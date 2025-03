Rutte se obrací na Zelenského. Po fiasku v Bílém domě mu radí jedinou věc

Rutte prozradil britské BBC, že od páteční roztržky v Oválné pracovně Bílého domu mluvil se Zelenským již dvakrát. Zmínil, že nemá právo říct, co bylo diskutováno. Sdělil nicméně, že ukrajinský prezident by měl respektovat, co Trump dosud udělal pro Ukrajinu.

Zelenskyj by podle generálního tajemníka NATO měl najít cestu k obnovení vztahu s americkým protějškem. Z Trumpových počinů ve prospěch Kyjeva vyzdvihl schválení prodeje protitankových systémů Javelin během prvního funkčního období nynější americké hlavy státu.

Lídr země napadené Ruskem dnes zopakoval, že je Spojeným státům vděčný za veškerou podporu, a to konkrétně prezidentu Trumpovi, oběma stranám v Kongresu i americkému národu. "Americká pomoc byla klíčová a pomohla nám přežít. To chci přiznat. Navzdory složitému dialogu zůstáváme strategickými partnery. Ale musíme k sobě být upřímní, abychom opravdu porozuměli našim společným cílům," napsal Zelenskyj na sociální síti X.

Ukrajina je podle hlavy státu nadále připravena podepsat dohodu o nerostech, která by byla prvním krokem k bezpečnostním zárukám. "Ale nestačí to, potřebujeme víc. Příměří bez záruk je pro Ukrajinu nebezpečné. Bojujeme tři roky a ukrajinský národ potřebuje vědět, že je Amerika na naší straně," poznamenal.

Zelenskyj dále vysvětlil, že Kyjev nemůže změnit svůj postoj k Rusku. Vyloučil přitom souhlas s příměřím, které podle něj nebude s ruským vůdcem Vladimirem Putinem nikdy fungovat. "Porušil ho pětadvacetkrát za posledních deset let. Jediným řešením je opravdový mír," zdůraznil.

Ukrajinský prezident se vyjádřil i k otázce ukrajinského členství v alianci. "Pokud nemůžeme být přijati do NATO, potřebujeme jinou jasnou strukturu bezpečnostních záruk od našich spojenců v USA," konstatoval.