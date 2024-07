Rusové na olympiádu jet mohli, většinou se ale rozhodli naopak. Moskva doma tvrdí, že účast sama odmítla

Letošních letních olympijských her se zúčastní zhruba 10 500 sportovců ze zhruba 200 zemí. Jen 15 z nich ale přicestuje z Ruska a 18 ze sousedního Běloruska.

Kritéria mohli splnit, ale nechtěli

Rusové i Bělorusové tak budou na hrách vystupovat pod neutrální vlajkou coby Individuální neutrální sportovci (AIN). Jde o sportovce, kteří splnili přísná kritéria Mezinárodního olympijského výboru. Umožnění účasti jednotlivců je podle MOV o „respektování lidských práv“. Informovala o tom britská stanice BBC.

EuroZprávy.cz jednotlivé požadavky shrnuly už začátkem července, k nalezení jsou zde . MOV v prosinci loňského roku přijal přesné podmínky, pod jakými mohou sportovci z Ruska a Běloruska na LOH startovat. Informace níže vycházejí a jsou citovány z webových stránek výboru .

Poprvé v historii se olympiáda nebude vysílat v ruské televizi. Dosud se v tamním mediálním prostoru vyskytovaly spíše strohé zprávy kritizující organizaci her. Zaznělo v nich, že se řeka Seina opět „nevyhnutelně zaplní splašky“; komentátoři „vyjadřovali znechucení nad tím, že olympijskou pochodeň nesla drag queen“.

Rozzuřený byl například ruský sportovní komentátor Dmitrij Guberněv. „Takže teď mícháme sport a politiku? Američané, kteří šli do Iráku a později uznali chybu. A kdo vtrhl do Vietnamu, který později uznal – ne vy a já, ale Biden – za chybu?“ ptal se.

Domácí kritice čelí ruští sportovci, kteří se rozhodli olympiády účastnit. Podle šéfa ruského olympijského výboru Stanislava Pozdňakova jsou to „zahraniční agenti“. Jeho výbor se rozhodl vyplatit „přes 200 milionů rublů minimálně 245 sportovcům, kteří nemohli nebo se rozhodli nesoutěžit,“ jak poznamenal Pozdňakov.

Naopak mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov byl daleko smířlivější. „Každý sportovec činí taková rozhodnutí samostatně. Pokud jde o ty, kteří měli možnost a nejeli, každá federace má své vlastní okolnosti, dohody, kolektivní názory a rozhodnutí. To je třeba respektovat,“ shrnul.

Podle Kremlu Rusové účast sami odmítli

Moskva se podle amerického listu New York Times rozhodla hry „odmítnout“, protože je podle ruského prezidenta Vladimira Putina jeho země v existenčním střetu se západní civilizací, která usiluje o ponížení Ruska.

Na olympijské hry nebyl pozván žádný ruský či běloruský vládní nebo státní činitel. „Pokud jsou umělé podmínky navrženy tak, aby odřízly nejlepší ruské sportovce a na olympiádě vykreslily, že ruský sport umírá, pak je třeba se rozhodnout, zda tam vůbec je,“ řekl ruský prezident už loni.

Putin by navíc musel být zatčen v souvislosti s výkonem zatykače Mezinárodního trestního soudu (ICC) z loňského roku.

„Nikdo nechce uznat skutečný důvod zvýšených překážek pro účast Ruska. Důvodem je válka. A v Rusku se tato skutečnost jednoduše skrývá a vykládá se, že Západ nemá rád Rusko, tak nás nikam nepustí,“ vysvětlil běloruský redaktor Dmitrij Navoša, který si v Rusku založil svůj sportovní web, později ale zemi opustil. Nesouhlasil s ruskou invazí proti Ukrajině.

Podle Navoši je Rusko ve stejné situaci jako Sovětský svaz v 80. letech. „Máme velmi jasnou historickou paralelu, která přímo ukazuje, kde se Rusko nachází nyní – přesně tam, kde byl Sovětský svaz v roce 1980. Přímá, neskrývaná konfrontace se západním světem, v níž se sport stal nástrojem této konfrontace,“ podotkl.

Proti účasti Rusů na olympijských hrách se vymezil i český ministr zahraničí Jan Lipavský. „Ruští vojáci už na Ukrajině zabili 262 ukrajinských sportovců a zničili 363 sportovních zařízení. Každým dnem mě utvrzují v tom, že Rusko nemá na olympiádě co dělat,“ napsal na sociální síti X loni v dubnu.

„Dokud bude Rusko vést krutou a nesmyslnou válku proti Ukrajině, nemá na olympiádě co dělat. Český olympijský výbor odhlasoval toto jasné stanovisko. Je to jediná správná cesta, tvrdím to dlouhodobě. Ať chceme nebo ne, sport a politika spolu souvisí. Nežijeme ve vzduchoprázdnu,“ informoval o několik týdnů později Lipavský.

U sportovců ale masivní kauza nekončí. Pařížská prokuratura podle serveru France24 ve středu oznámila, že zadržela muže ruského původu pro podezření z plánování „destabilizace olympijských her“.

Měl být obviněn z „provádění zpravodajské činnosti na příkaz cizí moci“ s cílem „vyprovokovat nepřátelské akce ve Francii“. V zemi mu za to hrozí třicetiletý trest. „Policejní agenti našli předměty, které vyvolávají obavy z jeho záměru organizovat akce, které by mohly vést k destabilizaci olympijských her,“ uvedla prokuratura.