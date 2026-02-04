Ruský dezertér uprchl z fronty na Ukrajině do Německa. Nic mu doma nehrozí, tvrdí úřady a posílají ho zpět

Německé úřady minulý týden zamítly žádost o azyl Georgije Avalianiho, ruského pacifisty, který uprchl z fronty na Ukrajině. Rozhodnutí Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) vyvolalo vlnu znepokojení mezi organizacemi pomáhajícími ruským dezertérům, neboť úřad dospěl k závěru, že Avalianimu v Rusku nehrozí žádné vážné nebezpečí a jeho návrat je bezpečný.
Avaliani byl do ruské armády povolán během „částečné mobilizace“ v září 2022. Sedmačtyřicetiletý stavební inženýr a otec tří dětí se od počátku prohlašoval za pacifistu a odmítal se bojů účastnit, jeho odvolání však byla zamítnuta. Po nasazení na frontu na východě Ukrajiny se mu podařilo uprchnout, byl však dopaden a držen v provizorním vězení v Luhansku, kde byl podle svých slov mučen a podrobován fingovaným popravám.
Po několika dalších pokusech o útěk se mu nakonec podařilo přes Bělorusko a Uzbekistán dostat do Evropy. V roce 2025 se v Německu shledal se svou rodinou a společně požádali o politický azyl. Navzdory tomu, že je Avaliani v Rusku na seznamu hledaných osob pro dezerci, německý úřad ve svém zamítavém dopise uvedl, že mu pravděpodobně hrozí nanejvýš pokuta ve výši 30 000 rublů.
Tento postup představuje zásadní obrat v německé politice. Krátce po začátku ruské invaze v roce 2022 tehdejší ministr spravedlnosti Marco Buschmann i ministryně vnitra Nancy Faeserová deklarovali, že odpůrci režimu Vladimira Putina a dezertéři jsou v Německu vítáni a mohou počítat s ochranou. Statistiky však ukazují, že ochota úřadů udělovat azyl ruským mužům v branném věku prudce klesá.
Zatímco v letech 2022 a 2023 získala v Německu určitou formu právní ochrany přibližně desetina ruských žadatelů v branném věku, v letech 2024 a 2025 tento podíl klesl na pouhá 4 procenta. Z celkového počtu více než 8 000 ruských mužů, kteří o azyl od začátku války požádali, jich uspělo pouze 416.
Zpřísnění azylové praxe souvisí s celkovou změnou politického klimatu v zemi. Vláda kancléře Friedricha Merze, která nastoupila v květnu 2025, prosazuje výrazně restriktivnější migrační politiku. Cílem tohoto kurzu je mimo jiné omezit růst preferencí opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD), která z tématu migrace dlouhodobě profituje.
Aktivisté a právníci upozorňují, že BAMF ve svých rozhodnutích často používá unifikované šablony, které neodpovídají realitě v Rusku. Úřad například argumentuje tím, že mobilizace již oficiálně skončila a Avalianimu nové povolání nehrozí. Právník Arťom Klyga z organizace Connection však zdůrazňuje, že úřady nerozlišují mezi lidmi, kteří se odvodu vyhnuli útekem do zahraničí, a skutečnými dezertéry, kterým hrozí mnohaleté tresty vězení.
Rozhodnutí německých úřadů podle analytiků nahrává propagandě Kremlu. Vladimir Putin se dlouhodobě snaží ruským vojákům vštípit myšlenku, že z fronty neexistuje bezpečná úniková cesta a že Západ je ve skutečnosti nepodpoří. Skupina „A Farewell to Arms“, která dezertérům pomáhá, varuje, že bezpečný azyl v Evropě je přitom jedním z nejsilnějších nástrojů, jak oslabit ruskou armádu.
