je jasné, že Rusko tuto válku vyvolalo a že Rusko tuto válku nesmí vyhrát," zdůraznil.

Spojenci nyní podle Macrona musí vojenskou pomoc Kyjevu zintenzivnit, aby ukrajinská armáda dokázala okupované regiony osvobodit a ruské vojáky vytlačit. Macron rovněž upozornil na to, že konflikt může být dlouhý a že Evropa by v zájmu své bezpečnosti měla posílit svou obranu a kapacity svého zbrojního průmyslu.