Avaliani se proti rozhodnutí BAMF hodlá odvolat, ale pokud neuspěje, hrozí jemu i jeho rodině do 30 dnů deportace. Podle právních expertů čelí žadatelé v těchto případech téměř nesplnitelnému důkaznímu břemenu, kdy musí prokázat konkrétní a přetrvávající zájem ruského státu o svou osobu, což úřady často zpochybňují pomocí statistických pravděpodobností.
Současná situace v Německu odráží širší evropský trend zpřísňování vízových a azylových pravidel pro ruské občany. Zatímco na začátku konfliktu byla dezerce vnímána jako akt odvahy a odporu proti agresi, nyní se tito lidé ocitají v právním vakuu, kdy jsou ve své vlasti považováni za zrádce a v cílových zemích za nežádoucí migranty.
Související
Druhé kolo ukrajinsko-ruských rozhovorů začíná. Podle Rubia vázne mír na jediném bodě
Zelenskyj po mohutném ruském útoku chystá změny v jednání o míru
válka na Ukrajině , Německo , Ruská armáda
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Ruský dezertér uprchl z fronty na Ukrajině do Německa. Nic mu doma nehrozí, tvrdí úřady a posílají ho zpět
před 59 minutami
Sněmovna druhý den jedná o vyslovení nedůvěry. Opozice tepe Macinku i Babišův postoj k němu
před 1 hodinou
Uzavřeno, Turek ministrem nebude. Ruší se i schůzky ústavních činitelů, oznámil Babiš po jednání s Pavlem
před 2 hodinami
Druhé kolo ukrajinsko-ruských rozhovorů začíná. Podle Rubia vázne mír na jediném bodě
před 2 hodinami
Nebezpečné počasí na větším území. Meteorologové rozšířili výstrahu
před 3 hodinami
OBRAZEM: Pavel s Babišem schůzku na Hradě nekomentovali, přesunuli se na jednání Bezpečnostní rady
před 3 hodinami
Španělsko chce zakázat sociální sítě mladým, oznámil Sánchez. Tyran, zrádce fašistický totalitář, zuří Musk
před 4 hodinami
Americká letadlová loď sestřelila íránský dron, který se k ní blížil „agresivním způsobem“
před 5 hodinami
Babiš dorazil na Pražský hrad na jednání s Pavlem
před 6 hodinami
Ozbrojené komando zabilo syna bývalého libyjského vůdce Kaddáfího
před 7 hodinami
Počasí: Do konce týdne bude déšť střídat sněžení, příští týden se situace nezlepší
včera
OBRAZEM: Chování Macinky je „extrémní případ buranství“, tepe vládu opozice před hlasováním o nedůvěře
včera
Rozčílený Trump vyhrotil spor s Harvardovou univerzitou. Chce, aby mu zaplatila miliardu dolarů
včera
Trump se bojí „prohnilých“ států, ve kterých nevyhrává. Vyzval ke znárodnění voleb
včera
Vesmírná stanice u Měsíce spojila svět. Teď dostává program Artemis zásadní trhliny
včera
Koalice nepustí opozici ke slovu, Macinkovým SMSkám se ale záměrně vyhýbá. Sněmovna může jednat i v noci
Aktualizováno včera
Zbytečná schůze, vykládáte pohádky o hodnotách pro televizní kamery, pustil se Babiš do opozice
včera
Vyrazím se slovenským ministrem na Kypr, honosil se Turek. Já ale nikam nejedu, zareagoval Taraba
včera
Írán zatknul během demonstrací 50 tisíc lidí. Desítky z nich pochází ze zahraničí
včera
Končí jedna z nejprestižnějších nadací. Její zakladatelka označila Epsteina za bratra
Charitativní organizace Sarah Fergusonové s názvem Sarah’s Trust oznámila, že v nejbližší době ukončí svou činnost. Rozhodnutí přichází jen několik dní poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Jeffreyho Epsteina. Podle mluvčího nadace byl tento krok předmětem diskusí již několik měsíců, přesto načasování budí značnou pozornost médií i veřejnosti.
Zdroj: Libor Novák